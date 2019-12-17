Питаем интерес: гастромаршрут по Новосибирску
Важным центром феномена новой русской кухни по праву считается Новосибирск. Для поездки в третью столицу России жизненно необходим здоровый сибирский аппетит: едят здесь много, сытно и так вкусно, что всё время хочется попросить добавки. Главный мегаполис Сибири и сам по себе вызывает желание возвращаться снова и снова – он из тех городов, в которых постоянно происходит что-то новое, живое и интересное. Здесь замечательные музеи и насыщенная культурная жизнь, а сибирская природа с её первобытной красотой соседствует с памятниками истории и архитектуры – особенно интересны старый центр с хорошо сохранившейся застройкой периода советского конструктивизма и Академгородок с его хай-тековским научным центром и новым корпусом университета. Отдельное впечатление производит «Русский Колизей» – самый большой в России оперный театр, который славится не только уникальной архитектурой и самоподдерживающимся куполом, но и новаторскими постановками с участием мировых звёзд вроде Сергея Полунина и Ивана Васильева.
Столь же креативна, насыщенна и полна впечатляющих контрастов и незабываемых достопримечательностей и гастрономическая жизнь Новосибирска. Тут несколько заведений новой русской кухни, в которых даже репа и полба превращаются в изысканные деликатесы. Этнические ресторанчики любой кухни мира, впрочем, встречаются повсеместно, количество кофеен просто не поддаётся подсчёту. А для вкусных сувениров – сушёных грибов, таёжного меда, копчёной рыбы, колбасок из дичи, сладостей с кедровыми орешками и прочих сибирских специалитетов вообще требуется отдельный чемодан.
Места
Легендарный ресторан в конце лета пострадал от пожара, но осенью должен открыться снова – ведь это один из главных новосибирских гастрономических аттракционов. Меню впечатляет не меньше голливудских блокбастеров: «рваная» медвежья лапа с земляникой, губа оленя, запечённая в корне сельдерея, холодец из бобра или сметанное мороженое с сибирскими ягодами и меренгами из лосиного молока. Креативностью отличаются не только блюда, но и подача, превращающая каждый обед или ужин в настоящее шоу. Недаром Владимир и Анжелика Бурковские называют своё заведение «гастрономическим театром».
Уютный винный ресторанчик в зелёной зоне Академгородка с космополитичным меню и спокойными, как и полагается загородному клубу, интерьерами. Аббревиатура в названии расшифровывается и как «торгово-бытовой комплекс» (в этом помещении находится заведение), и как The Best Kitchen – громкая заявка на успех, которая, впрочем, себя вполне оправдывает. Авторский подход умело женит рецепты французской, итальянской и японской кухни с традиционными русскими продуктами: крабовые котлеты, оказывается, отлично сочетаются с кабачком, рибай – с соусом из кваса, а панна-котту можно сделать даже из щавеля.
«Креп де кофе»
«Блинное ателье» открылось на месте швейного цеха, и теперь здесь «шьют» блины всех, кажется, существующих разновидностей: оладушки, панкейки, крепсы, гречневые галеты, рисовые спринг-роллы и так далее. Кроме них в меню киши, смёрребрёды, креп-бургеры и примерно бесконечное количество разновидностей кофе как классической, так и альтернативной заварки. Тот самый случай, когда хочется сказать: «Блин, круто!»
Красный проспект, 50
Флагманское заведение одного из главных творцов и идеологов новой русской кухни Дениса Иванова – идеальное место для того, чтобы составить представление о лучших сибирских продуктах и тех гастрономических высотах, на которые могут подняться в умелых руках даже простые пельмени. В барной карте – десятки коктейлей, настоек и наливок на основе таёжных ягод.