Путешествие в зиму: инсайдерский гид по Якутии

«Покорители холода» – экстремальная научная экспедиция к полюсам холода Северного полушария, а заодно и челлендж-тур, к которому может присоединиться любой желающий. Замысел этого проекта возник у меня больше 15 лет назад, но впервые осуществить его удалось только в январе 2020-го – в тестовом режиме. Тогда на поиски экстремально низких температур отправилась группа учёных, журналистов и блогеров в сопровождении опытных гидов и проводников.

2021 год нам пришлось пропустить из-за пандемии, к 2022-му тоже толком не успеваем подготовиться, так что следующая экспедиция состоится уже в 2023-м, зато после этого станет ежегодной. Она будет проходить с 10 января по 1 февраля, ведь на то, чтобы поймать самую низкую температуру каждого года, нужно не меньше трёх недель.