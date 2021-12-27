Ракурс: 3 впечатляющих ледовых творения природы

«Дающий воду ледник» – а именно так переводится название этого исландского глетчера – расположен в юго-восточной части острова. Он занимает восемь процентов территории Исландии и считается крупнейшим в стране и самым большим по объёму в Европе. В среднем его толщина составляет около 400 метров. Под ледяным щитом находятся несколько активных вулканов с горячими источниками, и тающая вода питает сотни небольших ручьёв, речушек и озёр.

Ватнайёкюдль подходит почти к берегу океана, и добраться до него было непросто вплоть до середины 1970-х, когда в этой части острова наконец-то появился отрезок исландской Кольцевой дороги. Летом здесь можно отправиться в небольшой круиз, лавируя между айсбергов лагуны Йёкюльсаурлоун, а зимой – исследовать скованные льдом стены пещер, туннелей и трещин в ярко-синей, будто подсвеченной изнутри толще ледника.