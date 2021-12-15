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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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National Geographic Traveler
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По высшему разряду: зимний отдых в Люцерне и окрестностях

National Geographic Россия
15 декабря 2021
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Туристический слоган Люцерна – «Город, озеро, горы» – прост, как всё гениальное, и так же эффективен. Здесь действительно сходится всё, за что мы так любим Швейцарию, и добавить тут просто-напросто нечего. Кроме, разве что, одного соображения. В самом Люцерне, на Люцернском озере и в обступивших их Швейцарских Альпах отдых хорош в любой сезон, но зимой, когда сама природа преображается для встречи Рождества и Нового года, он становится ещё более сказочным. Так что если душа просит волшебства, то вам определённо сюда.

Люцерн: в городской черте

Во время прогулок по средневековым кварталам Люцерна трудно отделаться от ощущения, что листаешь страницы старинного рыцарского романа. Главные символы этого города, раскинувшегося на берегах одноимённого озера, — восьмиугольная Водяная башня и построенный ещё в XIV веке деревянный мост-галерея Капельбрюкке через реку Ройс. В пяти минутах ходьбы — крепостная стена Музегг с её башнями: в башне Цит, например, выставлены собиравшиеся по округе и по-прежнему работающие часовые механизмы, а с башни Мэннли весь город виден как на ладони.

Ещё пять минут — и оказываешься, наверное, у самой печальной местной достопримечательности — «Умирающего льва». Этой статуе, которую Марк Твен описывал как «наиболее грустный и трогательный кусок камня в мире», в этом году исполнилось 200 лет. Она была высечена в скальной породе в честь героизма швейцарских солдат, по долгу службы защищавших дворец Тюильри. Впечатляют и городские музеи — среди них частная коллекция Розенгарт с уникальным собранием работ Пабло Пикассо и Пауля Клее, а также поражающий воображение своими масштабами Музей транспорта, где вполне можно провести пару-тройку дней.

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В преддверии праздников Люцерн становится ещё прекраснее: рождественские рынки ждут своих радостных гостей всех возрастов, подготовившие специальные предложения магазины (в том числе часовые) — счастливых покупателей, а тематические туры — любознательных экскурсантов. И каждый вечер с 6 по 16 января, с 18 до 22 часов, главные улицы, аллеи и площади города будут превращаться в подмостки для фестиваля иллюминации Lilu Light — свои авторские инсталляции, арт-объекты и световые шоу на суд публики представят художники со всего мира.

Пилатус: оперативный простор

Относящаяся к швейцарским Альпам гора Пилатус высотой около 2130 метров над уровнем моря видна практически с любой точки Люцерна. Это звучное название – отсылка не к Понтию Пилату, а к облакам, часто окружающим её кольцом, из-за чего издалека гора напоминает войлочную шляпу с тульей, pilleatus. С мая по ноябрь на вершину Пилатуса можно подняться при помощи самой крутой (до 48 процентов уклона) зубчатой железной дороги в мире. Она работает с конца XIX века и спустя 30 минут и 4618 метров доставляет своих восхищённых пассажиров наверх. Зимой же сюда попадают при помощи фуникулёра, из кабинки которого открываются захватывающие виды на всю округу. 

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На заснеженном Пилатусе можно отправиться в поход на снегоступах к смотровым площадкам, с ветерком прокатиться на санках, тобоггане и аэроборде, а потом согреться в элегантном ресторане Queen Victoria, отдавая должное фондю на основе сыра с соседней фермы. И лучше, если есть такая возможность, провести ночь на высоте 2000 метров в отеле Hotel Pilatus Kulm, который открылся ещё в 1890 году.

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Hotel Pilatus Kulm

Вечером туристы разъезжаются, на горе воцаряется звенящая тишина и уже ничто не отвлекает от любования драматичными закатами и искрящимся звёздным небом (кстати, по выходным в ясную погоду всех желающих приглашают взглянуть на звезды через телескоп). Но ничуть не хуже и местные рассветы, пусть ради них и нужно проснуться ни свет ни заря, – Пилатус стоит немного особняком, поэтому взгляд здесь не упирается в «стену» соседних гор, и виды открываются до горизонта, на многие километры. 

Radisson Blu Reussen: снежное шоу

Андерматт – маленькая горная деревушка в кантоне Ури – находится в часе езды от Люцерна и на полпути между знаменитыми Церматтом и Санкт-Морицем. Сюда исстари стекаются главные дороги страны, в том числе и та, что ведёт через перевал Сен-Готард – это его в 1799 году перешёл с боями Суворов.

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Первыми скрытые возможности Андерматта разведали любители фрирайда и сложных трасс. Экстремалы оценили «забористый» местный рельеф и великолепный «пухляк», на который, благодаря особенностям микроклимата, можно рассчитывать в течение всего зимнего сезона. Однако до недавнего времени на этом достоинства Андерматта и исчерпывались, и лишь несколько лет назад скромная деревня по-настоящему превратилась в горнолыжный курорт, на который приезжают не только ради 180 километров головокружительных по своей красоте трасс и великолепной целины объединённой зоны Андерматт – Зедрун – Дизентис, но и для катания на коньках и тобогганах, походов на равнинных лыжах и снегоступах и марш-бросков на электрических фэтбайках.

Не заскучают здесь и любители в прямом смысле слова высокой кухни – например, два самых высокорасположенных ресторана Швейцарии (они находятся на отметке около 2300 метров над уровнем моря) могут похвастать звёздами «Мишлен», а за насыщенный культурный досуг, среди прочего, отвечает дизайнерский концертный зал, где регулярно проходят представления.

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Пожалуй, лучшей базой для исследования всех возможностей Андерматта станет Radisson Blu Hotel Reussen, расположенный рядом с центром курорта и вблизи от главных подъёмников. Отель представляет собой современную интерпретацию швейцарского шале – например, его фасад облицован местным камнем, а полы сделаны из натурального дерева. Отель включает в себя 244 номера, сьюта и резиденции с чудесными видами на горы, а также спа-центр Uela с панорамным 25-метровым бассейном, саунами и хаммамом, ресторан региональной кухни Spun и уютный бар BärBar c лаунджем и камином.

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Radisson Blu Hotel Reussen
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Radisson Blu Hotel Reussen
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