Открываем Россию: промышленный туризм

Магнитогорск, Челябинская область
ММК – настоящий «город в городе»: площадь этого грандиозного комбината, который считается одним из крупнейших в мире, превышает 9000 га, что сопоставимо с территорией Парижа. Здесь свои дороги (асфальтированные и железные), своя транспортная полиция, своё пожарное депо. И своё же экскурсионное бюро. Туры по такому серьёзному предприятию и обставлены со всей серьёзностью – визит начинается с инструктажа по безопасности, каждому посетителю выдаются спецодежда, обувь, защитные перчатки, каска и очки, а перемещаться можно только с гидом и исключительно по строго определённым маршрутам.
Если вы всегда мечтали увидеть, как – нет, не закаляется, а варится сталь, то вам точно сюда. Пожалуй, самая интересная экскурсия – «Укрощение огня». Она предусматривает посещение крупнейшего в стране доменного цеха, где работают горновые (и это не рабочие низкой квалификации, а самые настоящие «шеф-повара»), а также одного из впечатляющих своими размерами прокатных станов – толстолистового стана горячей прокатки. Уже потом можно заглянуть в музей ММК, где экспонируются миниатюрные макеты отдельных производственных агрегатов и целых цехов комбината, а также в сувенирный магазин, где, помимо прочего, продаются кружки и футболки с логотипами компании.
Как попасть: оставить заявку на сайте компании «ММК-Тур». Цена – от 700 руб. за человека на групповой экскурсии.
Пермь, Пермский край
Будущее наступило: вокруг уже вовсю вкалывают роботы, в том числе и человекоподобные. Всего в России и за рубежом сегодня несут свою вахту около 640 умных машин, произведённых компанией «Промобот», – от сервисных роботов Promobot V.4 до настоящих андроидов Robo-C. Чтобы познакомить с ними потенциальных клиентов, а также всех, кто интересуется отечественным инновационным производством, придумана первая в России экскурсия такого рода под названием «Роботы Пермского периода». Для школьников это захватывающий квест – приходится напрягать извилины, угадывая, например, сколько волос у робота на голове, но зато можно вволю пообщаться с носителем искусственного интеллекта. И маленьким, и взрослым рассказывают о сборке роботов и их обучении, о том, как создаются искусственная кожа, зубы и глаза будущих человеческих копий.
Желающим показывают процесс разработки, проектирования, тестирования и сервиса человекоподобных машин. Один из самых интересных этапов – «оживление» робота-двойника реального человека. На запатентованный металлический каркас устанавливаются модули, сервоприводы и другие элементы, отвечающие за мимику и общение робота. Он может двигать глазами, бровями, губами, реалистично имитируя эмоции человека – от злости до удивления и радости. Для того чтобы скопировать человеческий характер, работают психологи, создаются лингвистические модели – в результате андроид отвечает на вопросы именно так, как это сделал бы конкретный человек, ну или очень близко к оригиналу.
Как попасть: оставить заявку на сайте promo-bot.ru. Обычно водят группы от 8 человек (минимальный возраст – 10 лет), но при наличии мест одиночек обещают присоединять к группе. Цена – 500 руб. за человека.
Нижний Новгород, Нижегородская область
Первая промыслово-кооперативная артель по изготовлению стеклянных ёлочных украшений появилась в Горьком ровно 85 лет назад. Производство было кустарное, всё делалось вручную, без помощи каких-либо станков и машин: украшения выдувались на специальных керосиновых горелках и расписывались художниками. В 1960-м артель выросла до фабрики «Детская игрушка», а созданная в 1996 году фабрика «Ариель» продолжила традицию промысла ручной выдувки игрушек, секреты которого передаются мастерами из поколения в поколение. Новый творческий коллектив разработал свой собственный узнаваемый стиль художественной росписи, который известен далеко за пределами страны. Кстати, это единственный российский производитель ёлочных игрушек, представленный на знаменитой рождественской выставке Christmas World во Франкфурте.
Все изделия на фабрике и сейчас изготавливаются по старинным технологиям свободной и формовой выдувки на газовых горелках и по-прежнему вручную расписываются художниками. Всё это – наряду с посещением Музея истории нижегородской ёлочной игрушки, где собрана коллекция ретроукрашений – можно увидеть во время экскурсии в стеклодувную и художественную мастерские. В тур по фабрике входит и мастер-класс – собственноручно расписанная игрушка непременно будет выделяться на домашней ёлке.
Как попасть: записаться на экскурсию можно на сайте фабрики «Ариель». Цена – от 900 руб. за человека.
Санкт-Петербург
Гранильной фабрике, основанной в 1721 году Петром I, XX век принёс новую специализацию: производство точных камней и деталей для военной техники. Именно здесь в 1945 году были выпущены легендарные часы «Победа», а в 1961-м появился и нестареющий часовой бренд «Ракета». С тех пор эти хронометры сопровождали полярников, олимпийцев и, конечно же, космонавтов – несколько лет назад в разработке специальной модели для полётов в космос поучаствовал Сергей Крикалёв. Об этом и множестве других достижений сегодня рассказывают гостям на часовом заводе «Ракета». Несколько цехов, уцелевших от реорганизации предприятия в постсоветский период, – феномен мирового масштаба: это единственный в России и один из немногих в мире часовой завод полного цикла.
Мануфактура сохранила высокие стандарты и уникальные технологии производства – все операции до сих пор производятся не «роботами», а мастерами, принадлежащими к петергофским трудовым династиям. Здесь можно увидеть, как изготавливаются совсем крохотные, различимые только под микроскопом винтики и шестерёнки, как рисуется дизайн циферблата, как создаётся баланс-спираль – сердце часового механизма, которую сегодня умеют производить всего четыре компании в мире, как собирают готовые механизмы и проверяют их точность. В музее при заводе показывают исторические модели часов и архивы чертежей и эскизов, а потом все желающие могут приобрести на память и собственную «ракету времени».
Как попасть: записаться на raketa.com. Экскурсии проходят в будний день, даже для одного человека, и совершенно бесплатно.
Набережные Челны, Татарстан
В городе на Каме расположены главные мощности одного из крупнейших заводов нашей страны, два года назад отметившего полувековой юбилей. Здесь производят магистральные тягачи, самосвалы, автокраны, коммунальную и дорожную технику, а также автобусы – обычные и электрические. Масштаб, сложность и слаженность камазовских производств впечатляет даже тех, кто далёк от промышленности. После непременного исторического экскурса участников снабжают касками и яркими спецжилетами и сопровождают в цеха. На экскурсии на литейный завод гостей неизменно завораживает производство выплавляемых деталей с помощью восковых моделей и, конечно, работа огромных плавильных печей.
На заводе двигателей можно увидеть процесс сборки моторов для грузовиков КамАЗ. Всего здесь выпускают четыре вида двигателей. Пожалуй, самые впечатляющие – новейшие рядные шестицилиндровые агрегаты Р6, мощные, надёжные и экономичные, с заложенным ресурсом 1,5 млн километров. Экскурсия на прессово-рамный завод знакомит с процессом штамповки и сборки рам и кабин, а на автомобильном заводе перед глазами гостей разворачиваются основные этапы сборки КамАЗов: работа автосборочного конвейера, соединение шасси с кабиной, финальная сборка автомобиля. Здесь можно и нужно сделать памятные фотографии на фоне магистрального тягача КамАЗ-54901 – флагмана поколения К5.
Как попасть: экскурсию проводят турагентства «ТАТиана-Тур», «Алиан» и «Фортуна». Минимальный возраст – 14 лет, цена – от 700 руб. за человека.
Москва
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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