Путешествие в зиму: инсайдерский гид по Якутии
Вячеслав Ипатьев
автор проекта «Покорители холода»
«Покорители холода» – экстремальная научная экспедиция к полюсам холода Северного полушария, а заодно и челлендж-тур, к которому может присоединиться любой желающий. Замысел этого проекта возник у меня больше 15 лет назад, но впервые осуществить его удалось только в январе 2020-го – в тестовом режиме. Тогда на поиски экстремально низких температур отправилась группа учёных, журналистов и блогеров в сопровождении опытных гидов и проводников.
2021 год нам пришлось пропустить из-за пандемии, к 2022-му тоже толком не успеваем подготовиться, так что следующая экспедиция состоится уже в 2023-м, зато после этого станет ежегодной. Она будет проходить с 10 января по 1 февраля, ведь на то, чтобы поймать самую низкую температуру каждого года, нужно не меньше трёх недель.
В России абсолютный минимум (–67,8 °C) зафиксировали в Верхоянском районе в 1885 году. Второй рекорд (–67,7 °C) был установлен в Оймяконском районе в 1933 году. Экспедиционные группы отправятся и туда, и туда, но замеры будут производить и в местах, где никогда не проводились метеонаблюдения, вдали от населённых пунктов и метеостанций. Определять выраженные зоны низких температур помогут космические исследования, а участники экспедиции смогут подтверждать (или опровергать) эти данные при помощи наземных приборов. Параллельно их ждёт «Школа выживания» – вместе с проводниками они станут ловить рыбу, ставить традиционные ловушки на дичь, строить иглу, добывать дрова и в целом вести образ жизни коренных народов Севера.
Базовый лагерь – палатки с печным отоплением, утеплённые оленьими шкурами. Условия экспедиционные: до возвращения душ принять не получится. Кстати, летом в Якутии бывает до +40 °C, то есть годовой перепад температуры зачастую превышает сто градусов.
Николай Атласов
владелец и бренд-шеф этнографического комплекса «Усадьба Атласовых»
В советские времена мой отец, работавший слесарем, поехал в -Америку в составе делегации, внимательно посмотрел по сторонам, а когда вернулся, всё бросил и начал заниматься туризмом. В 1987-м наша семья открыла в селе Сото первый туристический комплекс в Якутии – мы надевали якутскую одежду, рассказывали о традициях, пели песни и играли на хомусе (варгане). Потом мы переехали в Якутск и сейчас управляем двумя летними базами отдыха на реке Амга и круглогодичным комплексом «Усадьба Атласовых». Он включает в себя гостевой дом, частный краеведческий музей с коллекцией воссозданных по старым чертежам традиционных построек, ресторан национальной кухни, кафе и экопарк со скульптурами животных.
Помимо прочего, у нас можно увидеть якутский обряд очищения и благословения – алгыс: мы разжигаем огонь, кормим его конским волосом, оладьями и сладкой мучной кашей саламат, поим кумысом. Это обращение к божествам и благодарность за то, что они нас оберегают. А ещё в «Усадьбе Атласовых» есть камень счастья, который исполняет желания. Некоторые гости приезжают к нему на несколько часов: посидят, поговорят – и спешат обратно на самолёт. Камень подарил нам олимпийский чемпион и борец вольного стиля Роман Дмитриев, а ему его отдал один шаман. Такой талисман нет смысла держать в частных руках – нужно, чтобы люди к нему ходили и их мечты сбывались.
Аксинья Шишигина
директор концерна «Сахабулт»
В «Сахабулте» изготавливают традиционную кожаную и меховую обувь, головные уборы, якутские сувениры и многое другое, включая ковры из меха и обивку для мебели из шкур крупного рогатого скота. Унты из камуса оленя можно и нужно носить всю зиму на тонкий носок, и ноги гарантированно не будут мёрзнуть на улице или потеть в помещении. Такую обувь не потребуется менять лет десять – мех оленя устойчив к истиранию и повреждениям, он не промокает, как и подош-ва из толстого войлока. В условиях северной зимы ничего лучше унтов ещё не придумали – они выдерживают температуру -60...-70 °C.
Концерн «Сахабулт» – предприятие полного цикла. У нас есть как собственные угодья, где штатные охотники добывают пушнину, так и цеха по выделке меха и кожи. Для компании важно сохранять традиции и передавать их молодёжи. Например, в нашем торгово-выставочном центре в Якутске один из залов оборудован как балаган – традиционное жилище якутов с коврами, посудой, мебелью. Мы открыли галерею народных художественных промыслов, где представлена современная дизайнерская одежда с акцентом на национальное наследие. И даже дефиле регулярно устраиваем, чтобы подрастающее поколение понимало: традиции – это не просто бабушкины ритуалы, а наработанные веками законы, позволяющие жить на севере долго и счастливо.
Аксиния Сивцева
начальник управления культуры и развития туризма Оймяконского района
Оймякон – самое холодное обитаемое место на планете с высокими горами, ледниками, незамерзающими даже лютой зимой реками и богатыми дичью лесами. По преданию, в здешнем озере Лабынкыр живёт реликтовое чудовище, а из-за разделения русла и долины река Делькю – единственная в мире, впадающая сразу в два океана: Северный Ледовитый и Тихий. Одни из самых колоритных достопримечательностей Оймякона – величественные каменные столбы кисиляхи, чем-то напоминающие истуканов острова Пасхи, а также лунный ландшафт вершины горы Мус-Хая высотой почти 3000 метров над уровнем моря.
Есть много поводов приехать к нам в гости – встретить Новый год, побывать на зимних фестивалях «Полюс холода» и «Обряд Чысхаана», познакомиться с национальными традициями и жизненным укладом эвенского и якутского народов, покататься на оленях, увидеть милейших лошадок и коров древней аборигенной породы. А ещё услышать в зимнюю стужу таинственный «шёпот звёзд» – звук от соприкосновения друг с другом кристалликов льда, образуемых в результате дыхания.
Татьяна Тымырова
председатель ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия)
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
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