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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Traveler

Ракурс: 3 впечатляющих ледовых творения природы

National Geographic Россия
27 декабря 2021
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Ледник Ватнайёкюдль, Исландия
Фото: Juan Maria Coy Vergara / Getty Images
Как известно, природа – лучший художник, скульптор и дизайнер. Когда ей приходится работать с водой в её твёрдом агрегатном состоянии, нередко получаются настоящие шедевры. И они готовы устроить вам ледяной приём в самом прямом смысле этого слова. Мы выбрали три направления, определённо заслуживающие отдельного путешествия.

Ледник Ватнайёкюдль, Исландия

«Дающий воду ледник» – а именно так переводится название этого исландского глетчера – расположен в юго-восточной части острова. Он занимает восемь процентов территории Исландии и считается крупнейшим в стране и самым большим по объёму в Европе. В среднем его толщина составляет около 400 метров. Под ледяным щитом находятся несколько активных вулканов с горячими источниками, и тающая вода питает сотни небольших ручьёв, речушек и озёр.

Ватнайёкюдль подходит почти к берегу океана, и добраться до него было непросто вплоть до середины 1970-х, когда в этой части острова наконец-то появился отрезок исландской Кольцевой дороги. Летом здесь можно отправиться в небольшой круиз, лавируя между айсбергов лагуны Йёкюльсаурлоун, а зимой – исследовать скованные льдом стены пещер, туннелей и трещин в ярко-синей, будто подсвеченной изнутри толще ледника.

Кунгурская ледяная пещера, Россия

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ISerg / YAY Media AS / Alamy Stock Photo / Vostock Photo
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

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