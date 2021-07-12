Открываем Россию: экомаршруты в заповедниках
Камчатский край
Во всём мире китовые сафари – развлечение относительно новое, им стали увлекаться лишь в -1950-х годах. Но в восточной части Камчатки за китами начали наблюдать намного раньше. Кроноцкий заповедник, образованный в 1934 году, считается одним из старейших в России. На 11,5 тыс. км2 заповедных земель расположились и знаменитая Долина гейзеров, и активные вулканы, и могучие водопады, и величавый Тюшевский ледник.
Но, возможно, самое интересное тут не на земле, а под водой, в заповедной акватории Тихого океана. В Кроноцком заливе регулярно скапливаются горбатые киты – иногда их насчитывают до 20 особей, причём вес каждого может достигать 30 тонн. Кроме китов горбатых встречаются киты серые, кашалоты, северные плавуны, косатки – всего 24 вида морских млекопитающих. Кстати, эти обаятельные гиганты зачастую не боятся людей и иногда выходят поиграть, обливая туристов струями воды. А совсем рядом, на Камне Козлова, находится единственный на Камчатке «родильный дом» для морских львов: именно сюда на лежбище приплывают самки сивучей, чтобы дать жизнь новому поколению львят. Высаживаться на территорию, где рождаются и подрастают юные сивучи, запрещено, наблюдать можно только с моря.
Такие экскурсии для натуралистов, фотографов и вэйлвочеров организуют в администрации заповедника (+7 41531 7 1652) – рекомендуется заказывать туры именно там, так как все вырученные средства пойдут на научную деятельность и защиту природы. Как правило, программы длятся максимум четыре дня, а число участников группы вместе с сопровож-дающими не превышает 12 человек.
Сезон: июль и август
Как добраться: администрация заповедника находится в Елизове – примерно в получасе езды на автомобиле от Петропавловска-Камчатского.
Астраханская область
Этот заповедник был создан более сотни лет назад для защиты экосистемы в дельте Волги – там, где великая река, впадая в Каспийское море, расходится на сотни рукавов и становится широкой, как русская душа. В дельте встречаются самые большие в Европе лотосовые поля и обитает более 300 видов птиц, 27 из которых занесены в Красную книгу России. Белые цапли, лебеди, утки, кудрявые пеликаны, бакланы и орланы-белохвосты совсем не боятся людей, и бёрдвотчеры могут наблюдать за ними без всяких биноклей – из орнитологического схрона, с борта лодки или со смотровых вышек экотропы «Обретённая дельта»: деревянный настил на понтонах и сваях тянется почти на два километра среди лотосов и зарослей водяного ореха (чилима).
В заповеднике проводят детские образовательные программы, фототуры, квесты на каяках и даже арт-прогулки с мастер-классом по пейзажной живописи и батику. Можно провести несколько дней в гостевых домиках, съездить на экскурсию в авандельту и познакомиться с жизнью заповедного кордона, основанного орнитологом Владимиром Хлебниковым, отцом знаменитого поэта. Но, пожалуй, самое интересное предложение – комбинированный экотур по заповедным территориям Астраханской области. Его участники побывают на необычной красной горе Большое Богдо и берегах солёного озера Баскунчак, погуляют среди барханов и степей, понаблюдают за сайгаками и сусликами в заказнике «Степной», увидят реконструкцию золотоордынского поселения Сарай-Бату, отправятся на экскурсию в осетровое хозяйство и в обзорный тур по Астрахани.
Сезон: чтобы застать цветение лотосов в дельте Волги, приезжайте в июле-августе, а чтобы поймать сезон степных тюльпанов – в начале мая.
Как добраться: около 80 км от Астрахани, заповедник организует трансфер.
Кемеровская область
Этим летом Кузбасс отмечает 300-летний юбилей – ровно три века назад сибирский рудознатец Михайло Волков обнаружил на берегу реки Томи богатейшие залежи каменного угля. Но всё же главное сокровище региона – не полезные ископаемые, а его неподвластная времени дикая природа. Чего стоит один только расположенный на юге Кемеровской области Шорский национальный парк – особо охраняемая территория федерального значения площадью почти 415 000 га. Здесь насчитывается более 70 природных достопримечательностей, большую часть которых можно увидеть во время организованных летних сплавов – они проходят по реке Мрассу, крупнейшей водной артерии Горной Шории. Маршрут одного из самых популярных (его протяжённость – 130 км, продолжительность – от 5 до 10 дней) начинается за посёлком Мрассу в районе дражных отвалов, где до образования нацпарка добывали золото, и завершается в посёлке Усть-Кабырза.
На сплаве встречается множество отмелей и перекатов, а также небольшие пороги 1-й и 2-й категорий сложности. Не дают заскучать и скальные массивы, и геологические объекты (плиты и останцы, арки и пещеры), и девственные леса вдоль берегов, к тому же подобный водный поход – лучшая возможность понаблюдать за дикими животными и птицами в их естественной среде обитания. На маршруте оборудованы места для стоянок с навесами, столами, скамейками и кострищами, разместиться же с комфортом можно в гостевых домах на кордонах «Кабук» и «Карчит». По прибытии в Усть-Кабырзу стоит посетить с экскурсией музей-заповедник «Трёхречье» – мемориальную экспозицию «Шорский ГУЛАГ», посвящённую жертвам политических репрессий.
Сезон: сплавы проводятся в тёплое время года – как правило, с мая по сентябрь.
Как добраться: около 170 км от Новокузнецка до города Таштагол, около 100 км от Таштагола до начала водного маршрута и около 55 км до Таштагола от конечной точки сплава, посёлка Усть-Кабырза. Все разрешения на пребывание и рыбалку можно получить в администрации национального парка в Таштаголе.
Псковская область
Полистово-Ловатская болотная система – одна из крупнейших в Европе. Её площадь составляет более 134 000 га, а возраст – не менее 10 000 лет. Места эти невероятно красивы в любое время года и особенно хороши летом, в сезон цветения ирисов и луговых трав, а также когда ранняя осень перекрашивает болотные пейзажи во все оттенки багрянца и карамели. Через торфяное одеяло, реки и влажные луга проложены деревянные мостки, но не менее интересна и экскурсия по моховому ковру на болотоступах – к началу маршрутов туристов доставляют на вездеходах. Осенью в заповеднике устраивают клюквенные туры со сбором ягод и кулинарными мастер-классами, а зимой – снегоходные вылазки в отдалённые уголки заснеженных болот. После экскурсий можно отдохнуть в гостевом доме и напиться чаю с душистыми травами и свежеиспечёнными пирогами. При желании получится остаться здесь на ночь в одной из гостиниц заповедника – в домиках с баней и домашней кухней: большинство блюд готовится в русской печи из натуральных продуктов.
Сезон: пешие прогулки по экотропам возможны с апреля по ноябрь, водная экскурсия – с мая по июнь, туры на болотоступах – с лета и до конца зимы, путешествия на снегоходах – при наличии устойчивого снежного покрова, а клюквенный сезон длится с середины сентября по ноябрь. Стоит учитывать, что посещение заповедника возможно только при предварительном бронировании программы.
Как добраться: администрация и визит-центр расположены в посёлке Бежаницы (170 км от Пскова), гостевые дома и экотропы – в Локнянском и Бежаницком районах. В Бежаницком районе экскурсии начинаются в деревне Цевло (35 км от Бежаниц), в Локнянском – в деревне Гоголево (70 км от Бежаниц).
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Полная версия материала доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.Оформить подписку