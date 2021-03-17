Рокот космодрома: архивное фото

«Байконур» — первый и до сих пор самый крупный космодром на планете. Его начали строить в казахских степях, в Кызылординской области, ещё в 1955 году, а первый успешный космический старт — запуск «Спутника-1» — состоялся уже спустя два года. Корабль «Восток» взмыл в небо с пусковой площадки № 1, которая впоследствии была названа «Гагаринским стартом», — сейчас она закрыта на серьёзную модернизацию до 2023 года.

Туры на «Байконур» организуются под запуск как пилотируемых кораблей «Союз МС», так и управляемых в беспилотном режиме космических грузовиков «Прогресс». Во время поездки турис-ты могут увидеть важнейшие этапы подготовки к старту, которые практически не изменились за последние десятилетия. Один из самых впечатляющих моментов — вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1» из монтажно-испытательного корпуса и её транспортировка к пусковому комплексу.