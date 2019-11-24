Прогулка по Марселю: 7 интересных (и вкусных) мест

MuCem

Один из символов нового Марселя – Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья MuСem: хайтековское здание с ажурными стенами стоит у входа в гавань и соединяется воздушным мостом со старинным фортом Святого Иоанна. Туристы бродят по музею и форту, местные же предпочитают есть мороженое, устроившись под стенами крепости со стороны моря.

Chez Fanny

Ларёк на углу Grand Rue и Rue Bonneterie открылся лет 20 назад, но всем уже кажется, что эта маленькая закусочная была здесь всегда. Название Sandwicherie d'Autrefois означает «Бутерброды как в старину». Меню нет, рецептов тоже – каждое утро Фанни всё придумывает заново. Может сделать бургеры с козьим сыром или домашним тапенадом, добавить в сэндвичи овощной тажин или пасту с моллюсками. Неизменна лишь цена: €6 за блюдо дня.

Le Barjac

Культовый бар, где всё ещё не берут наценку за столики на улице, несмотря на прекрасный вид на Нотр-Дам-де-ла-Гард. Гуманные цены на фирменные коктейли с ромом, тёплая атмосфера, колоритный хозяин Джамель, а бонусом ко всему – выставки местных художников и фотографов и живые концерты по вечерам. 21 Place de Lenche

Capian Bar

Один из самых модных баров в городе принадлежит грандиозному InterContinental Marseille – Hotel Dieu, расположенному в здании старинного госпиталя. В меню – более 200 наименований напитков и 50 авторских коктейлей от титулованного шеф-бармена Ксавье Джилли, которые отличаются не только отменным вкусом, но и небанальной подачей. К примеру, тут могут принести коктейль в кукольной ванночке с пеной, лепестками роз и резиновой уточкой.

Мaison de la Boule

Крошечный музей, посвящённый главной французской спортивной страсти – игре в петанк. Владелец – мастер по изготовлению шаров в четвёртом поколении, лично рассказывает об истории игры и даёт пару уроков на «бульдроме».

Le Miramar

Самый традиционный из всех традиционных рыбных ресторанчиков, существующий с 1965 года и называющий себя «членом-учредителем хартии буйабеса», – что за хартия, никто не знает, но, когда марсельцы хотят поесть буйабеса, они идут в Le Miramar. Порции рассчитаны на семейные застолья, так что приходить лучше большой компанией.

Chez Etienne

Любимая пиццерия трёх поколений марсельцев: семья Кассаро хранит верность старым рецептам, а жители города хранят верность семье Кассаро. Марсель безопасен, но только до тех пор, пока вы не отзовётесь плохо о здешних жареных кальмарах, яблочном тарте из дровяной печи или пицце с анчоусами – марсельцы вам сразу напомнят, отчего у их города была плохая репутация. 43 Rue de Lorette