Парк ледникового периода: репортаж из Норвегии

Норвегия – страна воды. Тут она присутствует во всех возможных формах и состояниях и окружает вас всегда, в любой сезон. Туманы и низкие облака, водопады с плывущими над ними радугами и грохочущие реки, громадные ледники и тёмная гладь фьордов, море, в конце концов. Созерцать или фотографировать это можно бесконечно. Но минуточку, ведь мы в Норвегии – стране, где аутдор, он же активный отдых (местами переходящий в экстремальный спорт), считается нормой жизни. Это здесь почти в каждой деревне есть лыжный подъёмник, это здесь жители ходят в горы отдыхать после работы, это сюда едут со всего мира сплавляться на каяках по бурным, но прозрачным рекам.

И вот в проливной дождь и при температуре примерно +8 °С я тащу увесистый морской каяк из эллинга в центре Олесунна и попутно пытаюсь решить, как одновременно нахлобучить на себя шапку, капюшон давно промокшей толстовки и свой дурацкий, но единственно спасающий дож­девик. Впрочем, все эти нюансы перестают иметь значение, как только в руках оказывается весло. Но моя провожатая, нордическая девушка по имени Карелия («Да, родители любят Русский Север», – видимо, в тысячный раз поясняет она), перекинувшись парой слов с рыбаком на баркасе, не даёт разогнаться: «Поворачивайте в канал! Начинается сильный ветер, скоро будет шторм!»

Водная экскурсия на каяке – один из самых необычных способов познакомиться с Олесунном. Можно с другого ракурса увидеть городскую архитектуру и покачивающийся на волнах экскурсионный драккар, подрулить прямо к Музею рыболовства или к окнам отеля Brosundet – иногда постояльцы рыбачат прямо из своих номеров.

День на четвёртый ты начинаешь понемногу становиться норвежцем. Замечаешь, что на ветер, холод и дождь здесь реагируют далеко не все и далеко не сразу: пока сражаешься с зонтом, зацепившимся за шарф, мимо мчится на велосипеде мальчишка в шортах, а через лихорадочно работающие «дворники» видишь неспешно прогуливающихся по лесной дороге бабушку, дедушку и малыша. Воистину, у природы нет плохой погоды, но есть неправильная одежда!