Пусть меня научат: образование за рубежом

Хотя учиться можно всему и везде, понемногу и помногу, у разных стран соответственно разные сильные стороны в образовании. Так, США держат пальму первенства в инженерном деле и информационных технологиях. Студенты этих специальностей в Америке часто проходят стажировки в Google, Apple, Facebook, Instagram и других крупных компаниях, а выпускники инженерных направлений STEM (аббревиатура от Science, Technology, Engineering and Math) могут работать в США по студенческой визе после окончания вуза ещё 2–3 года – гуманитариям же позволено остаться в стране лишь на год. Страна особенно гордится восьмёркой титульных вузов с вековыми традициями – так называемой Лигой плюща, в которую, например, входят Гарвардский, Йельский и Принстонский университеты. Однако абитуриенты-зумеры часто предпочитают вузы с инновационными подходами к обучению и не такой высокой стоимостью курсов – качество образования в них не хуже, а в чём-то даже и лучше. Например, Массачусетский технологический институт (MIT) в 2020 году возглавил престижный рейтинг вузов QS World University Rankings, обогнав Стэнфордский и Гарвардский университеты. Кроме того, большой популярностью среди инженеров пользуется молодой и продвинутый Университет Дьюка.

Насколько США сильны в компьютерных науках, настолько Италия непобедима в моде, дизайне и изобразительных искусствах. Будущих модельеров и стилистов обучают в Istituto Marangoni, входящем в топ-5 лучших вузов мира в области моды, и академии Domus Academy, которая также славится программами по дизайну интерьера и городской среды. Будьте внимательны: в частных университетах Италии преподавание ведётся на английском языке, но в государственных вузах лекции читают на итальянском, зато там есть стипендиальные программы. Многие абитуриенты идут на такой трюк: приезжают по туристической визе и проходят интенсивный курс итальянского в стране, а достигнув уровня B1-B2, подают документы в университет.

Если в будущем вы планируете строить карьеру в сфере гостеприимства, отправляйтесь в Швейцарию – местные методики обучения построены на сочетании теории и практики и считаются лучшими в мире. Поступить можно в институты Glion недалеко от Монтрё, Les Roches в кантоне Вале и EHL (Ecole hôtelière de Lausanne) в Лозанне, специализирующиеся на гостиничном бизнесе и менеджменте.