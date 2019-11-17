Романтика большой дороги: автомаршруты по России на любой вкус

Приобщиться к истории
Псковская область
Большие белые буквы у валов Псковского кремля сообщают: «Россия начинается здесь». Надпись справедлива во всех смыслах – и в географическом, и в историческом: Псковская область граничит с Эстонией, Латвией и Белоруссией, а расположенное неподалёку от Пскова Труворово городище считается одним из древнейших на Руси и упоминалось ещё в былинах. Так что лучший способ увидеть, с чего начинается Родина, – это отправиться на её северо-западный рубеж. Главный пункт программы, разумеется, Псков – один из старейших городов России, полный памятников древнерусского зодчества. В 2019 году десять псковских церквей и монастырей внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждая впечатляет и снаружи, и внутри, но особенно интересны Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с хорошо сохранившимися фресками XII века и Свято-Троицкий собор в Псковском кремле с невероятным семиярусным резным иконостасом. Сам кремль древнее Московского, здесь его называют Кром. Могучая крепость у слияния рек Великой и Псковы ведёт историю с X века и до сих пор кажется совершенно неприступной.
В городе сохранилось ещё несколько древних оборонительных башен и белокаменных купеческих палат. В одном таком здании теперь размещается отель «Двор Подзноева» (dvorpodznoeva.ru) с целым комплексом исторических ресторанов. В «Трапезных палатах», например, можно откушать древнерусских деликатесов – щёчки судака, рыбную вязигу или пельмени-колдуны с гусём.
Ещё более древняя крепость по соседству – былинный Изборск, где, по преданию, сел княжить брат Рюрика Трувор. Один из каменных крестов на маленьком местном кладбище так и зовётся – Труворов (историки ломают копья, но легенда всё равно живёт). Помимо осмотра самой крепости и археологических артефактов на месте исторического городища, в Изборске можно прогуляться по Печорской улице, вдоль которой стоят ладные дома в стиле старинных купеческих усадеб, полюбоваться на живописное Городищенское озеро, умыться в считающихся святыми Словенских ключах и накупить вкусностей на лотках у крепости: сыров из домашних фермерских хозяйств, ароматных сушёных грибов, копчёных судачков и мелкой озёрной рыбёшки под названием снеток – это один из главных здешних специалитетов.
(В сувенирных магазинчиках Изборска можно накупить разного колоритного старинного хлама. Фото: Дмитрий Тельнов)
Если отправиться дальше на запад, окажетесь в красивейшем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Богатый, разноцветный, изукрашенный как пасхальное яичко, он производит неизгладимое впечатление даже без экскурсий. Но записаться хотя бы на одну стоит – иначе не попадёте в знаменитые пещеры, «Богом зданные», то есть имеющие божественное происхождение.
От монастыря недалеко и до берегов Псковского озера, где можно остановиться на ночь в доме отдыха. А затем отправиться на юг, к третьей важной достопримечательности Псковской области – музею-заповеднику Пушкинские Горы. Только по дороге обязательно загляните в город под названием Остров, чтобы увидеть уникальные цепные мосты – единственные в России. Когда-то посреди реки Великой на острове, куда они ведут, стояла самая большая и мощная на Руси пограничная крепость, которая, в частности, в 1581 году три дня сдерживала стотысячную польскую армию. От той крепости сегодня ничего не осталось, но вот мос-ты стоят, производя незабываемое впечатление.
На визит в Пушкинские Горы нужно отвести целый день – иначе не хватит времени, чтобы побывать во всех его объектах: селе Михайловском, имениях Тригорское и Петровское, в Музее деревянного зодчества в деревне Бугрово, древних городищах и Святогорском Успенском монастыре, где похоронен Александр Сергеевич. Хотя здания усадеб – позднейшая реконструкция, сами пушкинские мес-та по-прежнему выглядят как «чис-тейшей прелести чистейший образец», по аллеям приятно гулять, а гиды хорошо знают своё дело. И раз уж о них зашла речь, оказавшись в Пушкиногорье, стоит заехать и в деревню Березино, где усилиями волонтёров создан и поддерживается Дом-музей Довлатова: дом, где писатель снимал комнатку в годы работы экскурсоводом, и сейчас выглядит ровно так, как был описан в повести «Заповедник». Ещё одна неожиданная, но очень впечатляющая достопримечательность Псковской области – пейзажные сады в усадьбе Ореховно (orekhovno.ru), проект известнейшего российского ландшафтного архитектора Александра Гривко, но созданный не для клиентов, а для себя. Пространство в два гектара с прудами, мостиками, аллеями, гротами выглядит так, как будто вас случайно телепортировало в Страну чудес. Здесь больше 120 видов деревьев и кустарников, а цветов и вовсе без счёта. Создавая сад, Александр Гривко не поленился притащить в Псковскую область старинные французские фонтаны, статуи и даже готические ворота для грота с горгульями и надписью на латыни. Еженедельно в Ореховно что-то зацветает, отцветает, сбрасывает листья или меняет цвет, так что каждый раз пейзаж меняется до неузнаваемости. Особенно хорош сад осенью, когда алеют клёны и становятся золотыми и бронзовыми дубы редкой породы. В ближайшем будущем владельцы планируют построить в Ореховно гостевые домики, пока же в усадьбу можно заехать на экскурсию и фотосессию – и никто из ваших подписчиков в инстаграме не поверит, что всё это тоже – Псковская область.
(Ландшафтный сад Александра Гривко разбит на берегу реки Ореховницы. Фото: Дмитрий Тельнов)
Продолжительность: от 3 дней
Маршрут: Псков – Изборск – Псково-Печерский монастырь – Псковское озеро – Остров – Пушкинские Горы – Ореховно
Совет: чтобы оценить всю красоту парка Ореховно, лучше приезжать с мая по октябрь.
Гастрономия
Тульская область
Окрестности Тулы – одно из лучших направлений для тематического автоуик--энда. Рядом с имением художника Василия Поленова находится локаворский ресторан «Марк и Лев». Вблизи Музея-усадьбы Болотова «Дворяниново» всё тот же кооператив «Марк и Лев» поддерживает огород с редкими и забытыми растениями, которые выращивались на Руси в XVIII веке. Здесь часто проходят интересные встречи: прополка грядок может совмещаться с познавательными мастер-классами и трапезой в уютном отеле «Болотов.Дача».
Для любителей мяса – экскурсия по ферме «Лукино», где разводят коров, овец, коз и кроликов, кур, гусей и индюшек и есть уютный ресторан. Для тех, кто предпочитает рыбу, – рыбоводческое предприятие «Приокское», с осетрами и стерлядью, где также производят чёрную икру.
Продолжить знакомство с местной гастрокультурой можно на экоферме «Ясно Поле». Здесь в экопарке на 500 гектарах все растения выращивают без использования химических удобрений, а животные питаются только натуральным кормом. И ещё тут есть сыроварня, где, в том числе, продаётся камамбер.
В Туле же можно освоить приготовление пряников и пастилы, купить вкусных сувениров домой.
Альтернатива: Коломна, Московская область
В окрестностях Коломны стоит посетить ферму «Экодеревушка», где, кроме коров, коз, овец, гусей, кур и уток, разводят улиток.Эскарго можно не только попробовать, но и научиться готовить самостоятельно. Рядом, в Луховицком районе, находится экоферма «Васильки». В самой Коломне вас ждёт фабрика и Музей пастилы и ужин в доме купца Агафонова.
По Чуйскому тракту
Алтайский край
Самый известный уроженец этих мест Василий Шукшин сравнивал Чуйский тракт со «следом бича, стеганувшего по горам». Бич, кстати, появился неспроста – первыми этот путь проложили именно погонщики скота. После здесь пролегала часть Великого шёлкового пути, ну а теперь легендарный Чуйский тракт – главная алтайская магистраль. В наши дни он ведёт от Новосибирска до села Ташанта на границе с Монголией, но исторический отрезок тракта начинается в Бийске. В старинном городке можно увидеть столетние купеческие особняки и торговые пассажи, а в 20 минутах езды от его центра сливаются Бия и Катунь, образуя Обь – одну из самых длинных рек мира. В Бийске находится и единственный в России музей, посвящённый дороге, – Музей Чуйского тракта. Впрочем, куда интереснее изучать его «в натуре» – во время автомобильного путешествия по этому извилистому, как змея, и гладкому, как шёлк, шоссе. Отвесные скалы-утёсы, обрывы и горные долины, хвойные леса и изумрудные альпийские луга, отары овец и табуны лошадей – пролететь Чуйский тракт можно и за несколько часов, но куда интереснее разглядывать такие ландшафты медленно, вдумчиво, с расстановкой. И остановками – например, на родине Василия Шукшина в селе Сростки и расположенной не так далеко от шоссе деревне Басаргино: там можно разместиться в коттедже из алтайского кедра, попробовать местную кухню, увидеть маралов и принять пантовую ванну.
Продолжительность: от 3 до 5 дней
Маршрут: Барнаул – Бийск – Сростки – Басаргино
Совет: сувениры можно покупать на небольших рынках, организованных возле дорог – например, на Семинском перевале.
Героический след
Ленинградская область
Дороги Ленинградской области петляют по разным эпохам истории нашей страны – между дворцами, крепостями и усадьбами. Вот лишь несколько мест, куда непременно надлежит зарулить в своём путешествии сквозь века. Стоит посвятить отдельный день поездке в Выборг с единственным в России полностью сохранившимся западноевропейским средневековым замком, а также костёлом Гиацинта, старинными домами, пейзажным парком Монрепо. А кроме того, в Выборге есть свой собственный специалитет – наследие монахов францисканцев из Средних веков – крендель с пряностями. Попробовать его можно во многих кафе и сувенирных лавках города.Отсюда где-то 2,5 часа езды до военно-исторического комплекса «Дорога жизни». Это не только музей техники, принимавшей участие в спасении людей в блокадные дни, здесь можно узнать и древнюю историю Ладоги – от варягов до Петра I.
Погрузиться в глубокую древность можно примерно в 130 км от Санкт-Петербурга, в Старой Ладоге с её крепостью IX века, монастырями, курганами и старейшей городской улицей в России – Варяжской.
От Старой Ладоги до Гатчины – примерно 155 км, их можно разбить ночёвкой в Санкт-Петербурге. Здесь стоит непременно заглянуть в Большой Гатчинский и Приоратский дворцы, построенные в XVIII веке (причём последний считается единственным сохранившимся в России сооружением, возведённым по технологии землебита, «утрамбовывания» почвы). Недалеко, в окрестностях Гатчины, находится Рождествено – Музей-усадьба Владимира Набокова. Отсюда около двух часов пути до Ивангорода с его крепостью XV века. Единственное «но» – так как город стоит на границе с Эстонией, для въезда нужно заранее оформить бесплатный пропуск (за несколько дней до поездки позвоните в музей крепости, вам помогут с оформлением: +8-81375 51792).
Продолжительность: 3–7 дней
Маршрут: Выборг – музей «Дорога жизни» – Старая Ладога – Санкт-Петербург – Гатчина – усадьба Набокова – Ивангород
Совет: чтобы хорошенько рассмотреть наследие былых времён, можно запланировать серию однодневных вылазок из Северной столицы, а можно и отправиться в полноценную недельную экспедицию, останавливаясь на ночёвки в небольших гостиницах.
Дорога к морю
Станица Голубицкая, Краснодарский край
Этот маршрут был одним из самых популярных у автотуристов советских времён. До курортов Краснодарского края и раньше было довольно просто добраться из Москвы и соседних городов, а со строительством трассы М-4 (часть которой, правда, платная) путешествие сюда стало чистым удовольствием. Расстояние 1500 км можно пре-одолеть и за сутки, но лучше дополнить путешествие посещением Воронежа с расположенным рядом с городом готическим Дворцом Ольденбургских и Ростова-на-Дону с зоопарком и аквапарком, а также визитом в живописную Азовскую крепость.
В Голубицкой – своё название станица получила от имени казачьего военачальника, основавшего здесь поселение в 1792 году, – путешественников встретят не только пляжи, покрытые ракушечным песком, и аквапарк, работающий в тёплое время года. Тех, кто за рулём, здесь ждёт насыщенная программа – можно совместить рыбалку на море или в лиманах с посещением грязевых озёр, долины лотосов и музеев. Но иногда стоит на время отдохнуть от автомобиля – тем более тут для этого есть отличный повод. На Голубицкой стрелке, узкой полоске суши между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом, находится «Поместье Голубицкое», 231 гектар виноградников и винодельня. Здесь уникальный микроклимат: роза ветров способствует проветриванию лоз, а лёгкие вулканические почвы, насыщенные минералами, помогают естест-венному вызреванию винограда с выразительными характеристиками. Голубицкая стрелка – вторая в России зарегистрированная зона для вин с защищённым наименованием места происхождения. В поместье выращивают семь европейских сортов винограда: каберне-совиньон, мерло, пино-нуар, шардоне, совиньон-блан, пино-гри и рислинг. В непосредственной близости от виноградников – винодельня с одним из лучших в России оборудованием. Здесь вас ждёт экскурсия по подземным хранилищам и дегустации в залах с интерьерами от талантливых российских дизайнеров. Ну а лучшим сувениром из поездки в поместье станет бутылочка-другая премиального вина.
Продолжительность: от 7 дней
Маршрут: Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Голубицкая
Совет: если вы не расплачиваетесь на платных участках трассы картой, лучше иметь под рукой разменные купюры по 50 и 100 руб.
Культура
Калужская область
Эти места хранят память как о первых славянских племенах-вятичах, так и о более поздних исторических событиях – вплоть до полётов в космос. Первая остановка – Боровск, где стоит заехать в Свято-Пафнутьев монастырь и Музей-квартиру Циолковского. Остановиться на ночь и провести как минимум половину следующего дня можно в соседнем «Этномире». Оттуда стоит отправиться в Малоярославец и обязательно заехать в Никольский Черноостровский монастырь, рядом с которым сохранились следы древнего поселения вятичей.Если время позволяет, зарулите к музею-заповеднику «Полотняный Завод» – когда-то завод принадлежал династии Гончаровых, а в 2018 году был признан лучшим музеем Калужской области. И, конечно, хотя бы один день стоит провести в Калуге и среди прочих её достопримечательностей непременно посетить Музей истории космонавтики.
Альтернатива: Кировская область
Запланировать поездку в Киров стоит хотя бы для того, чтобы увидеть готический «Красный замок» пароходовладельца Тихона Булычёва и особняк владельца кожевенных заводов Вахрушева, пройтись по набережной А. Грина и, конечно, зайти в Музей Дымковской игрушки. В окрестностях стоит заехать в город Слободской с его церквями и удивительной надвратной башней Верхне-Чепецкого монастыря.
Крайний Запад
Калининградская область
Для путешествий по самой западной области России на собственном автомобиле понадобится шенгенская виза – въезжать придётся через Минск, Вильнюс или Великие Луки. Но, к счастью, в наши дни это совершенно не обязательно: до Калининграда можно добраться одним из лоукостеров: время полёта из Москвы – около двух часов, а стоимость 4–5 тыс. руб., а затем взять автомобиль напрокат (от 800 руб./сут. в зависимости от модели). Объехать все основные достопримечательности можно и за два дня, но лучше не торопиться и осмотреть всё обстоятельно – так, чтобы хватило времени и на сам Калининград с его Музеями Мирового океана и янтаря. Дальше стоит отправиться к Виштынецкому озеру на границе с Литвой, примерно в 180 км от города. Озеро славится своей чистейшей водой и глубиной, достигающей 54 м. Остановиться же можно на одной из многочисленных турбаз на берегу.
На обратном пути к Калининграду осмотрите одну из башен Бисмарка, которые строились в память о «железном канцлере» в Европе, Африке, Америке и Австралии, – она находится в посёлке Красная Горка рядом с Черняховском. Вторая такая башня – в Горино недалеко от Немана, там же находятся руины замка Рагнит, который последовательно отстраивался и разрушался начиная с XIII века. Но последние удары, от которых замок вряд ли когда-нибудь уже воспрянет, крепость получила не во время боевых действий, а в процессе киносъёмок.
Вернувшись к побережью, выезжайте на «Приморское кольцо» – отличную дорогу, которая приведёт вас к Зеленоградску с его минеральными источниками и пляжем, а затем и в посёлок Янтарный с великолепным променадом и интереснейшим музеем при янтарном комбинате. И ещё один день заложите на посещение национального парка Куршская коса (стоимость проезда – 300 руб. с автомобиля плюс 150 руб. с каждого пассажира). Поездка на машине – лучший способ увидеть достопримечательности косы, песчаной «сабли», отрезавшей Куршский залив от Балтийского моря. Здесь и песчаные дюны, и танцующий лес, и пляжи, и посёлок Рыбачий, где можно посетить старинную кирху и отведать вкуснейшей копчёной рыбы.
Продолжительность: 2–7 дней
Маршрут: Калининград – Виштынецкое озеро –Красная Горка – Неман – Зеленоградск –
Янтарный – Куршская коса
Совет: дороги Калининградской области вплотную обсажены деревьями. «Последние солдаты вермахта», охранявшие трассы от налётов авиации, выглядят живописно, но в отсутствие отбойников представляют опасность для автомобилистов.
Приключение
Приэльбрусье
Летом путешествие на своём авто по горным плато и долинам Приэльбрусья можно разбавить восхождениями или короткими походами, зимой – освоить горнолыжные трассы и фрирайд на Домбае или в Терсколе. Самые отважные и упорные могут даже подняться по склону Эльбруса на автомобиле (правда, для этого придётся оформить целый ворох пропусков). Другой вариант – ралли рядом с Эльбрусом через ущелья, перевалы и скальные полки (маршрут Минеральные Воды – Верхняя Балкария – Безенги – Нальчик – Нейтрино – Терскол). А ведь ещё есть Плато Бермамыт, которое нередко сравнивают с американским Гранд-Каньоном, водопады Джылы-су, окрестности Архыза… Главное – приезжать сюда на надёжном автомобиле с высокой проходимостью.
Альтернатива: Вулканы Камчатки
Путешествие на автомобиле по Камчатке – мечта многих автомобилистов, хотя полуостров бросает водителям множество вызовов. И дело не только в труднопроходимых маршрутах – сама организация подобной поездки требует серьёзных затрат. На Камчатке сложно найти официальный прокат автомобилей, проще всего присоединиться к организованному туру на джипах по классическому маршруту к вулканам Мутновский и Горелый. По пути вас ждут горячие источники, нависающие ледники и водопады.