Семь с плюсом: апрески-развлечения на горнолыжных курортах

Однажды, много лет назад, в эту крошечную деревушку приехала баронесса Ноэми де Ротшильд. Увидела живописную долину в окружении гор, шале, старичков в деревянных башмаках и пасущихся овечек, восхитилась и решила построить здесь гостиницу. В которую немедленно потянулся весь французский бомонд – кататься на входивших в моду горных лыжах. Вернее, сделать вид, что катается, а на самом деле пить бурбон на террасе с видом на Монблан, кутаясь в шиншилловые манто и поблёскивая бриллиантовыми запонками. С тех пор Межев – самый респектабельный курорт Французских Альп, который за богемность прозвали «двадцать первым районом Парижа». На городок, который можно обойти за полчаса, приходится более двухсот бутиков и не менее сотни ресторанов, за что его даже в шутку называют «Манжев» – от французского manger, что означает «есть». Спа-центры Межева и соседнего с ним Сен-Жерве считаются лучшими во всей Верхней Савойе.

Чуть ли не каждый здешний отель или бар чем-нибудь да прославился – в одном снимали «Опасные связи» с Жанной Моро и Жераром Филипом, другой упоминала в своих романах Франсуаза Саган, о третьем спел Ив Монтан. К гостям в Межеве принято относиться с большим почтением, недаром значительная их часть – герои светских хроник. Многие по-прежнему приезжают не столько покататься (хотя зона катания огромная, разнообразная и прекрасно подготовленная), сколько покрасоваться. И развлечений, напрямую не связанных с лыжами, здесь предостаточно – от концертов и светских вечеринок до полётов на парапланах и воздушных шарах. Есть даже альтипорт – самый высокий в Альпах аэродром, откуда отправляются на воздушные экскурсии вокруг Монблана маленькие самолётики со стеклянной крышей. Тур на таком и правда заставляет всякого почувствовать себя членом вот уж действительно высшего общества.

Координаты

87 км от аэропорта Женевы. Сезон – с декабря по апрель. Катание – 140 км трасс, а также в регионе Эвазьон-Монблан (445 км трасс). Ски-пасс – от €197 за 6 дней. megeve.com