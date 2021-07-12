Поездки на трамваях в разных уголках мира: 4 маршрута

Лиссабон, Португалия
Винтажный трамвай под номером 28 пересекает португальскую столицу с востока на запад, карабкаясь по холмам и проезжая через исторические районы Байрру-Алту, Байша и Алфама. Некоторые улочки по маршруту настолько узкие, что из-за припаркованных машин вагон едва может развернуться и почти чиркает зеркалом о стены домов. Желающих посидеть на его кожаном диванчике всегда немало, поэтому для того, чтобы занять место, начинайте путь с конечной остановки.
Будапешт, Венгрия
Трамваи в Будапеште – один из главных видов транспорта как для местных жителей, так и путешественников: общая протяжённость линий – около 155 км. Вдумчивая поездка на «Втором номере» вдоль Дуная – отличная замена стандартной автобусной экскурсии и возможность увидеть главнейшие достопримечательности венгерской столицы, среди которых – Парламент, Будайская крепость и старинные дома Пешта.
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
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