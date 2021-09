Пусть меня научат: образование за рубежом

Высшее образование за границей включает три ступени. Сразу после окончания школы вы можете пойти в вуз и претендовать на степень бакалавра – Bachelor's Degree. По словам Кирилла Хрипунова, генерального директора Jey Study, в англоговорящих странах чаще всего стоит рассчитывать лишь на скидки – и иногда они доходят до 50%. Шансы получить их есть, скажем, у тех, кто поступает в Канаду, так как вузы этой страны конкурируют с американскими. Но даже если вы готовы заплатить, сразу после окончания российской школы поступить в зарубежный вуз получается не всегда. Так, в Великобритании и Ирландии сначала потребуется пройти годовую программу Foundation, а если планируете поступать в Оксфордский университет или другой топовый вуз – двухлетнюю программу A-Level. Для того чтобы попасть на бакалавриат в США, нужно сдать экзамен SAT или ACT, аналог российского ЕГЭ.

За бакалавриатом следует магистратура. На сайтах вузов ищите эту ступень по названию Master's Degree. Выпускники магистратуры в области искусства и гуманитарных наук получают звание Master of Arts (M. A.), молодые специалисты в технических областях становятся Master of Science (M. S.), а получившие высшее образование в сфере бизнеса – Master of Business Administration (M. B. A.). Имейте в виду, что именно на этой ступени больше всего стипендиальных программ.

Аспирантуры российского образца на Западе нет. Те, кто не желают останавливаться на достигнутом, продолжают образование в докторантуре и получают Doctoral Degree. Учиться бесплатно на этой ступени тоже возможно, и при этом вовсе не обязательно сначала заканчивать магистратуру за рубежом. Россиянка Ольга Фельдберг успешно поступила в докторантуру Университета Вирджинии с дипломом магистра РГГУ, сдав языковой экзамен TOEFL, сложный тест по математике и английскому для носителей языка GRE и предоставив образец академического письма (она просто перевела на английский главу из своей магистерской диссертации – сработало). Ольга предупреждает всех, кто планирует поступать в американскую докторантуру: «Будьте готовы к тому, что, хоть обучение и бесплатное, деньги вначале всё равно будут нужны. Каждый экзамен стоит недёшево. Например, GRE – примерно $300, плюс немногим удаётся сдать его с первого раза. Отдельно нужно платить за подачу документов в университет – около $100 за каждый. Если посылаешь результаты экзаменов больше чем в 3–4 места, каждый экзамен обойдётся примерно в $20. Также деньги понадобятся на переводы документов. Ну и лучшее, что вы можете сделать перед тем, как уехать учиться в Штаты, – вылечить все зубы, все до единого. Если за услуги американского терапевта ещё можно заплатить, то на дантиста наскрести уже непросто». Стипендия для будущих докторов в США – больше $2000, это невысокий доход, скажем, для Вашингтона, но в маленьком университетском городе вполне получится жить с комфортом. Доктор в гуманитарных и технических науках называется Doctor of Philosophy (Ph. D.), обладатель степени в педагогике – Doctor of Education (Ed. D.).