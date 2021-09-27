Открытый космос: космический туризм на Земле

Главный мировой полигон для наблюдения за звёздами – пустыня Атакама. На самой сухой территории планеты нет ни облаков, ни вызванных влажностью и пылью искажений атмосферы, ни загрязняющих воздух производств, ни крупных населённых пунктов, огни которых застят свет далёких галактик. А ещё Атакама находится на очень большой высоте относительно уровня моря – то есть отсюда и правда гораздо ближе к небесам. Именно здесь, на границе Чили и Перу, расположены ведущие обсерватории мира. Большинство из них – закрытые режимные объекты, но некоторые всё же пускают посетителей. Например, Европейская южная обсерватория, принадлежащая международной исследовательской организации ESO. Для публики открыты несколько её филиалов. Обсерватория Ла-Силья – старейшая здесь, она работает с 60-х. ALMA (Atacama Large Millimeter Array) – комплекс мощнейших в мире радиотелескопов, изучающая глубокий космос. Обсерватория Параналь засветилась в серии бондианы «Квант милосердия», а ещё тут расположен самый большой на сегодня телескоп в мире, который так и называется – Very Large Telescope (VLT). Посмотреть в телескопы не дадут – чтобы получить эту возможность, профессиональные астрономы сами по несколько месяцев стоят в очереди, – но зато расскажут и покажут, как вся эта супер-сложная техника работает, что по силе впечатлений тоже – просто космос.

Подробности

Ла-Силья и Параналь открыты для публики по субботам, ALMA – по субботам и воскресеньям, посещение бесплатное, но требуется предварительная запись на сайте eso.org. Желающих много, так что придётся довольно долго потомиться в листе ожидания. Обсерватории предоставляют трансфер из ближайших к ним населённых пунктов – Ла-Серена, Антофагаста и Сан-Педро-де-Атакама соответственно.