Путешествие Бетховена по России

Автор инсталляции Оттмар Хёрль известен своими серийными скульптурами на социальные, исторические и культурные темы. Их тиражирование для него – неотъемлемая часть современной культуры: по его мнению, даже самые сакральные образы могут быть частью публичного пространства и меняться вместе с жизнью.

Оттмар Хёрль так описывает цель создания своих работ: «Композиции Бетховена – чувственные, глубокие и революционные. Его музыка вдохновляет людей по сей день, его 250-летие отмечалось повсюду. Для меня это стало поводом наконец представить миру более притягательного и симпатичного композитора. Он был активным и задумчивым человеком, но, поскольку сильно страдал от глухоты, его всегда изображали ворчливым и в плохом настроении. Но Бетховен был таким не всю жизнь – и мне было важно изменить этот образ. Цель состоит в том, чтобы скульптуры привлекали к себе внимание. Я делаю не классические памятники, а работы, которые создают импульсы и функционируют как модель общения, побуждают к обсуждению и заставляют людей вступать в диалог друг с другом. Через систему серийных скульптур развивается представление о том, что любой может принять участие в этой художественной идее».