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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
National Geographic Traveler

План Б: три альтернативы известным достопримечательностям

National Geographic Россия
16 марта 2021
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Мадаин-Салих, Саудовская Аравия
Фото: Иван Васин
В эти странные времена даже самые популярные места на планете можно осматривать, не расталкивая локтями других туристов. Но всегда приятно открыть для себя что-то новое – и удивиться, насколько это «новое» похоже на давно известное «старое». Рассказываем о трёх альтернативах знаменитых на весь мир локаций, каждая из которых – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мадаин-Салих vs Петра

«Город мёртвых», Саудовская Аравия

Пару лет назад Саудовская Аравия наконец-то стала выдавать визы и туристам — пока только тем, кто приезжает на спортивные и музыкальные мероприятия. Одно из самых интересных — фестиваль «Зима на Танторе», проходящий в долине Аль-Ула. Именно здесь, на северо-западе страны и всего в 300 км от священной Медины, пролегали два важнейших маршрута древности — паломнический из Дамаска в Мекку и ладанный из Омана и Йемена в Средиземноморье.

Вблизи старинного городка Аль-Ула находится главная достопримечательность в королевстве — построенный набатеями «Город мёртвых» Мадаин-Салих. В отличие от другого схожего объекта — куда более известной Петры в Иордании — туристов здесь почти нет.  Сами же фасады двухтысячелетних гробниц (всего их здесь более сотни) выбиты не в стенах ущелья, а в- отдельно стоящих скалах, разбросанных по пустыне и полузанесённых песком.

Нан-Мадол vs остров Пасхи

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Денис Карепин Нан-Мадол
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021

National Geographic Traveler № 78, март – май 2021

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