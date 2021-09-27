Пусть меня научат: образование за рубежом

География образования
Хотя учиться можно всему и везде, понемногу и помногу, у разных стран соответственно разные сильные стороны в образовании. Так, США держат пальму первенства в инженерном деле и информационных технологиях. Студенты этих специальностей в Америке часто проходят стажировки в Google, Apple, Facebook, Instagram и других крупных компаниях, а выпускники инженерных направлений STEM (аббревиатура от Science, Technology, Engineering and Math) могут работать в США по студенческой визе после окончания вуза ещё 2–3 года – гуманитариям же позволено остаться в стране лишь на год. Страна особенно гордится восьмёркой титульных вузов с вековыми традициями – так называемой Лигой плюща, в которую, например, входят Гарвардский, Йельский и Принстонский университеты. Однако абитуриенты-зумеры часто предпочитают вузы с инновационными подходами к обучению и не такой высокой стоимостью курсов – качество образования в них не хуже, а в чём-то даже и лучше. Например, Массачусетский технологический институт (MIT) в 2020 году возглавил престижный рейтинг вузов QS World University Rankings, обогнав Стэнфордский и Гарвардский университеты. Кроме того, большой популярностью среди инженеров пользуется молодой и продвинутый Университет Дьюка.
Насколько США сильны в компьютерных науках, настолько Италия непобедима в моде, дизайне и изобразительных искусствах. Будущих модельеров и стилистов обучают в Istituto Marangoni, входящем в топ-5 лучших вузов мира в области моды, и академии Domus Academy, которая также славится программами по дизайну интерьера и городской среды. Будьте внимательны: в частных университетах Италии преподавание ведётся на английском языке, но в государственных вузах лекции читают на итальянском, зато там есть стипендиальные программы. Многие абитуриенты идут на такой трюк: приезжают по туристической визе и проходят интенсивный курс итальянского в стране, а достигнув уровня B1-B2, подают документы в университет.
Если в будущем вы планируете строить карьеру в сфере гостеприимства, отправляйтесь в Швейцарию – местные методики обучения построены на сочетании теории и практики и считаются лучшими в мире. Поступить можно в институты Glion недалеко от Монтрё, Les Roches в кантоне Вале и EHL (Ecole hôtelière de Lausanne) в Лозанне, специализирующиеся на гостиничном бизнесе и менеджменте.
Цена вопроса
Лидер в бесплатном образовании за рубежом – Германия. Кроме полноценного высшего образования, здесь можно пройти краткосрочную стажировку или провести исследовательский проект по программе DAAD. Это идеальный вариант, если вы не можете позволить себе покинуть родину на длительный срок. Среди стран с бесплатным образованием также популярны Чехия и Греция, но придётся заранее выучить непростой чешский или греческий – стипендиальные программы действуют только на языке страны, как и во многих других странах Европы. В Италии, Испании, Франции, Австрии, Польше и Португалии образование де-юре тоже бесплатное, но нужно заплатить взнос до €2000 в год. Бесплатно можно учиться даже в США – по программе Фулбрайта.
Если у вас хороший уровень иностранного языка и вы умеете подходить к решению задач системно, то подбирать вуз и программу можно своими силами, однако тщательное изучение вопроса имеет все шансы затянуться. Александра Оленина, сооснователь платформы для продвижения зарубежных академических программ studyqa.com, искала подходящие для себя вузы несколько лет и в итоге закончила Университетский колледж Лондона. Она советует начать с определения интересных стран, затем подумать о языке, бюджете и времени, которое вы готовы потратить на учёбу. С каждым новым критерием круг доступных стран и вузов будет сужаться, пока, наконец, не останется всего 2–3 места, куда вы на самом деле сможете поехать. Тем же, кто хочет сэкономить время, можно обратиться к профессиональным консультантам. Конечно, за услуги придётся заплатить: полное сопровождение поступления, например, в образовательном агентстве Jey Study стоит от 59 до 100 тыс. руб.
Ступени и степени
Высшее образование за границей включает три ступени. Сразу после окончания школы вы можете пойти в вуз и претендовать на степень бакалавра – Bachelor's Degree. По словам Кирилла Хрипунова, генерального директора Jey Study, в англоговорящих странах чаще всего стоит рассчитывать лишь на скидки – и иногда они доходят до 50%. Шансы получить их есть, скажем, у тех, кто поступает в Канаду, так как вузы этой страны конкурируют с американскими. Но даже если вы готовы заплатить, сразу после окончания российской школы поступить в зарубежный вуз получается не всегда. Так, в Великобритании и Ирландии сначала потребуется пройти годовую программу Foundation, а если планируете поступать в Оксфордский университет или другой топовый вуз – двухлетнюю программу A-Level. Для того чтобы попасть на бакалавриат в США, нужно сдать экзамен SAT или ACT, аналог российского ЕГЭ.
За бакалавриатом следует магистратура. На сайтах вузов ищите эту ступень по названию Master's Degree. Выпускники магистратуры в области искусства и гуманитарных наук получают звание Master of Arts (M. A.), молодые специалисты в технических областях становятся Master of Science (M. S.), а получившие высшее образование в сфере бизнеса – Master of Business Administration (M. B. A.). Имейте в виду, что именно на этой ступени больше всего стипендиальных программ.
Аспирантуры российского образца на Западе нет. Те, кто не желают останавливаться на достигнутом, продолжают образование в докторантуре и получают Doctoral Degree. Учиться бесплатно на этой ступени тоже возможно, и при этом вовсе не обязательно сначала заканчивать магистратуру за рубежом. Россиянка Ольга Фельдберг успешно поступила в докторантуру Университета Вирджинии с дипломом магистра РГГУ, сдав языковой экзамен TOEFL, сложный тест по математике и английскому для носителей языка GRE и предоставив образец академического письма (она просто перевела на английский главу из своей магистерской диссертации – сработало). Ольга предупреждает всех, кто планирует поступать в американскую докторантуру: «Будьте готовы к тому, что, хоть обучение и бесплатное, деньги вначале всё равно будут нужны. Каждый экзамен стоит недёшево. Например, GRE – примерно $300, плюс немногим удаётся сдать его с первого раза. Отдельно нужно платить за подачу документов в университет – около $100 за каждый. Если посылаешь результаты экзаменов больше чем в 3–4 места, каждый экзамен обойдётся примерно в $20. Также деньги понадобятся на переводы документов. Ну и лучшее, что вы можете сделать перед тем, как уехать учиться в Штаты, – вылечить все зубы, все до единого. Если за услуги американского терапевта ещё можно заплатить, то на дантиста наскрести уже непросто». Стипендия для будущих докторов в США – больше $2000, это невысокий доход, скажем, для Вашингтона, но в маленьком университетском городе вполне получится жить с комфортом. Доктор в гуманитарных и технических науках называется Doctor of Philosophy (Ph. D.), обладатель степени в педагогике – Doctor of Education (Ed. D.).
Дистанционное образование
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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