Площадь отрубленных голов: архивное фото
Название главного марракешского торжища Джамаа-эль-Фна можно перевести как «Площадь отрубленных голов» – когда-то здесь в назидание другим выставляли головы казнённых преступников.
Но уже больше столетия сюда приходят марракешцы и туристы, чтобы увидеть выступления уличных артистов и акробатов, танцоров и сказителей, огнеглотателей и заклинателей змей. Не меньшей популярностью пользуются и занимающие добрую половину площади харчевни, где помимо классических марокканских блюд можно попробовать варёных улиток, мозги барашка и верблюжью селезёнку.
1. 69-метровый минарет мечети Аль-Кутубия с венчающими его медными шарами – главный символ Марракеша. Когда с него раздаётся призыв к молитве, шум и гвалт на площади сразу стихают.
2. Окружённые плотными кольцами зрителей актёры (такие кружки называются халька – уличный театр) развлекают публику на площади начиная с XI века. Благодаря им Джамаа-эль-Фна вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
3. По краям Джамаа-эль-Фна расположены многочисленные лотки, где можно заказать недорогой свежевыжатый апельсиновый (а иногда и лимонный, лаймовый и грейпфрутовый) сок.
4. Площадь – часть обширной марракешской медины, Старого города с его ремесленными и торговыми кварталами. Магазинчики, выходящие на Джамаа-эль-Фна, предлагают самые ходовые у туристов товары – керамику, кожаные тапочки-бабуши, сумочки, пуфы и ковры.
5. Среди всех исполнителей особой популярностью пользуются ансамбли гнауа – потомков рабов из Тропической Африки, которые привлекают зевак протяжным пением, бешеным барабанным боем и клёкотом тяжёлых медных кастаньет. Гнауа можно узнать по длинному расшитому одеянию и шапочке с кисточкой.
Посмотрите на архивное фото из Сингапура.