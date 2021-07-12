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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
National Geographic Traveler

Ракурс: ароматный мир специй и пряностей

National Geographic Россия
12 июля 2021
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Фото: Vostock Photo
Согласитесь: без специй, пряностей и всевозможных приправ наша жизнь была бы слишком пресной. но, сдабривая еду щедрой щепоткой шафрана, чили и куркумы, мы зачастую даже не задумываемся об их происхождении.

В наши дни существует немало тематических и во всех отношениях «специальных» туров, а многие фотографы и путешественники непременно включают сады, фермы и плантации пряностей в маршруты своих поездок. 

Красный перец

Бангладеш

Перед вами не ценители острых ощущений и не любители почилить, а работницы одной из сотни ферм вблизи бангладешского города Богра, на которых выращивается органический красный перец. За 10-часовой рабочий день каждая из них получает не больше $1. В здешних краях это один из основных источников дохода, причём занимаются таким нелёгким трудом преимущественно женщины. В Бангладеш весьма распространена разновидность чили нага морич, или «змеиный перец».

Родом из Северо-Восточной Индии, нага морич отличается характерным кисло-сладким вкусом и весьма жгучим характером (около 1 млн единиц по шкале Сковилла), который при этом раскрывается далеко не сразу, что нужно непременно иметь в виду при готовке. Спелые красные перцы используются для термоядерных соусов, а вот в самом Бангладеш предпочитают натирать продукты ещё зелёным, незрелым и потому менее острым чили.

Шафран

Афганистан

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

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