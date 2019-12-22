Питаем интерес: гастромаршрут по Иерусалиму

Если вы когда-нибудь путешествовали по Израилю, то наверняка замечали этих колоритнейших местных старичков – кажется, они такие древние, что дунешь и рассыпятся. Но вот проходит красивая девушка, или гости затягивают застольную песню, или просто появляется повод для ответного острого словца – и от мутноглазой старости не остаётся и следа.
Таков Иерусалим – с его святынями, с его репутацией одного из древнейших городов мира (ведь он известен с IV в. до н. э.), с его Старым городом, многовековыми стенами и ветхозаветными персонажами на улицах. Но город совершенно точно не собирается превращаться в реликвию – во всяком случае, до тех пор, пока здесь готовят и едят. Хотите почувствовать вкус истории? Тогда отправляйтесь в один из бесчисленных гастрономических туров по Иерусалиму. В меню не только разные блюда, но и эпохи, выбирайте то, что больше по вкусу. VII век – город захвачен арабским халифом Умаром ибн аль-Хаттабом, а у вас на столе хумус, мафрум (картофель, фаршированный мясом) и, конечно же, различные кебабы (классические можно попробовать в мусульманских закусочных Яффо).
Постепенно пробирайтесь сквозь столетия – след турок, оставленный здесь в Средние века, – это халва и бурекас, несладкие пирожки с начинкой: булочные здесь на каждом углу, и, если вы экономите, в большинстве из них можно и позавтракать, и пообедать. Ну а когда надоест исследовать традиции прошлого и сравнивать, в каком районе города фалафель вкуснее, тут-то столица Израиля и покажет вам себя во всей красе. Сегодня в плане угощений Иерусалим готов составить конкуренцию Тель-Авиву – тут есть и интереснейшие гастробары, и атмосферные рестораны высокой кухни, и веганские хипстерские места, где ингредиенты для блюд выращивают прямо на крыше.
Места
Рынок Махане-Иегуда
Махане-Иегуда – однозначно самая большая гастродостопримечательность Иерусалима. Днём здесь торгуют всеми мыслимыми съестными припасами, приправами и сладостями, а ночью прилавки закрываются и торговые ряды превращаются в череду кафе и баров. Вокруг рынка расположились модные закусочные и рестораны, где можно попробовать как классические блюда, вроде хумуса, куббе или сабиха, так и пасту, и хачапури, и фиш-энд-чипс. Скачать подробную карту рынка, забронировать дневной или ночной тур и узнать об интересных событиях можно на сайте рынка.
Настоящий кошерный ресторан в районе того же рынка Махане-Иегуда, основанный тремя друзьями-шефами (самих их можно увидеть на открытой кухне). Это один из лучших примеров того, как классическая еврейская кухня может стать кухней фьюжн и при этом нисколько не растерять своего очарования. Меню меняется – если повезёт, попробуйте крембо (зимний традиционный десерт) с соусом из лимончеллы и ириса. Вечером в пятницу ресторан закрыт.
Идеальное сочетание вкусной еды и великолепного вида — с этой крыши на четвёртом этаже можно любоваться Старым городом. Ресторан отличается не только одной из лучших панорам, но и знаменитой коллекцией сыров (можно выбрать из 40 позиций). Блюда преимущественно средиземноморские, но есть и отличный сет из всех главных специалитетов иерусалимской кухни.
Dolphin Yam
Если вы устанете от кошерных блюд и захотите посидеть на террасе над огромным блюдом свежих морепродуктов – вам в ресторанчик «Морской Дельфин». Эта точка зарекомендовала себя в первую очередь у местных, и неспроста – существует она аж с 1967 года. Правда, из-за политических перипетий ресторан два раза переезжал, но на его кухне это никак не отразилось.
Исследовать бесчисленные кулинарные возможности Иерусалима удобно при помощи онлайн-сервисов. Bitemojo – приложение, с которым можно устроить себе полноценную экскурсию по рынку Махане-Иегуда. За $30 (плюс стоимость мобильного интернета в роуминге) вы получаете возможность дегустировать знаковые блюда и напитки в разных закусочных в районе рынка, и на это лучше заложить как минимум два часа. А с сервисом EatWith можно просочиться в мир самых сердечных ужинов и узнать, как и что готовят в семьях обычных людей.