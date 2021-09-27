Открытый космос: космический туризм на Земле

Пустыня Атакама, Чили
Главный мировой полигон для наблюдения за звёздами – пустыня Атакама. На самой сухой территории планеты нет ни облаков, ни вызванных влажностью и пылью искажений атмосферы, ни загрязняющих воздух производств, ни крупных населённых пунктов, огни которых застят свет далёких галактик. А ещё Атакама находится на очень большой высоте относительно уровня моря – то есть отсюда и правда гораздо ближе к небесам. Именно здесь, на границе Чили и Перу, расположены ведущие обсерватории мира. Большинство из них – закрытые режимные объекты, но некоторые всё же пускают посетителей. Например, Европейская южная обсерватория, принадлежащая международной исследовательской организации ESO. Для публики открыты несколько её филиалов. Обсерватория Ла-Силья – старейшая здесь, она работает с 60-х. ALMA (Atacama Large Millimeter Array) – комплекс мощнейших в мире радиотелескопов, изучающая глубокий космос. Обсерватория Параналь засветилась в серии бондианы «Квант милосердия», а ещё тут расположен самый большой на сегодня телескоп в мире, который так и называется – Very Large Telescope (VLT). Посмотреть в телескопы не дадут – чтобы получить эту возможность, профессиональные астрономы сами по несколько месяцев стоят в очереди, – но зато расскажут и покажут, как вся эта супер-сложная техника работает, что по силе впечатлений тоже – просто космос.
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Ла-Силья и Параналь открыты для публики по субботам, ALMA – по субботам и воскресеньям, посещение бесплатное, но требуется предварительная запись на сайте eso.org. Желающих много, так что придётся довольно долго потомиться в листе ожидания. Обсерватории предоставляют трансфер из ближайших к ним населённых пунктов – Ла-Серена, Антофагаста и Сан-Педро-де-Атакама соответственно.
Кызылординская область, Казахстан
Старейший и самый крупный на сегодня действующий космодром арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Здесь 15 стартовых комплексов для ракет-носителей разных типов и четыре установки для межконтинентальных баллистических ракет. В год на «Байконуре» производят около двух десятков запусков, 3–4 из них – с участием космонавтов, и любой старт можно увидеть своими глазами. Экскурсантов привозят за пару дней, чтобы показать все этапы подготовки – от вывоза ракеты и её установки на стартовом столе до финального доклада экипажа о готовности к полёту и торжественных проводов космонавтов. За самим процессом наблюдают со смотровой площадки, расположенной всего в паре километров, – ни на одном другом космодроме мира не подпускают к ракетам так близко. В программу также входит посещение действующих и исторических объектов «Байконура» и экскурсии в Музей космонавтики, Музей истории космодрома и Дом-музей Гагарина, а гидами порой выступают действующие космонавты.
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Космодром расположен в 200 км от аэропорта в городе Кызылорда. Байконур – режимный город, попасть на его территорию можно только по пропускам, причём многие объекты и даже музеи требуют отдельного разрешения. Оформление документов через аккредитованные турагентства (например, baikonurtour.ru) занимает около месяца.
Карачаево-Черкесия, Россия
Крупнейшая научная обсерватория, построенная ещё во времена СССР, расположена в самом тёмном уголке России – в буквальном смысле слова: советские учёные искали по всему Союзу место с минимальным световым загрязнением и нашли его в Карачаево-Черкесии над горой Семиродники. Теперь по соседству растёт модный горнолыжный курорт «Архыз», но территория обсерватории по-прежнему остаётся незасвеченной. Астрономы приезжают сюда, чтобы изучать глубокий космос, а туристы – чтобы увидеть два грандиозных телескопа. Самый большой в Евразии оптический телескоп (БТА) стоит над научным посёлком Нижний Архыз: круглая 56-метровая башня видна издалека, а вокруг неё как грибы торчат башни поменьше, и всё вместе выглядит как настоящее космическое капище. Второй впечатляющий объект – самый большой в мире кольцевой радиотелескоп РАТАН-600, расположенный на равнине в станице Зеленчукской: 576-метровое в диаметре кольцо из почти тысячи панелей-отражателей, внутри которого по рельсам движутся приёмные кабины, смотрится не менее эффектно. Частные туристические компании добавляют к обзорному туру лекции, мастер-классы по астрофотографии и пешие однодневные вылазки к окрестным достопримечательностям – живописным горным перевалам, тысячелетним аланским храмам, водопадам и минеральным источникам.
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Около трёх часов езды от аэропорта Минеральных Вод. Записаться на экскурсию можно через сайт sao.ru. Помимо дневного осмотра есть и ночные туры с возможностью полюбоваться звёздами в телескоп и послушать комментарии научного сотрудника.
Звёздный городок, Россия
Центр в Звёздном городке существует с 1960 года, но долгие годы увидеть его могли лишь сотрудники и участники космических программ. Сейчас ЦПК открыт для всех желающих. Экскурсионная программа широка и разнообразна, можно даже провести корпоратив, организовать встречу с действующим космонавтом и взять в аренду настоящий скафандр. Но самое интересное – посещение технической базы центра с уникальными тренажёрами, многие из которых существуют в единственном экземпляре. Гости старше 18 лет могут даже испытать на себе некоторые этапы программы подготовки – покрутиться в самой большой в мире центрифуге ЦФ-18, готовящей к космическим перегрузкам, примерить скафандры, совершить прогулку на тренажёре, имитирующем выход в открытый космос, и пройти тренинг по приготовлению космического питания с последующей дегустацией. В центре есть музей с моделями космических аппаратов и снаряжения и планетарий, где учат ориентироваться по звёздам. А в сувенирном магазине доступны самые удивительные вещи – от наборов питания до небольших скафандров для собак.
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Звёздный городок расположен в 25 км от Москвы. Посещение возможно только в составе экскурсионной группы, пропуска оформляются не менее чем за 15 дней до даты посещения через аккредитованные турагентства либо по записи на сайте gctc.ru.
Тулуза, Франция
«Город космоса» – тематический парк, расположенный в предместье Тулузы, самого аэрокосмического города Франции, где производят самолёты Airbus, ракеты Ariane и спутники. На его обширной территории представлены полноразмерные макеты ракет, шаттлов, космических телескопов, а также модель орбитальной станции «Мир», которая использовалась для наземных тестов и испытаний, и уже настоящий корабль «Союз» – разрешается не только посмотреть на них снаружи, но и забраться в каждый космический аппарат, посидеть в креслах и понажимать на кнопки. Имеется и большой научно-развлекательный центр с планетариями, выставками, 3D-кинотеатрами, в которых крутят фильмы о покорении космоса и телескопе «Хаббл». Самое интересное – интерактивные площадки для детей и взрослых: можно, к примеру, прогуляться по Луне, запустить и вывести на орбиту ракету с виртуального пульта управления, своими глазами увидеть всю историю Вселенной от Большого взрыва и до наших дней на грандиозном сферическом экране Terr@dome или лично просчитать прогноз погоды, пользуясь подсказками сотрудника метеорологической службы Франции. На посещение «Города космоса» лучше отвести минимум 4–5 часов – точно не заскучаете.
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Музей работает по плавающему графику, часы закрытия зависят от сезона и дня недели, расписание можно узнать на сайте cite-espace.com.
Вашингтон и аэропорт Даллеса, США
Смитсоновский научный институт долгие годы изучает аэронавтику, астрономию, гео-логию и геофизику и за это время собрал самую обширную в мире коллекцию всевозможных летательных аппаратов – от древних воздушных змеев из Китая и планера братьев Райт до первого частного пилотируемого суборбитального корабля SpaceShipOne. Экспозиция столь велика, что занимает два здания. Основное находится на Национальной аллее в Вашингтоне – это четыре каменных куба, соединённые стеклянными галереями, и тонкая стела Ad Astra («К звёздам») с созвездием на остром шпиле. Здесь размещены сотни артефактов, включая спусковой модуль «Аполлона-11», скафандры Нила Армстронга и База Олдрина и образец лунного грунта, который разрешается потрогать. Филиал в аэропорту Даллеса зовётся центром Стивена Удвар-Хейзи – в честь проспонсировавшего его постройку мецената. Это настоящая авиационная обзорная вышка, кинотеатр и поражающее воображение собрание самолётов, вертолётов и космических аппаратов разных эпох, включая шаттл «Дискавери» и звездолёты из культового сериала Star Trek. Между зданиями ходит автобус. В музее можно «полетать» на симуляторах разных самолётов и космических шаттлов, а в магазине – накупить тематических сувениров и попробовать сухое мороженое из меню астронавтов.
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Вход бесплатный, но оплата требуется для доступа на некоторые интерактивные площадки. График работы публикуется на сайте airandspace.si.edu.
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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