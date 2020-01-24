По идеям чучхе: фоторепортаж из Северной Кореи
Единственная возможность посетить КНДР – купить пакетный тур. Практически у трапа самолёта вас встретит русскоговорящий гид, который не отойдёт от вас ни на шаг в течение всей поездки по стране, – гулять по Пхеньяну без сопровождения нельзя, и многие вещи запрещено фотографировать.
Дорога из международного аэропорта Сунан в центр столицы займёт не больше 20 минут, ведь вне города трассы пусты. Приготовьтесь к противоречивым эмоциям – разница между реальностью и образом Северной Кореи, который рисовало ваше воображение, колоссальная. В Пхеньяне широкие проспекты, новые жилые кварталы с многоэтажными домами, недавно открытые центры досуга и отдыха (дельфинарий, каток, аквапарк) и многое другое, чего вы уж точно не ожидали увидеть в стране, живущей под гнётом международных санкций. При этом, проезжая мимо мавзолея или монументов Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, все машины обязаны снижать скорость до 30 км/ч, а портреты корейских лидеров, пропагандистские плакаты и лозунги можно увидеть повсеместно.
Ещё одним сюрпризом для вас станут люди. Несмотря на все объективные трудности, с которыми они сталкиваются каждый день, жители Северной Кореи поражают своим жизнелюбием и выносливостью. Скромные условия жизни в стране тщательно скрываются от глаз туристов, но нехватку живого общения с корейцами компенсирует первозданная природа. Хотя кто знает, как долго КНДР ещё будет вариться в «собственном соку»? Вполне возможно, что и здесь случится своя «оттепель», после которой в объектив путешественников будут попадать уже совсем иные картины.
Координаты
Как добраться
Прямые рейсы в Пхеньян национальной авиакомпании Air Koryo (airkoryo.ru) из Пекина и Владивостока.
Сезон
Лучшее время для поездок в Северную Корею – апрель-май (пора цветения), июль-август (купальный сезон), а также сентябрь-октябрь (период «любования кленовыми листьями»).
Виза
Стоимость туристической визы для российских граждан – $30. Получение в посольстве КНДР в Москве, как правило, её оформлением занимается турфирма-организатор.
Въезд
Для поездки в КНДР нужно приобрести пакетный тур в аккредитованном туристическом агентстве – например, NKorean (nkorean.ru). Предлагаются различные варианты от 4 до 15 дней. В стоимость тура входят услуги русскоговорящего гида, проживание в гостиницах «Корё» или «Янгакто», полный пансион, трансфер и экскурсии.
Экскурсии
В программу пакетного тура входит посещение главных достопримечательностей Северной Кореи. Среди них – грандиозная Триумфальная арка (вторая по высоте в мире), Кымсусанский дворец Солнца (мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира), площадь имени Ким Ир Сена, парк фонтанов Мансудэ, Монумент идей Чучхе. Также в программе – молодёжный парк развлечений «Кэсон», пхеньянский метрополитен и Музей корейской войны. При покупке длительного тура есть возможность несколько раз выехать за черту Пхеньяна и побывать на побережье Жёлтого моря в городе Нампхо, увидеть горы Мёхан, посетить Выставку дружбы между народами (Музей подарков товарищам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру) и оказаться в непосредственной близости от Демилитаризованной зоны (буфера между Северной и Южной Кореями).