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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
National Geographic Traveler

Поездки на трамваях в разных уголках мира: 4 маршрута

National Geographic Россия
12 июля 2021
Tram08_gf15 : Turismo de Lisboa.jpg
Фото: Turismo de Lisboa
Иногда даже короткая поездка на трамвае оказывается одним из самых ярких моментов путешествия. Представляем несколько трамваев – пусть не «Желаний», но как минимум достопримечательностей.
Трамвай №28

Лиссабон, Португалия

Винтажный трамвай под номером 28 пересекает португальскую столицу с востока на запад, карабкаясь по холмам и проезжая через исторические районы Байрру-Алту, Байша и Алфама. Некоторые улочки по маршруту настолько узкие, что из-за припаркованных машин вагон едва может развернуться и почти чиркает зеркалом о стены домов. Желающих посидеть на его кожаном диванчике всегда немало, поэтому для того, чтобы занять место, начинайте путь с конечной остановки.

Трамвай №2

Будапешт, Венгрия

Трамваи в Будапеште – один из главных видов транспорта как для местных жителей, так и путешественников: общая протяжённость линий – около 155 км. Вдумчивая поездка на «Втором номере» вдоль Дуная – отличная замена стандартной автобусной экскурсии и возможность увидеть главнейшие достопримечательности венгерской столицы, среди которых – Парламент, Будайская крепость и старинные дома Пешта.

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

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