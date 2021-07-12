Ракурс: ароматный мир специй и пряностей

Перед вами не ценители острых ощущений и не любители почилить, а работницы одной из сотни ферм вблизи бангладешского города Богра, на которых выращивается органический красный перец. За 10-часовой рабочий день каждая из них получает не больше $1. В здешних краях это один из основных источников дохода, причём занимаются таким нелёгким трудом преимущественно женщины. В Бангладеш весьма распространена разновидность чили нага морич, или «змеиный перец».

Родом из Северо-Восточной Индии, нага морич отличается характерным кисло-сладким вкусом и весьма жгучим характером (около 1 млн единиц по шкале Сковилла), который при этом раскрывается далеко не сразу, что нужно непременно иметь в виду при готовке. Спелые красные перцы используются для термоядерных соусов, а вот в самом Бангладеш предпочитают натирать продукты ещё зелёным, незрелым и потому менее острым чили.