Питаем интерес: гастромаршрут по Иерусалиму

Если вы когда-нибудь путешествовали по Израилю, то наверняка замечали этих колоритнейших местных старичков – кажется, они такие древние, что дунешь и рассыпятся. Но вот проходит красивая девушка, или гости затягивают застольную песню, или просто появляется повод для ответного острого словца – и от мутноглазой старости не остаётся и следа.

Таков Иерусалим – с его святынями, с его репутацией одного из древнейших городов мира (ведь он известен с IV в. до н. э.), с его Старым городом, многовековыми стенами и ветхозаветными персонажами на улицах. Но город совершенно точно не собирается превращаться в реликвию – во всяком случае, до тех пор, пока здесь готовят и едят. Хотите почувствовать вкус истории? Тогда отправляйтесь в один из бесчисленных гастрономических туров по Иерусалиму. В меню не только разные блюда, но и эпохи, выбирайте то, что больше по вкусу. VII век – город захвачен арабским халифом Умаром ибн аль-Хаттабом, а у вас на столе хумус, мафрум (картофель, фаршированный мясом) и, конечно же, различные кебабы (классические можно попробовать в мусульманских закусочных Яффо).

Постепенно пробирайтесь сквозь столетия – след турок, оставленный здесь в Средние века, – это халва и бурекас, несладкие пирожки с начинкой: булочные здесь на каждом углу, и, если вы экономите, в большинстве из них можно и позавтракать, и пообедать. Ну а когда надоест исследовать традиции прошлого и сравнивать, в каком районе города фалафель вкуснее, тут-то столица Израиля и покажет вам себя во всей красе. Сегодня в плане угощений Иерусалим готов составить конкуренцию Тель-Авиву – тут есть и интереснейшие гастробары, и атмосферные рестораны высокой кухни, и веганские хипстерские места, где ингредиенты для блюд выращивают прямо на крыше.