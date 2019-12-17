Питаем интерес: гастромаршрут по Новосибирску

Puppen Haus

Легендарный ресторан в конце лета пострадал от пожара, но осенью должен открыться снова – ведь это один из главных новосибирских гастрономических аттракционов. Меню впечатляет не меньше голливудских блокбастеров: «рваная» медвежья лапа с земляникой, губа оленя, запечённая в корне сельдерея, холодец из бобра или сметанное мороженое с сибирскими ягодами и меренгами из лосиного молока. Креативностью отличаются не только блюда, но и подача, превращающая каждый обед или ужин в настоящее шоу. Недаром Владимир и Анжелика Бурковские называют своё заведение «гастрономическим театром».

T.B.K. Lounge

Уютный винный ресторанчик в зелёной зоне Академгородка с космополитичным меню и спокойными, как и полагается загородному клубу, интерьерами. Аббревиатура в названии расшифровывается и как «торгово-бытовой комплекс» (в этом помещении находится заведение), и как The Best Kitchen – громкая заявка на успех, которая, впрочем, себя вполне оправдывает. Авторский подход умело женит рецепты французской, итальянской и японской кухни с традиционными русскими продуктами: крабовые котлеты, оказывается, отлично сочетаются с кабачком, рибай – с соусом из кваса, а панна-котту можно сделать даже из щавеля.

«Креп де кофе»

«Блинное ателье» открылось на месте швейного цеха, и теперь здесь «шьют» блины всех, кажется, существующих разновидностей: оладушки, панкейки, крепсы, гречневые галеты, рисовые спринг-роллы и так далее. Кроме них в меню киши, смёрребрёды, креп-бургеры и примерно бесконечное количество разновидностей кофе как классической, так и альтернативной заварки. Тот самый случай, когда хочется сказать: «Блин, круто!»

Красный проспект, 50

«СибирьСибирь»

Флагманское заведение одного из главных творцов и идеологов новой русской кухни Дениса Иванова – идеальное место для того, чтобы составить представление о лучших сибирских продуктах и тех гастрономических высотах, на которые могут подняться в умелых руках даже простые пельмени. В барной карте – десятки коктейлей, настоек и наливок на основе таёжных ягод.