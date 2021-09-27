Открываем Россию: промышленный туризм

ММК – настоящий «город в городе»: площадь этого грандиозного комбината, который считается одним из крупнейших в мире, превышает 9000 га, что сопоставимо с территорией Парижа. Здесь свои дороги (асфальтированные и железные), своя транспортная полиция, своё пожарное депо. И своё же экскурсионное бюро. Туры по такому серьёзному предприятию и обставлены со всей серьёзностью – визит начинается с инструктажа по безопасности, каждому посетителю выдаются спецодежда, обувь, защитные перчатки, каска и очки, а перемещаться можно только с гидом и исключительно по строго определённым маршрутам.

Если вы всегда мечтали увидеть, как – нет, не закаляется, а варится сталь, то вам точно сюда. Пожалуй, самая интересная экскурсия – «Укрощение огня». Она предусматривает посещение крупнейшего в стране доменного цеха, где работают горновые (и это не рабочие низкой квалификации, а самые настоящие «шеф-повара»), а также одного из впечатляющих своими размерами прокатных станов – толстолистового стана горячей прокатки. Уже потом можно заглянуть в музей ММК, где экспонируются миниатюрные макеты отдельных производственных агрегатов и целых цехов комбината, а также в сувенирный магазин, где, помимо прочего, продаются кружки и футболки с логотипами компании.

Как попасть: оставить заявку на сайте компании «ММК-Тур». Цена – от 700 руб. за человека на групповой экскурсии.