Просто праздник какой-то: путешествие по Каталонии

Шедевр нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, июньский фестиваль Патум – ударение на «у» – часть католического праздника Тела и Крови Христовых. Он назван в честь глухого звука барабана-табаля, который издаёт утробное «па-туммм» и приводит местных жителей и туристов в неистовый восторг. Патум проходит в крошечном и малопримечательном городке Берга уже больше пяти столетий, хотя были времена, когда традиция почти сошла на нет, а участников со зрителями заманивали на фестиваль бесплатными мешками с рисом и бесплатной же барежей – праздничным слабоалкогольным напитком, этакой смесью из анисового ликёра и сладкого хереса-москателя.

Главные пункты программы Патума – проходящие несколько раз в день костюмированные шествия по узким (и в эти дни становящимися ещё более тесными) улочкам Берги и энергичные танцы на городской площади символических «ангелов» и «демонов», «карликов» и «гигантов», «мавров» и «христиан» и даже «орла» с короной, олицетворяющего дух свободы. Больше всего впечатляют театрализованные нападения на людей полумулов-полудраконов Гит, пышущих огнём из петард. Эта гигантская зооморфная конструкция приводится в действие сразу несколькими операторами – главный сидит на шее и методично поливает окружающих фонтанами искр. Интересно, что самый популярный сувенир Патума все покупают в магазинчиках или на ярмарке не после или во время, а ещё до фестиваля – это толстые клетчатые рубашки и панамы, которые помогают хоть как-то уберечься от прожигающих всё и вся всполохов.

Но кульминация всенародного празднества – не дневные развлечения, а полночный огненный танец на площади сотни «демонов», и это не преувеличение, их действительно в аккурат 100. «Демоны» одеты в плотные, обмотанные пучками травы костюмы – их облачения мастерят всем городом, поглазеть на наряды пускают всех желающих, а вот на саму макабрическую пляску в компании «чертей» отваживается лишь самая безбашенная молодёжь и самые отчаянные туристы. Вместе со своими проводниками, вдоль и поперёк обвязанные петардами молчаливые «демоны» выходят на площадь и замирают, вокруг них сразу собирается густая толпа. Ровно в 00:00 гаснет свет прожекторов, барабан произносит своё гулкое «па-туммм», на балконе приходской церкви Святой Евлалии принимается играть оркестр, и «демоны» в снопах искр и густом едком дыму начинают кружиться вокруг собственной оси – в это же время водоворот толкающихся разгорячённых людей вращается в обратном направлении. Всё занимает лишь 2–3 минуты, но они кажутся бесконечностью – впрочем, сражение между Адом и Раем, завершающееся безусловной победой последнего, и не может быть чересчур поспешным.