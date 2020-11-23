Путешествие от залива к заливу: Шарджа, ОАЭ
Скорей в музей
Для туристов, подбирающих себе направление для отдыха в государстве из семи независимых частей, вопрос приоритетов отнюдь не праздный. Например, в Дубай многие приезжают ради шопинг-моллов и башни Бурдж-Халифа, в Абу-Даби – ради мечети шейха Зайда и парка развлечений Ferrari World, в Рас-эль-Хайму – ради пляжей и длинного зиплайна в горах. Но, пожалуй, только в Шардже – культурном центре ОАЭ, куда более спокойном и куда менее космополитичном, чем остальные эмираты, – можно в полной мере прочувствовать традиции страны и оценить её природное разнообразие. Чего стоит одно перечисление почётных званий Шарджи: Культурная столица арабского мира (1998), Столица арабской культуры (2014), Столица арабского туризма (2015) и, наконец, Всемирная столица книги (2019).
В городе, центр которого будто обтекает лагуну Халид, более 20 музеев – от богатейшего Музея исламской цивилизации, разместившегося в реконструированном здании рынка, до Океанариума, и от музея первого в Арабском заливе аэропорта Аль-Махатта до Музея старинных автомобилей с коллекцией олдтаймеров. Тут даже есть остров-музей Аль-Нур, на крошечной территории которого нашлось место для футуристического Дома бабочек, ландшафтных садов и разбросанных то тут, то там арт-объектов от современных художников и скульпторов. К острову перекинут мостик от живописного прибрежного променада, который заканчивается набережной Аль-Маджаз с мечетями, музыкальными фонтанами, ресторанчиками и рощами финиковых пальм, в тени которых семьи и парочки любят устраивать пикники. Кстати, сладчайшие финики десятков сортов и пасту из тахины, куда их полагается макать, – лучшие сувениры для родных и друзей – можно купить неподалёку, на рынке Аль-Джубайль.
Главная и самая атмосферная здешняя достопримечательность – квартал с подходящим названием Сердце Шарджи. Это не новодел, а скрупулёзно реставрируемый Старый город с глинобитными мечетями, ветряными башнями над домами (до появления кондиционеров они улавливали ветер и направляли его в комнаты), колоритными базарами и арт-галереями. Он уже стал кандидатом на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году Сердце Шарджи забьётся в полную силу, но многие объекты (а здесь почти каждое здание – памятник) открыты и опять-таки работают как музеи. Суровый форт Аль-Хисн когда-то был резиденцией правящей эмиратом семьи Аль-Касими, в традиционном доме Байт-аль-Набуда жил богатый торговец жемчугом, а в XX веке в здании первой в Шардже школы Аль-Эсла дети изучали Коран и арабский язык. После прогулки вознаградите себя «бедуинским» чаем карак с молоком, шафраном и кардамоном, который подают в Arabian Tea House на местном рынке Сук-аль-Шанасийа, – лучшего антуража для чаепития и не пожелаешь.
Пески времени
Джип-туры по барханам – неотъемлемая часть путешествий в ОАЭ, такой досуг вам предложат практически в любом отеле и в каждом эмирате. Но в Шардже эти поездки можно сочетать с археологическими экскурсиями, причём гидами в них часто выступают учёные-музейщики. Деревня Млейха – место с самым большим скоплением древних памятников. В ходе раскопок здесь были обнаружены захоронения различных эпох, руины земледельчес-ких угодий и множество артефактов. А некоторое время назад в горах Джебель-Фая были найдены каменные ручные топоры возрастом 125 000 лет – этот «клад» произвёл настоящий фурор среди исследователей и сдвинул время переселения человека из Африки на 20 000 лет назад.
Визит в зоны раскопок и к скале Джебель-Млейха, вокруг которой до сих пор можно найти доисторические морские окаменелости, имеет смысл предварить посещением суперсовременного Археологического центра Млейхи, где о древней истории человечества и об этих местах на перекрёстке континентов обстоятельно рассказывают информационные щиты и интерактивные дисплеи. Кстати, поездка по местным барханам совсем необязательно должна быть организованной – вблизи шоссе работают службы проката толстошинных фэтбайков, квадроциклов, багги и внедорожников, так что испытать себя (и арендованный транспорт) на прочность приглашаются все желающие.
А ещё, продвигаясь всё дальше на восток, стоит заглянуть в деревушку-анклав Нахва. Относящаяся к эмирату Шарджа, она окружена оманским эксклавом Мадха, который, в свою очередь, окружён территорией ОАЭ, – вот такая курьёзная геог-рафическая «матрёшка». Тут можно остановиться в кемпинге под песчаной дюной, прогуляться в тени финиковых пальм, прокатиться на маунтинбайке по обветренным Хаджарским горам и местному вади – пересохшему руслу реки. Оно заканчивается ущельем с пресноводными бассейнами, скрытыми среди живописных скалистых вершин: искупаться здесь в жару – одно удовольствие.
Недальний Восток
Восточное побережье эмирата – словно иная страна. Здесь нет небоскрёбов, автомобильных развязок и оживлённого трафика, вместо них – традиционные дома, горные ландшафты и курортная атмосфера. Поэтому ехать сюда нужно для того, чтобы отключиться от ритма мегаполиса, побыть на природе или просто перезарядить свои солнечные батарейки на пляжах, которые тянутся на многие километры.
Крупнейший из здешних городков – -Хаур-Факкан, вся жизнь которого, кажется, протекает вдоль набережной с магазинами, кафе и детскими площадками. Семьи приходят на пляж отдыхать, дети – резвиться в воде, любители дайвинга – погружаться на «домашних» спотах рядом с городом или среди коралловых кущ идиллического островка Шарк. А ещё в Хаур-Факкане можно записаться на такую оригинальную экскурсию, как «Ужин в доме местной жительницы». Это не бутафорское развлечение, а настоящий (и весьма обильный) ужин в настоящем доме настоящей местной жительницы – несколько раз в год его хозяйка Фатима с дочерьми принимает гостей, на хорошем английском рассказывает о своём житье-бытье, охотно отвечает на вопросы (они только приветствуются) и угощает местной снедью: харисой (мясом с дроблёной пшеницей и топлёным маслом), манди (жаренной в тандыре бараниной с рисом) и даже запечённой акулой.
К северу от Хаур-Факкана находится город Дибба-аль-Хисн, рядом с которым – граница с султанатом Оман. Местный форт, в честь которого и назван город, стоял на страже владений семьи Аль-Касими, а сейчас в нём разместился этнографический музей. Дибба Аль-Хисн – отличное место, чтобы во всей красоте увидеть стилизованный доу (арабский парусник, на котором жители Аравии бороздили просторы Индийского океана) и даже совершить на нём небольшую прогулку вдоль побережья.
Но, пожалуй, интереснее всего Кальба – самая южная точка Восточной Шарджи, за которой расположена уже основная территория Омана. Особенность этого городка – узкий солончаковый залив Хор-Кальба, вдоль которого растёт самый древний в Аравии и самый северный в мире мангровый лес: познакомиться с ним поближе удаётся во время прогулки на сапбордах или каяках. Со всей Шарджи сюда приезжают туристы в крошечный Горный заповедник Аль-Хефайя (epaashj.ae), где собраны порядка 30 видов диких животных, многие из которых находятся на грани исчезновения: аравийский леопард, арабский волк, тар. Буквально напротив – Центр хищных птиц (их тут 52 вида), где под восхищённые ахи и охи гостей устраивают шоу соколиной охоты. В вольерах мини-зоопарка можно увидеть быстрокрылых орлов и соколов, задумчивых филинов и сов, жутковатых грифов и стервятников. И в очередной раз перенестись на страницы затейливой восточной сказки, очарование которой в Шардже чувствуется повсюду.
Координаты
Виза
Не требуется.
Сезон
Время путешествия – период с октября по апрель.
Как добраться
Прямые рейсы лоукостера Air Arabia.
Отели
За последние годы в эмирате открылось несколько прекрасных бутик-отелей, выполненных в традиционном стиле.
Отель Al Bait спрятан в квартале Сердце Шарджи и представляет собой коллекцию из пяти соединённых друг с другом домов, в которых разместились номера и сьюты, гастрономический ресторан, лаундж-зона и даже небольшой музей, посвящённый прошлым владельцам.
Отель Al Faya Retreat с интерьерами в духе «бедуинский шик» отлично подходит для поездок по внутренним районам Шарджи и посещения Млейхи.
Из шатров экокурорта Kingfisher Retreat можно любоваться Арабским морем и вместе с гидом наблюдать за «парадом» крабов и зелёными черепахами, приплывающими на пляжи откладывать яйца.
Совет
Поездку в Шарджу стоит приурочить к одному из многочисленных мероприятий – например, к Фестивалю театра в пустыне (4 дня в декабре), который посвящён культурному наследию региона, или красочному Фестивалю света (10 дней в начале февраля) с мультимедийными шоу и лазерными проекциями на фасадах зданий.