Площадь отрубленных голов: архивное фото

Название главного марракешского торжища Джамаа-эль-Фна можно перевести как «Площадь отрубленных голов» – когда-то здесь в назидание другим выставляли головы казнённых преступников.

Но уже больше столетия сюда приходят марракешцы и туристы, чтобы увидеть выступления уличных артистов и акробатов, танцоров и сказителей, огнеглотателей и заклинателей змей. Не меньшей популярностью пользуются и занимающие добрую половину площади харчевни, где помимо классических марокканских блюд можно попробовать варёных улиток, мозги барашка и верблюжью селезёнку.

1. 69-метровый минарет мечети Аль-Кутубия с венчающими его медными шарами – главный символ Марракеша. Когда с него раздаётся призыв к молитве, шум и гвалт на площади сразу стихают.

2. Окружённые плотными кольцами зрителей актёры (такие кружки называются халька – уличный театр) развлекают публику на площади начиная с XI века. Благодаря им Джамаа-эль-Фна вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.