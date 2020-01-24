Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №196, январь 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
National Geographic Traveler

По идеям чучхе: фоторепортаж из Северной Кореи

Текст и фото: Анна Мацегора
24 января 2020
kras-7573.jpg
Скульптурный комплекс на возвышеннос­ти Мансудэ – вся история КНДР в бронзе.
Фото: Анна Мацегора
Корейская Народно-Демократическая Республика по-прежнему остаётся «заповедником социализма», но вместе с тем всё больше открывается для путешественников – поток приезжающих в страну иностранных туристов растёт с каждым годом. Конечно, в Северной Корее вы вряд ли сможете заглянуть за рамки дозволенного, но и увиденное запомнится на всю жизнь.

Единственная возможность посетить КНДР – купить пакетный тур. Практически у трапа самолёта вас встретит русскоговорящий гид, который не отойдёт от вас ни на шаг в течение всей поездки по стране, – гулять по Пхеньяну без сопровождения нельзя, и многие вещи запрещено фотографировать.

kras-4516.jpg
Одно из свидетельств происходящих в стране перемен – частный таксомотор.
kras-8405.jpg
Курган, где захоронен король Тонмён – основатель государства Корё
kras-8303.jpg
Многие жилые дома в центре Пхеньяна выглядят вполне современно и в духе времени.

Дорога из международного аэропорта Сунан в центр столицы займёт не больше 20 минут, ведь вне города трассы пусты. Приготовьтесь к противоречивым эмоциям – разница между реальностью и образом Северной Кореи, который рисовало ваше воображение, колоссальная. В Пхеньяне широкие проспекты, новые жилые кварталы с многоэтажными домами, недавно открытые центры досуга и отдыха (дельфинарий, каток, аквапарк) и многое другое, чего вы уж точно не ожидали увидеть в стране, живущей под гнётом международных санкций. При этом, проезжая мимо мавзолея или монументов Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, все машины обязаны снижать скорость до 30 км/ч, а портреты корейских лидеров, пропагандистские плакаты и лозунги можно увидеть повсеместно.

mats-5373.jpg
Репетиция ко Дню сияющей звезды (16 февраля – день рождения Ким Чен Ира)
kras-8938.jpg
Корейцы – заядлые рыбаки. Столичная река Тэдонган радует уловом зимой и летом.
kras-5684.jpg
70-этажный небоскрёб в Пхеньяне был построен ударными темпами за 74 дня.

Ещё одним сюрпризом для вас станут люди. Несмотря на все объективные трудности, с которыми они сталкиваются каждый день, жители Северной Кореи поражают своим жизнелюбием и выносливостью. Скромные условия жизни в стране тщательно скрываются от глаз туристов, но нехватку живого общения с корейцами компенсирует первозданная природа. Хотя кто знает, как долго КНДР ещё будет вариться в «собственном соку»? Вполне возможно, что и здесь случится своя «оттепель», после которой в объектив путешественников будут попадать уже совсем иные картины.

kras-5579.jpg
Даже холодной зимой в Северной Корее не принято носить головные уборы.
kras-8730.jpg
Жители городка Саривон любят кататься на велосипедах по платановой аллее.
kras-5279.jpg
На центральной площади имени Ким Ир Сена часто проходят военные парады.

Координаты

Как добраться

Прямые рейсы в Пхеньян национальной авиакомпании Air Koryo (airkoryo.ru) из Пекина и Владивостока.

Сезон

Лучшее время для поездок в Северную Корею – апрель-май (пора цветения), июль-август (купальный сезон), а также сентябрь-октябрь (период «любования кленовыми листьями»).

Виза

Стоимость туристической визы для российских граждан – $30. Получение в посольстве КНДР в Москве, как правило, её оформлением занимается турфирма-организатор.

kras-9369.jpg
За многие столетия роспись буддийских храмов не потеряла своих сочных цветов.
kras-8648.jpg
В монастыре в горах Чонбансан можно увидеть 500 изваяний праведников.

Въезд

Для поездки в КНДР нужно приобрести пакетный тур в аккредитованном туристическом агентстве – например, NKorean (nkorean.ru). Предлагаются различные варианты от 4 до 15 дней. В стоимость тура входят услуги русскоговорящего гида, проживание в гостиницах «Корё» или «Янгакто», полный пансион, трансфер и экскурсии.

Экскурсии

В программу пакетного тура входит посещение главных достопримечательностей Северной Кореи. Среди них – грандиозная Триумфальная арка (вторая по высоте в мире), Кымсусанский дворец Солнца (мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира), площадь имени Ким Ир Сена, парк фонтанов Мансудэ, Монумент идей Чучхе. Также в программе – молодёжный парк развлечений «Кэсон», пхеньянский метрополитен и Музей корейской войны. При покупке длительного тура есть возможность несколько раз выехать за черту Пхеньяна и побывать на побережье Жёлтого моря в городе Нампхо, увидеть горы Мёхан, посетить Выставку дружбы между народами (Музей подарков товарищам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру) и оказаться в непосредственной близости от Демилитаризованной зоны (буфера между Северной и Южной Кореями).