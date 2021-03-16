План Б: три альтернативы известным достопримечательностям

«Город мёртвых», Саудовская Аравия

Пару лет назад Саудовская Аравия наконец-то стала выдавать визы и туристам — пока только тем, кто приезжает на спортивные и музыкальные мероприятия. Одно из самых интересных — фестиваль «Зима на Танторе», проходящий в долине Аль-Ула. Именно здесь, на северо-западе страны и всего в 300 км от священной Медины, пролегали два важнейших маршрута древности — паломнический из Дамаска в Мекку и ладанный из Омана и Йемена в Средиземноморье.

Вблизи старинного городка Аль-Ула находится главная достопримечательность в королевстве — построенный набатеями «Город мёртвых» Мадаин-Салих. В отличие от другого схожего объекта — куда более известной Петры в Иордании — туристов здесь почти нет. Сами же фасады двухтысячелетних гробниц (всего их здесь более сотни) выбиты не в стенах ущелья, а в- отдельно стоящих скалах, разбросанных по пустыне и полузанесённых песком.