Романтика большой дороги: автомаршруты по России на любой вкус

Псковская область

Большие белые буквы у валов Псковского кремля сообщают: «Россия начинается здесь». Надпись справедлива во всех смыслах – и в географическом, и в историческом: Псковская область граничит с Эстонией, Латвией и Белоруссией, а расположенное неподалёку от Пскова Труворово городище считается одним из древнейших на Руси и упоминалось ещё в былинах. Так что лучший способ увидеть, с чего начинается Родина, – это отправиться на её северо-западный рубеж. Главный пункт программы, разумеется, Псков – один из старейших городов России, полный памятников древнерусского зодчества. В 2019 году десять псковских церквей и монастырей внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждая впечатляет и снаружи, и внутри, но особенно интересны Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с хорошо сохранившимися фресками XII века и Свято-Троицкий собор в Псковском кремле с невероятным семиярусным резным иконостасом. Сам кремль древнее Московского, здесь его называют Кром. Могучая крепость у слияния рек Великой и Псковы ведёт историю с X века и до сих пор кажется совершенно неприступной.

В городе сохранилось ещё несколько древних оборонительных башен и белокаменных купеческих палат. В одном таком здании теперь размещается отель «Двор Подзноева» (dvorpodznoeva.ru) с целым комплексом исторических ресторанов. В «Трапезных палатах», например, можно откушать древнерусских деликатесов – щёчки судака, рыбную вязигу или пельмени-колдуны с гусём.

Ещё более древняя крепость по соседству – былинный Изборск, где, по преданию, сел княжить брат Рюрика Трувор. Один из каменных крестов на маленьком местном кладбище так и зовётся – Труворов (историки ломают копья, но легенда всё равно живёт). Помимо осмотра самой крепости и археологических артефактов на месте исторического городища, в Изборске можно прогуляться по Печорской улице, вдоль которой стоят ладные дома в стиле старинных купеческих усадеб, полюбоваться на живописное Городищенское озеро, умыться в считающихся святыми Словенских ключах и накупить вкусностей на лотках у крепости: сыров из домашних фермерских хозяйств, ароматных сушёных грибов, копчёных судачков и мелкой озёрной рыбёшки под названием снеток – это один из главных здешних специалитетов.



(В сувенирных магазинчиках Изборска можно накупить разного колоритного старинного хлама. Фото: Дмитрий Тельнов)

Если отправиться дальше на запад, окажетесь в красивейшем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Богатый, разноцветный, изукрашенный как пасхальное яичко, он производит неизгладимое впечатление даже без экскурсий. Но записаться хотя бы на одну стоит – иначе не попадёте в знаменитые пещеры, «Богом зданные», то есть имеющие божественное происхождение.

От монастыря недалеко и до берегов Псковского озера, где можно остановиться на ночь в доме отдыха. А затем отправиться на юг, к третьей важной достопримечательности Псковской области – музею-заповеднику Пушкинские Горы. Только по дороге обязательно загляните в город под названием Остров, чтобы увидеть уникальные цепные мосты – единственные в России. Когда-то посреди реки Великой на острове, куда они ведут, стояла самая большая и мощная на Руси пограничная крепость, которая, в частности, в 1581 году три дня сдерживала стотысячную польскую армию. От той крепости сегодня ничего не осталось, но вот мос-ты стоят, производя незабываемое впечатление.

На визит в Пушкинские Горы нужно отвести целый день – иначе не хватит времени, чтобы побывать во всех его объектах: селе Михайловском, имениях Тригорское и Петровское, в Музее деревянного зодчества в деревне Бугрово, древних городищах и Святогорском Успенском монастыре, где похоронен Александр Сергеевич. Хотя здания усадеб – позднейшая реконструкция, сами пушкинские мес-та по-прежнему выглядят как «чис-тейшей прелести чистейший образец», по аллеям приятно гулять, а гиды хорошо знают своё дело. И раз уж о них зашла речь, оказавшись в Пушкиногорье, стоит заехать и в деревню Березино, где усилиями волонтёров создан и поддерживается Дом-музей Довлатова: дом, где писатель снимал комнатку в годы работы экскурсоводом, и сейчас выглядит ровно так, как был описан в повести «Заповедник». Ещё одна неожиданная, но очень впечатляющая достопримечательность Псковской области – пейзажные сады в усадьбе Ореховно (orekhovno.ru), проект известнейшего российского ландшафтного архитектора Александра Гривко, но созданный не для клиентов, а для себя. Пространство в два гектара с прудами, мостиками, аллеями, гротами выглядит так, как будто вас случайно телепортировало в Страну чудес. Здесь больше 120 видов деревьев и кустарников, а цветов и вовсе без счёта. Создавая сад, Александр Гривко не поленился притащить в Псковскую область старинные французские фонтаны, статуи и даже готические ворота для грота с горгульями и надписью на латыни. Еженедельно в Ореховно что-то зацветает, отцветает, сбрасывает листья или меняет цвет, так что каждый раз пейзаж меняется до неузнаваемости. Особенно хорош сад осенью, когда алеют клёны и становятся золотыми и бронзовыми дубы редкой породы. В ближайшем будущем владельцы планируют построить в Ореховно гостевые домики, пока же в усадьбу можно заехать на экскурсию и фотосессию – и никто из ваших подписчиков в инстаграме не поверит, что всё это тоже – Псковская область.



(Ландшафтный сад Александра Гривко разбит на берегу реки Ореховницы. Фото: Дмитрий Тельнов)

Продолжительность: от 3 дней

Маршрут: Псков – Изборск – Псково-Печерский монастырь – Псковское озеро – Остров – Пушкинские Горы – Ореховно

Совет: чтобы оценить всю красоту парка Ореховно, лучше приезжать с мая по октябрь.