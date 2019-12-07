Семь с плюсом: апрески-развлечения на горнолыжных курортах

Плюс гламур: Межев, Франция
Однажды, много лет назад, в эту крошечную деревушку приехала баронесса Ноэми де Ротшильд. Увидела живописную долину в окружении гор, шале, старичков в деревянных башмаках и пасущихся овечек, восхитилась и решила построить здесь гостиницу. В которую немедленно потянулся весь французский бомонд – кататься на входивших в моду горных лыжах. Вернее, сделать вид, что катается, а на самом деле пить бурбон на террасе с видом на Монблан, кутаясь в шиншилловые манто и поблёскивая бриллиантовыми запонками. С тех пор Межев – самый респектабельный курорт Французских Альп, который за богемность прозвали «двадцать первым районом Парижа». На городок, который можно обойти за полчаса, приходится более двухсот бутиков и не менее сотни ресторанов, за что его даже в шутку называют «Манжев» – от французского manger, что означает «есть». Спа-центры Межева и соседнего с ним Сен-Жерве считаются лучшими во всей Верхней Савойе.
Чуть ли не каждый здешний отель или бар чем-нибудь да прославился – в одном снимали «Опасные связи» с Жанной Моро и Жераром Филипом, другой упоминала в своих романах Франсуаза Саган, о третьем спел Ив Монтан. К гостям в Межеве принято относиться с большим почтением, недаром значительная их часть – герои светских хроник. Многие по-прежнему приезжают не столько покататься (хотя зона катания огромная, разнообразная и прекрасно подготовленная), сколько покрасоваться. И развлечений, напрямую не связанных с лыжами, здесь предостаточно – от концертов и светских вечеринок до полётов на парапланах и воздушных шарах. Есть даже альтипорт – самый высокий в Альпах аэродром, откуда отправляются на воздушные экскурсии вокруг Монблана маленькие самолётики со стеклянной крышей. Тур на таком и правда заставляет всякого почувствовать себя членом вот уж действительно высшего общества.
Координаты
87 км от аэропорта Женевы. Сезон – с декабря по апрель. Катание – 140 км трасс, а также в регионе Эвазьон-Монблан (445 км трасс). Ски-пасс – от €197 за 6 дней. megeve.com
Плюс активный отдых: Ливиньо, Италия
Этот высокогорный курорт на границе Италии и Швейцарии спрятан от мира за двумя перевалами. Благодаря такому отшельническому расположению в долине особенный микроклимат: снег выпадает очень рано и остаётся в удобокатательном состоянии до первых дней мая, и это несмотря на большое количество солнечных дней. Уникальные условия превратили Ливиньо в идеальный полигон для занятий любыми видами активного зимнего отдыха. Например, здесь можно освоить фэтбайк, в том числе на электрической тяге, – на курорте проложено около 20 км зимних велотрасс и разработана программа экскурсионных фэтбайк-туров для всех уровней подготовки.
Отдельные и особенно живописные маршруты предназначены для прогулок на снегоступах, а дважды в неделю горные гиды водят желающих по национальному парку Стельвио. В Ливиньо есть учебный полигон для ледового вождения и полукиломет-ровая кольцевая трасса для снежного картинга, санные и тюбинговые спуски с вечерней подсветкой, трассы для беговых лыж (в том числе с ночным катанием) и каток. Здесь можно полетать на параплане, заняться верховой ездой, покататься на квадроциклах и снегоходах, поучаствовать в гонках на собачьих упряжках, а потом расслабиться в банях и саунах аквапарка Aquagranda. Недаром же Ливиньо в 2019 году вошёл в список европейских Городов спорта и был выбран как одна из площадок для проведения зимней Олимпиады 2026 года.
Координаты
220 км от аэропорта Милана, 210 км от аэропорта Цюриха. Сезон – с ноября по конец апреля. Катание – 115 км трасс. Ски-пасс – от €152 за 6 дней. livigno.eu
Плюс СПА: Лейкебард, Швейцария
Солнечный и уютный городок имеет все основания называться самой горячей точкой в Альпах – здесь целых 65 термальных источников, которые в сутки дают около 4 млн литров фтористо-водородной воды, разогретой подземным жаром до +50 °C. О её целебной силе ходят легенды – благодаря высокому содержанию кальция она помогает быстро восстанавливаться после травм и операций и хорошо поднимает на ноги после тяжёлых стрессов. Первые термы построили здесь ещё древние римляне, а сегодня на курорте действует уже более трёх десятков оздоровительных центров и бальнеологических клиник, где лечат заболевания опорно-двигательного аппарата. Практически в каждом отеле – бассейн с «живой» водой, а помимо обычного ски-пасса можно купить Snow&Spa Pass, который даёт доступ и к подъёмникам, и к общественным термам.
Катание в Лейкербаде по большей части комфортное – здесь много широких синих и красных спусков, а желающие заполучить порцию адреналина могут отправиться на ледник в соседний Ле-Дьяблере. И после активного дня на лыжах полежать в открытом гидромассажном бассейне, любуясь покорёнными склонами и намечая себе маршруты на завтра, – удовольствие в квадрате.
Координаты
220 км от аэропорта Женевы. Сезон – с декабря по апрель. Катание – около 50 км трасс. Ски-пасс Snow&Spa – от €351 за 6 дней. leukerbad.ch
Плюс экскурсии: Пила, Италия
Во-первых, ударение на И. Во-вторых, название стоит запомнить – не самый известный у туристов из России курорт относится к категории, которую в западных путеводителях называют best-kept secret. Построен он над столицей Валле-Д'Аосты, едва ли не самого разнообразного горнолыжного региона Италии, включающего высочайшие вершины – Маттерхорн, Монте-Розу, Монблан и Гран-Парадизо. Город Аоста, соединённый с Пилой канатной дорогой, имеет долгую историю, в которой поучаствовали кельтско-лигурийские племена, римские легионы, карфагенская армия, галлы, франки, лангобарды, бургундцы и савойцы.
Богатая на исторические памятники Аоста впечатляет и днём сегодняшним: фестивали и праздничные рынки, чудо-ремесленники, потрясающая кухня, вина и шопинг. Добавьте ко всему этому окрестности со средневековыми замками (пожалуй, самый впечатляющий и устрашающий – Саррский королевский замок с залами, декорированными тысячами оленьих рогов). Виноградники, сыроварни, национальные парки – и вот уже непонятно, как тут успеть покататься. А успеть стоит, ведь наверху – 70 км трасс с перепадом высот от 1800 до 2750 м и роскошная панорама альпийских вершин. Если учесть, что в регион катания Валле-Д'Аоста входят 25 курортов, и в том числе Червиния, Монте-Роза, Курмайор и Ла-Туиль, придётся задуматься о самоклонировании, чтобы всё успеть. Ну, или по крайней мере составить план на 25 следующих горнолыжных отпусков. В организации такого отдыха с богатой программой и экскурсиями на русском языке поможет PAC Group.
Координаты
135 км от аэропорта Женевы. Сезон – с ноября по апрель. Катание – 70 км трасс. Ски-пасс – от €273 за 6 дней. pila.it
Плюс гастрономия: Альта-Бадия, Италия
Альта-Бадия – один из лучших курортов грандиозного региона Доломиты-Суперски и член «братства кольца» Селла-Ронда, горнолыжного кольцевого маршрута вокруг красивейшей горной гряды Селла в Доломитовых Альпах. Возможно, дело в каком-нибудь особенном микроклимате, но Альта-Бадия – самое урожайное место на «мишленовских» шефов: в крохотной долине их уродилось целых три. Неудивительно, что по части высокой гастрономии курорт задаёт планку всему региону. Здесь, например, придумали волшебную концепцию Slope Food – в горных хижинах на обед подают лёгкие закуски, которые утоляют голод и придают энергии, но не мешают катанию. Сезон тут открывают в начале декабря праздничным гастрономическим бранчем Altissimo, для которого шефы 15 ведущих ресторанов под предводительством гениального Норберта Нидеркофлера, трижды «мишленовского» лауреата из ресторана St. Hubertus в отеле Rosa Alpina, придумывают по одному вау-рецепту. А потом запускают марафон Gourmet Skisafari, во время которого можно кататься на лыжах от ресторана к ресторану, пробуя фестивальные блюда по единому «проездному». Сложно сказать, каким цветом стоило бы промаркировать этот маршрут, но до конца доходят не все – возможно, только ради того, чтобы сразу же записаться на вторую попытку.
Координаты
200 км от аэропорта Венеции. Сезон – с декабря по апрель. Катание – 130 км трасс плюс доступ к региону Доломиты-Суперски (1200 км трасс). Ски-пасс – от €250 за 6 дней. altabadia.org
Плюс культурная программа: Сант-Мориц, Швейцария
Официальный девиз Санкт-Морица – Top of the World, и найти место более высокого класса действительно непросто. Один из старейших горнолыжных курортов уже более ста лет возглавляет все мировые топы. Здесь всё на высочайшем уровне: отели, склоны, рестораны, магазины и мероприятия, которых за сезон случается более 150. И хотя катание курорт предлагает просто роскошное – трассы разнообразны, красивы и отутюжены ратраками как рубашка топ-менеджера, – в Санкт-Морице на первом месте в списке любимых развлечений публики всё больше снежное поло и скачки по льду замёрзшего озера, зимний гольф и крикет, спа-процедуры и фестивали. Среди последних есть столь масштабные культурные события, что сделали бы честь любой европейской столице. Например, рождественские концерты Sinfonia Engiadina, где выступают ведущие музыканты Европы, январский арт-форум по искусству и архитектуре EAT / Engadin Art Talks, февральская передвижная ярмарка коллекционного дизайна Nomad St. Moritz или мартовский фестиваль классической музыки Snow & Simphony, на который съезжаются мировые звёзды.
Музеи Санкт-Морица впечатляют без всяких скидок на то, что дело происходит в маленьком курортном городке: плотность художественных галерей здесь едва ли не самая высокая в мире, тут можно увидеть работы Энди Уорхола и Джованни Сегантини, скульптуры Альберто Джакометти. Впрочем, многие отели в Санкт-Морице тоже могли бы запросто получить статус исторического музея. Например, Carlton Hotel St. Moritz, который изначально задумывался как резиденция Николая II. Пожить в ней государь не успел – грянула революция. В итоге в здании открыли отель, и с тех пор королевские особы могли в нём только гостить – что делают регулярно до сих пор. Условия вполне подходящие: за гостями к поезду присылают Bentley, имеется и «мишленовский» ресторан, и прекрасный спа с бассейном под открытым небом, за знаменитыми турнирами по снежному поло можно наблюдать с собственного балкона – они все выходят на озеро. А главный ресторан, где к завтраку подают шампанское и чёрную икру, называется Romanoff – такой вот культурный привет с родины.
Координаты
200 км от аэропортов Милана и Цюриха. Сезон – с декабря по апрель. Катание – 350 км трасс. Ски-пасс – от €384 за 7 дней. stmoritz.ch
Плюс танцы: Зёльден, Австрия
Симпатичный и очень живой городок в долине Отцталь с приземистыми шале, стройными кирхами и звонкой горной речкой считается главным курортом Тироля. Он знаменит регионом катания, в который входят сразу три вершины-трёхтысячника, соединённые системой подъёмников и ски-роутов в единый маршрут Big3, а ещё – самой шумной в округе ночной жизнью. Именно сюда стоит ехать, чтобы оценить австрийский стиль апрески – веселье, какого не найти больше нигде в Альпах. У нижних станций подъёмников в Австрии во множестве стоят бары в круглых шатрах-балаганчиках, где пол устлан резиновым покрытием, чтобы можно было плясать прямо в лыжных ботинках. Окрестности сотрясает музыка из выставленных наружу колонок, а внутри всегда шумно, тесно и пьяно – пиво, шнапс, биттеры и коктейли льются рекой, то и дело кто-нибудь задирает вверх очередной шот с криком «цоооп-цоп-цоп-прооозт!», а через час распевать хором начинают даже те, кто только что ни слова не знал по-немецки. В Зёльдене таких весёлых балаганчиков, баров, ресторанов, ночных клубов и дискотек – около сотни, музыка и танцы в них не смолкают до самого утра. Покидать этот хеппенинг не хочется даже ради душа и мягких тапочек, и глубокой ночью, часов эдак через шесть после закрытия склонов, в Зёльдене запросто можно встретить на улице человека в полном горнолыжном обмундировании, медленно, но верно бредущего в сторону своего отеля, ловя лыжами неустойчивое равновесие.
Координаты
86 км от аэропорта Инсбрука. Сезон – с октября по апрель. Катание – 162 км трасс. Ски-пасс – от €285 за 6 дней. soelden.com