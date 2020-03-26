Птицы счастья: лучшие места для бердвотчинга

Бёрдвотчинг – дело непростое, требующее фундаментального знания теории и бесконечной практики, однако постичь его азы можно буквально за пару «уроков».

Начинать наблюдение за птицами, как и новую жизнь, нужно здесь и сейчас – например, в соседнем парке, на берегу реки или даже в окрестностях свалки: на самом деле пернатых вокруг нас живёт во много раз больше, чем смог бы перечислить даже отличник по предмету «Окружающий мир».

Главным инструментом на первых порах станет внимание к природе, собственные зрение и слух.

Чем больше замечаешь, тем больше хочется рассмотреть, так что естественную оптику придётся усилить хорошим полевым биноклем (достаточно 8–10-кратного).

Также понадобятся справочники-определители, в том числе в виде приложений, по птицам того региона, в котором вы будете проводить свои наблюдения. Например, Collins Bird Guide и Merlin Bird ID, онлайн-определитель «Птицы России» (есть и приложение) и «Полевой атлас-определитель птиц, птичьих гнёзд и голосов птиц средней полосы России».

Нелишне вооружиться диктофоном для записи птичьих голосов, а также фотокамерой и хорошим камерофоном. Результаты «экспедиций» – количество увиденных птиц, их особенности и поведение – бёрдвотчеры подробно фиксируют в полевых дневниках (в том числе в электронной базе данных – через приложение Bird Record).