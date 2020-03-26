Птицы счастья: лучшие места для бердвотчинга
Льянос-Ориноко, регион Оринокия, Колумбия
Восточные равнины Колумбии, принадлежащие бассейну реки Ориноко, занимает область льянос – саванна, которая в сезон дождей уходит под воду. На заболоченных территориях гнездятся мириады водоплавающих и околоводных птиц – всевозможные утки, цапли и бакланы, ибисы и колпицы. Местные «звёзды» – аист ябиру, рост которого достигает 140 см, похожая на индейку рогатая паламедея с натуральным рогом на макушке, единственный в своём роде оринокский гусь и истинный реликт Южной Америки – гоацин, у птенцов которого на крыльях растут когти, как у какого-нибудь археоптерикса из юрского периода.
Сезон: с декабря по апрель
В объективе: около 390 видов птиц
Национальный парк Дейнтри, штат Квинсленд, Австралия
Дождевые леса Дейнтри считаются одними из старейших на планете – в первозданном виде они пребывают уже более 110 миллионов лет. Вместе с водно-болотными, мангровыми и степными ландшафтами регион Дейнтри – дом для более половины видов птиц, обитающих на континенте. Кого здесь только нет: от одних из самых маленьких в мире попугаев до крупнейшего гнездового паразита, исполинской кукушки, от разноцветных зимородков (здесь водятся восемь из десяти австралийских видов этих птиц) до голубей и горлиц, раскраской спорящих с радугой, а также гигантского шлемоносного казуара.
Сезон: круглый год
В объективе: около 430 видов птиц
Национальный парк Чобе, Ботсвана
Речные берега и болотные ландшафты этого парка богаты водоплавающими и околоводными птицами. Здесь особенно много журавлей, цапель и аистов, в числе которых африканский марабу. В Чобе можно увидеть таинственную белобокую квакву и другого местного интроверта – африканского лапчатонога, понаблюдать, как срывается в полёт стая длиннопалых чибисов и как ловко выхватывает из воды рыбу орлан-крикун, а если повезёт, встретить полосатую рыбную сову. А ещё в национальном парке живут козодои – в частности, вымпеловый козодой, или четверокрыл, который умеет убедительно притворяться сколоченным на скорую руку -воздушным змеем.
Сезон: c ноября по апрель
В объективе: около 450 видов птиц
Природный парк Ла-Товара, штат Наярит, Мексика
Окрестности старинного порта Сан-Блас, который когда-то стоял на твёрдой земле, но со временем оказался в окружении болот, – важная остановка на североамериканском миграционном пути и родные пенаты для десятков местных видов птиц. Со многими из них знакомит экскурсия по мангровым зарослям, которые начинаются на окраине городка. Лодка скользит под сводами зелёного туннеля из ветвей, сквозь которые укоризненно смотрят потревоженные цапли самых разных форм и размеров. Изобилует парк и другими водными птицами – бекасами, яканами, ибисами.
Сезон: с ноября по апрель
В объективе: около 450 видов птиц
Национальный парк Варирата, Папуа – Новая Гвинея
Джунгли Новой Гвинеи по величине уступают лишь дождевым лесам Амазонии и тропическим лесам Конго, и это настоящий рай для бёрдвотчеров. В честь райской птицы – по-индонезийски «чендравасих» – назван крупный залив и полу-остров в западной части Новой Гвинеи. Из 40 с лишним видов этого облачённого в пышные перья семейства 38 – новогвинейские эндемики. Проще всего увидеть символ местной природы в национальном парке Варирата, что в окрестностях столицы Папуа – Новой Гвинеи, города Порт-Морсби: здесь обитают Реггинова райская птица (эмблема острова), а также малая и великолепная райские птицы и астрапия принцессы Стефании, названная в честь бельгийской монаршей особы. Водятся тут и другие орнитологические диковины – от разноцветных фруктовых горлиц, попугаев и какаду до дроздовой мухоловки, одной из немногих известных ядовитых птиц: её кожа и перья содержат нейротоксин, от которого нет противоядия.
Сезон: с июня по октябрь
В объективе: около 500 видов птиц
Национальный парк Монфрагуэ, автономное сообщество Эстремадура, Испания
Две трети Эстремадуры считаются ключевой орнитологической территорией. И не случайно один из её главных символов – белый аист, чьи гнёзда украшают крыши домов во многих городах и деревушках сообщества. В холодное время года на пастбища среди рощ пробкового дуба слетаются десятки тысяч серых журавлей. Степями Эстремадуры заведуют дрофы и стрепеты, за которыми особенно интересно наблюдать весной, во время их токования. В скалистых же ущельях национального парка Монфрагуэ хозяйничают хищные птицы, в том числе белоголовый сип, чёрный гриф и редчайший испанский императорский орёл-могильник.
Сезон: круглый год
В объективе: около 340 видов птиц
Биосферный заповедник дельты Дуная, Румыния
Вторая по величине (после волжской) речная дельта Европы – одно из мест с крупнейшим биоразнообразием в мире: несметное количество водоплавающих птиц прилетает сюда зимовать или выводить потомство. Здесь гнездятся розовый и кудрявый пеликан и малый баклан и можно увидеть колонии обыкновенной колпицы и орлана-белохвоста. Весной и осенью сюда слетаются мириады уток, журавлей и хищных птиц, а зимой дельта Дуная принимает у себя в гостях лебедей, всевозможных гусей и существенную часть мировой популяции краснозобой казарки.
Сезон: круглый год
В объективе: около 362 видов птиц
Облачный лес Монтеверде, провинция Пунтаренас, Коста-Рика
На коста-риканском нагорье обитают, пожалуй, самые яркие представители птичьего царства. Сюда едут, чтобы увидеть разноцветного, как флаг тропической республики, великолепного кетцаля – сакральное существо для мезо-американских народов, – а также и его менее известных, но столь же экстравагантных родичей из семейства трогоновых. Местные туканы, клюв которых горит всеми без исключения оттенками неона, принадлежат к виду радужных. Дополняют птичью палитру Монтеверде три десятка эндемичных видов колибри, раскрашенных в цвета самоцветов и драгоценных металлов. Водится в облачном лесу и экзотический трёхусый звонарь. Эта птица со свисающими из-под клюва серёжками – одна из самых громких на планете: её голос разносится за километр, как звон колокола.
Сезон: с апреля по июль
В объективе: около 400 видов птиц
Национальный парк Читван, район Читван, Непал
Бывшие охотничьи угодья непальских королей разворачивают перед посетителем настоящую книгу джунглей, саванны и водно-болотных угодий. В Читване зимуют многие перелётные птицы, в том числе те самые горные гуси, которые по дороге в тёплые края ставят рекорды высотных полётов, перемахивая через могучие Гималаи. Не менее интересны и резиденты парка – рыжие зимородки, птицы-носороги, индийские павлины и яванские марабу, всевозможные сороки и мухоловки, кольчатые попугаи и бюльбюли. Один из символов Читвана – находящаяся под угрозой исчезновения бородатая малая дрофа.
Сезон: с октября по март
В объективе: более 500 видов птиц
Куршская коса, Калининградская область, Россия
Почти стокилометровая полоса суши шириной от 300 м до 4 км отделяет от Балтийского моря пресноводный Куршский залив. По Куршской косе проходит основной путь птичьих миграций, связывающий Прибалтику, северо-запад России и Финляндию с Южной Европой и Африкой. Весной и осенью учёные полевого стационара Биостанции Зоологического института РАН ведут учёт пролетающих птиц – в ловушки орнитологов попадаются в основном певчие: дрозды, синицы, пеночки, корольки и юрки. Самый многочисленный вид птиц, мигрирующих через Куршскую косу, – зяблик, или, на латыни, фрингилла. Кстати, в честь него полевой стационар и получил своё название.
Сезон: весна и осень
В объективе: более 260 видов птиц
За синей птицей
Бёрдвотчинг – дело непростое, требующее фундаментального знания теории и бесконечной практики, однако постичь его азы можно буквально за пару «уроков».
Начинать наблюдение за птицами, как и новую жизнь, нужно здесь и сейчас – например, в соседнем парке, на берегу реки или даже в окрестностях свалки: на самом деле пернатых вокруг нас живёт во много раз больше, чем смог бы перечислить даже отличник по предмету «Окружающий мир».
Главным инструментом на первых порах станет внимание к природе, собственные зрение и слух.
Чем больше замечаешь, тем больше хочется рассмотреть, так что естественную оптику придётся усилить хорошим полевым биноклем (достаточно 8–10-кратного).
Также понадобятся справочники-определители, в том числе в виде приложений, по птицам того региона, в котором вы будете проводить свои наблюдения. Например, Collins Bird Guide и Merlin Bird ID, онлайн-определитель «Птицы России» (есть и приложение) и «Полевой атлас-определитель птиц, птичьих гнёзд и голосов птиц средней полосы России».
Нелишне вооружиться диктофоном для записи птичьих голосов, а также фотокамерой и хорошим камерофоном. Результаты «экспедиций» – количество увиденных птиц, их особенности и поведение – бёрдвотчеры подробно фиксируют в полевых дневниках (в том числе в электронной базе данных – через приложение Bird Record).
Пополняя свою коллекцию, слушая голоса разных птиц, изучая их повадки и читая специальную литературу, можно серьёзно продвинуться в понимании птичьего царства.
Начинающим же бёрдвотчерам стоит ходить на экскурсии в компании профессиональных гидов-орнитологов и участвовать в тематических сафари-турах, которые проходят по всему миру.
«В полуденный зной или в жарких странах птиц получается хорошо разглядеть около искусственных кормушек и поилок. А вот если вы встретите на пути гнездо или птенца, ни в коем случае не трогайте их и не вздумайте «спасать» – лучше как можно быстрее покинуть это место. Для фотографий же выбирайте камеру с хорошим телеобъективом (лучше с фокусным расстоянием 300–400) и стабилизацией».
Сесть на хвост: бёрдвотчинг одной птицы
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В каньоне Колка в Перу андские кондоры парят на уровне глаз наблюдателя. Сезон: март – июнь.
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На побережье ЮАР и Намибии и соседних с ним островах живёт очковый пингвин. Проще всего свести знакомство с этими птицами в местечке Саймонс-Таун недалеко от Кейптауна – в заказнике, устроенном среди валунов на пляже Боулдерс-Бич. Сезон: март – май (пик выведения птенцов).
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Исландские колонии тупиков насчитывают более 60% мировой популяции этих симпатичных пернатых. Во время гнездования тупиков проще всего увидеть на скалах Лаутрабьярг – в самой западной точке Исландии. Сезон: июнь – сентябрь.
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На Галапагосских островах в Эквадоре гнездится примерно половина всего мирового поголовья голубоногой олуши, известной своим забавным видом и повадками. Крупнейшая колония обитает на острове Симор-Норте. Сезон: июнь – август.
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Северный остров Хоккайдо – дом для японского журавля, одного из символов Страны восходящего солнца. В национальном парке Акан принято наблюдать за этими птицами в холодное время года, любуясь их брачным танцем на снегу. Сезон: январь – февраль.
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Окрестности города Оулу в Финляндии славятся разно-образием представителей семейства совиных. Здесь их насчитывается восемь видов – от корпулентной бородатой неясыти до миниатюрного воробьиного сыча. Сезон: апрель – май.
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Остров Стюарта – одно из немногих мест в Новой Зеландии с оптимальными условиями обитания для нелетающей птицы киви – национального символа страны. Резиденты острова – два эндемичных подвида бурого киви, крупнейшего из представителей своего славного рода. Сезон: сентябрь – май.
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Во французском Камарге, в орнитологическом парке Пон-де-Го, на солёных болотах одной из крупнейших речных дельт Европы привольно «пасутся» розовые фламинго. Для наблюдения за ними проложена специальная тропа. Сезон: круглый год.