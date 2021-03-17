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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
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National Geographic Traveler

Рокот космодрома: архивное фото

17 марта 2021
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Транспортировка ракеты-носителя с космическим кораблём «Союз-10»
Фото: РИА Новости, 1971
В апреле исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту стартовал с советского космодрома «Байконур», в наши дни расположенного в Казахстане и арендуемого Россией. Сегодня «Байконур» открыт для всех желающих – сюда можно приехать с групповым экскурсионным туром, прогуляться с гидом по городку, посетить ряд музеев и своими глазами увидеть запуск космического корабля.
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021

National Geographic Traveler № 78, март – май 2021

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«Байконур» — первый и до сих пор самый крупный космодром на планете. Его начали строить в казахских степях, в Кызылординской области, ещё в 1955 году, а первый успешный космический старт — запуск «Спутника-1» — состоялся уже спустя два года. Корабль «Восток» взмыл в небо с пусковой площадки № 1, которая впоследствии была названа «Гагаринским стартом», — сейчас она закрыта на серьёзную модернизацию до 2023 года.

Туры на «Байконур» организуются под запуск как пилотируемых кораблей «Союз МС», так и управляемых в беспилотном режиме космических грузовиков «Прогресс». Во время поездки турис-ты могут увидеть важнейшие этапы подготовки к старту, которые практически не изменились за последние десятилетия. Один из самых впечатляющих моментов — вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1» из монтажно-испытательного корпуса и её транспортировка к пусковому комплексу.

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РИА Новости Старт ракеты-носителя «Протон-М» с российским спутником «Электро-Л» № 3

Впервые на «Байконуре» тяжёлую ракету-носитель «Протон» запустили ещё в 1965 году — на данный момент состоялось уже более 400 стартов её разных модификаций. Например, в 2019-м «Протон-М» использовался для вывода на орбиту гидрометеорологического спутника «Электро-Л».

Всего на космодроме 15 стартовых комплексов. Чаще всего пуски происходят с уже обновлённой площадки 31. Кульминация тура на «Байконур» — собственно, сам старт. Ракета взлетает на расстоянии от зрителей, и довольно часто в тёмное время суток, поэтому имеет смысл захватить с собой бинокль и фотокамеру с телеобъективом и хорошим штативом.

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