Открываем Россию: экомаршруты в заповедниках

Камчатский край

Во всём мире китовые сафари – развлечение относительно новое, им стали увлекаться лишь в -1950-х годах. Но в восточной части Камчатки за китами начали наблюдать намного раньше. Кроноцкий заповедник, образованный в 1934 году, считается одним из старейших в России. На 11,5 тыс. км2 заповедных земель расположились и знаменитая Долина гейзеров, и активные вулканы, и могучие водопады, и величавый Тюшевский ледник.

Но, возможно, самое интересное тут не на земле, а под водой, в заповедной акватории Тихого океана. В Кроноцком заливе регулярно скапливаются горбатые киты – иногда их насчитывают до 20 особей, причём вес каждого может достигать 30 тонн. Кроме китов горбатых встречаются киты серые, кашалоты, северные плавуны, косатки – всего 24 вида морских млекопитающих. Кстати, эти обаятельные гиганты зачастую не боятся людей и иногда выходят поиграть, обливая туристов струями воды. А совсем рядом, на Камне Козлова, находится единственный на Камчатке «родильный дом» для морских львов: именно сюда на лежбище приплывают самки сивучей, чтобы дать жизнь новому поколению львят. Высаживаться на территорию, где рождаются и подрастают юные сивучи, запрещено, наблюдать можно только с моря.

Такие экскурсии для натуралистов, фотографов и вэйлвочеров организуют в администрации заповедника (+7 41531 7 1652) – рекомендуется заказывать туры именно там, так как все вырученные средства пойдут на научную деятельность и защиту природы. Как правило, программы длятся максимум четыре дня, а число участников группы вместе с сопровож-дающими не превышает 12 человек.

Сезон: июль и август

Как добраться: администрация заповедника находится в Елизове – примерно в получасе езды на автомобиле от Петропавловска-Камчатского.