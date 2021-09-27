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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
National Geographic Traveler

Путешествие Бетховена по России

National Geographic Traveler
27 сентября 2021
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Ода «К путешествиям».

В прошлом году мир отмечал 250-летний юбилей со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Одним из наиболее оригинальных мероприятий стало путешествие выставки-инсталляции под открытым небом «Людвиг ван Бетховен – Ода К радости”» по разным городам и весям России. Золотистые и малахитовые миниатюрные фигуры улыбающегося композитора работы скульптора Оттмара Хёрля производили настоящий фурор повсюду, где они появлялись. Вместе с Национальным туристическим офисом Германии рассказываем о самых ярких моментах этого проекта. 

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Автор инсталляции Оттмар Хёрль известен своими серийными скульптурами на социальные, исторические и культурные темы. Их тиражирование для него – неотъемлемая часть современной культуры: по его мнению, даже самые сакральные образы могут быть частью публичного пространства и меняться вместе с жизнью.

Оттмар Хёрль так описывает цель создания своих работ: «Композиции Бетховена – чувственные, глубокие и революционные. Его музыка вдохновляет людей по сей день, его 250-летие отмечалось повсюду. Для меня это стало поводом наконец представить миру более притягательного и симпатичного композитора. Он был активным и задумчивым человеком, но, поскольку сильно страдал от глухоты, его всегда изображали ворчливым и в плохом настроении. Но Бетховен был таким не всю жизнь – и мне было важно изменить этот образ. Цель состоит в том, чтобы скульптуры привлекали к себе внимание. Я делаю не классические памятники, а работы, которые создают импульсы и функционируют как модель общения, побуждают к обсуждению и заставляют людей вступать в диалог друг с другом. Через систему серийных скульптур развивается представление о том, что любой может принять участие в этой художественной идее».   

National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

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