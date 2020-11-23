Путешествие от залива к заливу: Шарджа, ОАЭ

Для туристов, подбирающих себе направление для отдыха в государстве из семи независимых частей, вопрос приоритетов отнюдь не праздный. Например, в Дубай многие приезжают ради шопинг-моллов и башни Бурдж-Халифа, в Абу-Даби – ради мечети шейха Зайда и парка развлечений Ferrari World, в Рас-эль-Хайму – ради пляжей и длинного зиплайна в горах. Но, пожалуй, только в Шардже – культурном центре ОАЭ, куда более спокойном и куда менее космополитичном, чем остальные эмираты, – можно в полной мере прочувствовать традиции страны и оценить её природное разнообразие. Чего стоит одно перечисление почётных званий Шарджи: Культурная столица арабского мира (1998), Столица арабской культуры (2014), Столица арабского туризма (2015) и, наконец, Всемирная столица книги (2019).

В городе, центр которого будто обтекает лагуну Халид, более 20 музеев – от богатейшего Музея исламской цивилизации, разместившегося в реконструированном здании рынка, до Океанариума, и от музея первого в Арабском заливе аэропорта Аль-Махатта до Музея старинных автомобилей с коллекцией олдтаймеров. Тут даже есть остров-музей Аль-Нур, на крошечной территории которого нашлось место для футуристического Дома бабочек, ландшафтных садов и разбросанных то тут, то там арт-объектов от современных художников и скульпторов. К острову перекинут мостик от живописного прибрежного променада, который заканчивается набережной Аль-Маджаз с мечетями, музыкальными фонтанами, ресторанчиками и рощами финиковых пальм, в тени которых семьи и парочки любят устраивать пикники. Кстати, сладчайшие финики десятков сортов и пасту из тахины, куда их полагается макать, – лучшие сувениры для родных и друзей – можно купить неподалёку, на рынке Аль-Джубайль.