Парк ледникового периода: репортаж из Норвегии

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Осень – время, когда туристический сезон идёт на спад, но погода по-прежнему благоприятствует поездкам по Норвегии. К знаковым достопримечательностям уже не стоят очереди, а на смотровых площадках Орлиной дороги над Гейрангер-фьордом можно спокойно припарковаться. Экскурсионные паромы ещё курсируют, но билеты уже получается купить не за неделю, а перед самым отправлением. Осенью даже комнату с видом дают без доплаты, в ответ на вежливую просьбу – постояльцев не так уж много. В общем, в путешествиях вне сезона всегда найдётся масса плюсов.
Многие маршруты по Региону фьордов начинаются в Олесунне (по-норвежски Ålesund) – городе на берегу Норвежского моря, откуда в глубь материка вгрызаются извилистые, обрамлённые горными грядами заливы. Стать точкой туристического притяжения этому рыбацкому городку помогло несчастье – в 1904 году его опустошил пожар. Уже тогда местные власти проявили дальновидность и хороший вкус: пригласили молодых и талантливых архитекторов, которые выстроили город с нуля и сразу в ультрамодном стиле ар-нуво. Сегодня прогулка по разноцветным «модерновым» улицам Олесунна – обязательный пункт программы, так же, как и фото со смотровой площадки на горе Аксла с яркими домиками на фоне сурового моря.
Вода и жизнь
Норвегия – страна воды. Тут она присутствует во всех возможных формах и состояниях и окружает вас всегда, в любой сезон. Туманы и низкие облака, водопады с плывущими над ними радугами и грохочущие реки, громадные ледники и тёмная гладь фьордов, море, в конце концов. Созерцать или фотографировать это можно бесконечно. Но минуточку, ведь мы в Норвегии – стране, где аутдор, он же активный отдых (местами переходящий в экстремальный спорт), считается нормой жизни. Это здесь почти в каждой деревне есть лыжный подъёмник, это здесь жители ходят в горы отдыхать после работы, это сюда едут со всего мира сплавляться на каяках по бурным, но прозрачным рекам.
И вот в проливной дождь и при температуре примерно +8 °С я тащу увесистый морской каяк из эллинга в центре Олесунна и попутно пытаюсь решить, как одновременно нахлобучить на себя шапку, капюшон давно промокшей толстовки и свой дурацкий, но единственно спасающий дождевик. Впрочем, все эти нюансы перестают иметь значение, как только в руках оказывается весло. Но моя провожатая, нордическая девушка по имени Карелия («Да, родители любят Русский Север», – видимо, в тысячный раз поясняет она), перекинувшись парой слов с рыбаком на баркасе, не даёт разогнаться: «Поворачивайте в канал! Начинается сильный ветер, скоро будет шторм!»
Водная экскурсия на каяке – один из самых необычных способов познакомиться с Олесунном. Можно с другого ракурса увидеть городскую архитектуру и покачивающийся на волнах экскурсионный драккар, подрулить прямо к Музею рыболовства или к окнам отеля Brosundet – иногда постояльцы рыбачат прямо из своих номеров.
День на четвёртый ты начинаешь понемногу становиться норвежцем. Замечаешь, что на ветер, холод и дождь здесь реагируют далеко не все и далеко не сразу: пока сражаешься с зонтом, зацепившимся за шарф, мимо мчится на велосипеде мальчишка в шортах, а через лихорадочно работающие «дворники» видишь неспешно прогуливающихся по лесной дороге бабушку, дедушку и малыша. Воистину, у природы нет плохой погоды, но есть неправильная одежда!
Рыба моей мечты
Вблизи Олесунна можно «лицом к лицу» встретиться с жителями морских и фьордовых глубин. Огромные рыбины, скаты и глубоководные крабы поджидают гостей в океанариуме «Атлантический морской парк», построенном вокруг прибрежной скалы. В пятиметровом аквариуме вода вместе с обитателями колышется в ритме моря – собственно, это и есть море, просто за толстенным стеклом, – а в одном из залов можно взять в руки морскую звезду, гребешка, омара или забавный морской огурец. Рядом сделан свой контактный аквариум для малышей, подходящий им по росту. Зал работает сеансами, ведь его обитатели тоже должны отдыхать и ни в коем случае не впадать в стресс. Также по расписанию можно поучаствовать в кормлении крабов или пингвинов и узнать от ведущего интересные факты о них (на английском и норвежском языках). Чтобы попасть в «Атлантический морской парк», отправляйтесь на машине прямо в воду – вернее, в подводный тоннель, который приведёт вас на побережье в трёх километрах от центра города. Парковка здесь бесплатная, рядом есть отличный пляж – не удивляйтесь, летом тёплый Гольфстрим позволяет купаться и даже выращивать в долинах Региона фьордов груши и клубнику.
Над уровнем моря
Станция канатной дороги в Стрюне – новейший и один из самых дорогостоящих проектов в норвежской сфере туризма за последние годы. Loen Skylift возвели неподалёку от перекрёстка нескольких национальных автодорог. Стеклянный фуникулёр практически вертикально взлетает над фьордом на высоту свыше тысячи метров, и вы оказываетесь на плато с гипнотическим видом: разветвлённый Нур-фьорд и озеро Ловатнет, уходящие вдаль цепи гор и языки крупнейшего ледника в материковой Европе, Юстедалсбреэна.
«За последние годы, с 1980-х, глетчер уменьшился на треть», – рассказывает гид Фроде Бриксдал. В истории его семьи есть любопытный эпизод: несколько веков назад Бриксдалы были изгнаны за провинность из общины и годами жили практически на леднике. Возможно, эти гены помогают Фроде быть опытным ледолазом и успешным горным гидом, всю жизнь водящим туры на глетчер. «Не знаю, сколько ещё продлится мой бизнес, – вслух размышляет Фроде, перебирая фотографии прошлых лет. – Вот ледопад, к которому мы обычно гуляли с туристами. Сегодня на его месте озеро, а льда даже и не видно».
Забраться наверх можно и самостоятельно, по виа феррата, а вот вниз уже стоит прокатиться на вагончике. Примечательно, что суперсовременная канатная дорога построена без единой мысли о горнолыжниках: трассы здесь строить не собираются из соображений экологии и сохранения первозданных ландшафтов.
Осенью на вершине горы Ховен бывает довольно зябко – иногда в начале сентября на смотровой площадке даже можно поиграть в снежки. Зато потом так приятно выпить горячего какао с булочками, вытянув ножки у дизайнерского камина, или переместиться в панорамный ресторан. Может быть, вам, как и мне, удастся, ожидая заказ, увидеть через огромные окна от пола до потолка не только горы и фьорды, но и прыжки бейсджамперов. Один из самых экстремальных видов спорта пользуется в Норвегии особым уважением, хотя кое-где в мире считается чуть ли не криминалом. Но в этих краях бейсеры прыгают откуда пожелают – хоть с легендарной Стены троллей, хоть от площадки перед станцией канатной дороги. На перроне их приветствует специальный указатель: «Будьте любезны, ваш выход там!» Exit – точка старта в терминологии бейсеров. В глазах норвежского отпускника они не безумцы, а часть впечатляющего шоу Региона фьордов.
Природа вещей
Если путешествовать по Норвегии на автомобиле (а это лучший вариант), без навигатора не обойтись. Местные дороги цепляются за берега фьордов, взбираются на окутанные дымкой перевалы, по спирали ныряют в глубокие тоннели и внезапно оканчиваются паромными переправами. Соскучиться невозможно, а остановиться, чтобы рассмотреть очередной невероятный вид, хочется примерно везде. Норвежцы это давно поняли и создали проект Национальных туристических дорог. 18 самых красивых автомобильных маршрутов по территории страны планомерно прирастают объектами для путешественников: в создании смотровых площадок, лестниц, паркингов и зон отдыха принимают участие прогрессивные архитекторы, дизайнеры и художники. И, без преувеличения, это выглядит как волнующая гармония двух миров – созданного человеком искусства и нерукотворного великолепия природы. Пожалуй, нигде вы не увидите такое, как в Норвегии, сочетание не просто бережного отношения к природе, но и бесконечного восхищения ею. От общения с местными жителями даже складывается впечатление, что это и есть главная национальная идея. Она объединяет и скромную девушку-культуролога, и ироничного капитана, и изящную бизнесвумен из шоурума дизайнерской мебели, и успешного ресторатора. Природа – вот главный источник вдохновения и связующий элемент.
Сила народа
До того как в Норвегии в 1969 году нашли нефть, местные жители жили крайне скромно. Чёрно-белые фотокарточки из прошлого висят в лобби каждого отеля, в котором я останавливалась во время путешествия по стране. Они скрашивают ожидание в придорожных кафе, рассказывают историю семьи в простых фермерских ресторанчиках в горах. На них обычно запечатлены деревенские праздники, работа в поле, рыбалка, строительство горной дороги всей деревней. Тяжёлые инструменты в руках, пыльные штормовки, полные валунов телеги и обветренные лица – всё это сперва больше напоминает Непал или Индию, чем ту Норвегию, которую вижу я: последние модели айфонов у работников бензозаправок, стеклянные обзорные площадки над пропастью, тёплые дизайнерские биотуалеты в глуши. В те не столь давние годы в случае неурожая коммуну соседей поддерживали близлежащие хозяйства. И запасов злаков, феналора (копчёно-вяленых бараньих ног) или высушенной трески хватило бы, чтобы сообща пережить долгую холодную зиму. В ресторанчике на ферме Westerås, с 1603 года стоящей на горе с видом на Гейрангер-фьорд, на стене развешаны разнообразные предметы. «С этими инструментами можно полностью построить новую ферму, – подмигивает Арнфинн, содержащий родовые владения вдвоём с женой Эрикой. – Хотя сейчас они «работают» всего лишь как декор».
Возможно, в те времена и выковался суровый и решительный характер норвежцев. «Несколько лет назад правительство задумалось о том, чтобы продавать в частные руки маяки, которых по береговой линии стоят десятки, – вспоминает директор Музея маяков в Далс-фьорде, рыжеволосый потомок викингов Фроде Пилског. – Люди возмутились: маяки – национальное достояние, они должны быть доступны всем. Тогда одной из партий удалось услышать людей и отстоять инициативу». Сегодня, без всякой оборонной паранойи, работающие маяки открыты. В каких-то, как на маяке Алнес, проходят выставки живописи, а в других можно выпить кофе с булочками. В городском маяке Олесунна и вовсе находится номер отеля, особенно популярный, конечно же, у пар.
Корабли из Берёзовой долины
Когда-то в спрятанной среди гор деревне Бьёркедален, мимо которой сейчас проходит один из туристических автомаршрутов, было 27 судоверфей – в хороший год тут делали сотни больших и малых лодок для моряков и рыбаков с побережья. При этом переправлять корабли до ближайшего фьорда приходилось волоком. Почему же мастера страны мореплавателей устраивали себе и викингам такие сложности? Для людей непосвящённых ответ не всегда очевиден, но Якоб Хелсет, потомственный кораблестроитель, разъясняет: именно здесь растёт «тот самый» великолепный сосновый лес. Не поверить ему сложно: лес и правда выглядит роскошно, а Якоб в свои 80 лет продолжает дело, унаследованное от прадедов, так что он-то уж точно в теме. На своей верфи он изготавливает традиционные лодки, в том числе работая рубанками, которые служат его семье более ста лет. Сама же история кораблестроительства в его династии насчитывает не менее пяти веков, и про каждую созданную тут лодку сохранились записи. Кстати, любой может поддержать традицию и заказать себе настоящий, пусть и небольшой драккар. Обойдётся он примерно в €40 000, а изготовление займёт около полугода – с момента выбора подходящих деревьев в лесу до схода со стапелей. Остался только один вопрос, который я забыла задать Якобу, – почему лучший сосновый лес растёт вокруг деревни под названием Берёзовая долина?
Дичь и роскошь. Пожалуй, именно эти два слова наилучшим образом характеризуют моё путешествие по Норвегии. Причём речь тут не о звёздных ресторанах и шикарных отелях. Роскошь – это просыпаться в уютном лесном кемпинге с видом на умопомрачительный рассвет над застывшим зеркалом фьорда. Сидя в порту, наслаждаться терпким кофе с бутербродом, когда свежайший дикий лосось родом с соседнего баркаса. И просто чувствовать настоящую жажду жизни – предвкушая новый день, который никогда не повторится.
Координаты
Виза
Шенгенская, €35
Сезон
В Регион фьордов приезжают круглый год. Летом здесь наиболее многолюдно, открыты все туристические маршруты и доступны все сервисы. Осенью туристов становится значительно меньше, а горы переливаются оттенками багрового, зимой же здесь много любителей горнолыжного фрирайда – иногда спуститься с вершины «с ветерком» можно прямо к фьорду.
Как добраться
Прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Осло, далее рейсы Norwegian до Олесунна. По Региону фьордов удобнее всего перемещаться на автомобиле.
Отели
Brosundet в Олесунне – ультрамодный дизайнерский отель с гостевым портом и номером внутри городского маяка.
Hotel Alexandra в Лоене, что на берегу Норд-фьорда, – крупнейший в регионе гостиничный комплекс с шикарным рестораном и спа с открытым бассейном.
Fjærland Fjordstove на Согне-фьорде – классический семейный отель 1937 года постройки, образец «скандинавского стиля» с верандой, расположенной прямо у воды.
Рестораны
Bro находится в отреставрированном рыбацком складе в центре Олесунна. Здесь впечатляющие интерьеры и большой выбор специалитетов из морепродуктов.
На ферме Westerås над Гейрангер-фьордом подают традиционные норвежские блюда, приготовленные лично хозяйкой. На десерт заказывайте вафли с мороженым и лесными ягодами.
В Hoven приходят за видами, хотя в меню с блюдами на основе местных ингредиентов тоже найдётся на что посмотреть.