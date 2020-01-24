По идеям чучхе: фоторепортаж из Северной Кореи

Как добраться

Прямые рейсы в Пхеньян национальной авиакомпании Air Koryo (airkoryo.ru) из Пекина и Владивостока.

Сезон

Лучшее время для поездок в Северную Корею – апрель-май (пора цветения), июль-август (купальный сезон), а также сентябрь-октябрь (период «любования кленовыми листьями»).

Виза

Стоимость туристической визы для российских граждан – $30. Получение в посольстве КНДР в Москве, как правило, её оформлением занимается турфирма-организатор.