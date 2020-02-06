Штурм зимнего: 10 экзотических горнолыжных курортов
Ябули, Китай
Курорт с примечательным для русского уха названием был построен на сопках Маньчжурии в 1996 году – к Азиатским зимним играм – и стал одним из первых в стране. Прежде в этом заповедном краю располагались охотничьи угодья императоров и маньчжурской знати, поэты искали в пустынных взгорьях вдохновения, а монахи – очищения души. Тут и сегодня довольно немноголюдно – по меркам Китая, конечно. Трассы, стартующие с высоты 1318 м, не слишком крутые, но довольно протяжённые, одна даже считается самой длинной в Китае. Курорт строили по европейским стандартам, так что и маркировка трасс, и сама планировка привычны и интуитивно понятны даже без навигации на английском: есть и подогреваемые кресла с колпаками, и бесплатные ски-басы между станциями канаток, и даже VIP-кабинки с кожаными сиденьями, аудиосистемой и мини-баром.
Виза: при перелёте через Пекин или Харбин разрешено пребывание без визы в течение 72 часов, на более долгий срок виза оформляется в консульстве за 5 дней, сбор – 3300 руб.
Сезон: с ноября по март.
Трассы: 35 км.
Ски-пасс: около $67 в день.
Как добраться: курорт находится в 200 км от Харбина, в сезон туда запускают специальный ски-поезд. Добраться до Харбина из Москвы можно рейсами Air China и China Southern Airlines с пересадками в Пекине и Шэньчжэне.
Укаймеден, Марокко
Да, в Африке действительно выпадает снег – и это не мираж. Чтобы его найти, нужно проехать один час от Марракеша в Атласские горы и подняться по горному серпантину до местечка Укаймеден. Здесь благодаря особому микроклимату снег выпадает и исправно лежит всю зиму – хотя от его сугробов всего пара сотен километров до барханов Сахары. Построить тут горнолыжный курорт короля убедили французские горнолыжники – так в Северной Африке появились подъёмники, ратраки и шале, а сам Укаймеден стал одной из самых популярных достопримечательностей для марокканцев, приезжающих сюда на выходные поиграть в невиданную игру «снежки». Впрочем, наведываются сюда и настоящие горнолыжники – два десятка трасс с перепадом высот около 600 м достаточно ухоженны и разнообразны, чтобы радовать катающихся не только своим необычным местоположением, а местами уклон достигает 35 градусов.
Но интереснее всего не трассовое катание, а ски-туры с гидами – такие походы продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней с ночёвками в берберских хижинах и горных приютах организуют несколько европейских компаний. В Укаймедене не так много отелей и гестхаусов, но в ближайшие годы правительство собирается вложить серьёзные средства в модернизацию курорта, так что следите за новостями. Ну а пока недостатки местного сервиса компенсирует его экзотичность – где ещё вам вместо такси предложат мула, а стоимость ужина можно уменьшить, поторговавшись с хозяином кафе?
Виза: не требуется.
Сезон: с декабря по март.
Трассы: около 10 км подготовленных спусков.
Ски-пасс: около $11 в день.
Как добраться: ближайший аэропорт находится в Марракеше, куда из Москвы с пересадками летают Royal Air Maroc, Tap Portugal и другие авиакомпании, такси до Укаймедена обойдётся примерно в $45.
Нисэко, Япония
У японцев есть специальное слово для снега, при виде которого у человека поднимается настроение и светлеет на душе, – дзуйсэцу, то есть «добрый снег».
Зимой остров Хоккайдо засыпан таким по самые уши – он мелкий как мука, лёгкий как пух и нежный как взбитые сливки. Настоящий подарок для горнолыжников со всего света, у которых для него тоже есть специальное словечко – Japow (Japan + Powder), «японская пудра». Здесь она сеется с неба все 120 дней сезона, и к февралю сугробы поднимаются выше третьего этажа.
Нисэко, крупнейший курорт Хоккайдо, славится как один из самых снежных в мире. Четыре зоны катания, объединённые общим ски-пассом Niseko United, расположены по периметру спящего вулкана Нисэко Аннупури (1308 м) – перебраться из одной в другую можно на лыжах, поднявшись к самой вершине, или на ски-басах.
Для продвинутых наиболее интересна зона Niseko Village: здесь много сложных трасс (в Японии их отмечают чёрными ромбами), а главное – фрирайд-зона Mizuno-no-Sawa с лесными участками, кулуарами и природным хафпайпом. Помимо лыж в Нисэко много и других развлечений: катание на оленьих упряжках, сноу-рафтинг (это когда желающих усаживают в резиновую лодку и таскают на буксире за мотосанями), прогулки на снегоступах, беговые лыжи, экскурсии на снегоходах и снежный хайкинг.
Ещё один бонус к катанию в Японии – онсэны, купальни на горячих источниках. Термальная вода смывает усталость: окунулся в горячую купель – и снова полон сил, чтобы завтра раскатывать свежую снежную пудру, которой подвалило за ночь.
Виза: оформляется бесплатно в консульстве Японии, но есть сбор за пересылку документов ($5-10).
Сезон: с конца ноября по апрель.
Трассы: 44,5 км в четырёх зонах катания.
Ски-пасс: около $70 в день.
Как добраться: курорт расположен в 100 км от Саппоро, откуда отправляются шаттлы. Перелёт из Москвы с одной пересадкой предлагают JAL и Korean Air.
Гульмарг, Индия
Покататься на горных лыжах в Гималаях – не только звучит круто, это и правда совершенно незабывамый опыт. Горнолыжный курорт в Кашмирской долине начали строить ещё в бытность Индии британской колонией и по всем европейским правилам, даже домики стилизовали под шале. Но по крышам этих шале скачут лохматые макаки, а открывающиеся из окон панорамы с участием шести-семитысячников дадут сто очков вперёд альпийским – если погода позволяет, из Гульмарга видно и девятую вершину мира Нангапарбат (8125 м).
Название местечка, расположенного на высоте 2650 м, означает «Долина цветов», но зимой вместо них – роскошный снег и толстенные гималайские ели, из-за которых иногда осторожно высовывают морды дикие звери (здесь встречаются даже снежные барсы). Сервис, правда, тоже довольно дикий – особенности индийского менталитета проявляются в полной мере, но в Гималаях легко быть выше всего этого. В Гульмарге даже цивилизованное катание происходит на экстремальных по европейским меркам высотах – только первая очередь гондолы поднимает за облака на 3100 м. На следующую очередь, возносящую к вершине Афарват уже на 4114 м, не стоит соваться без лавинного снаряжения.
Новичкам здесь делать нечего, зато уверенные лыжники в Гульмарге приходят в состояние медитативного восторга. Сухой и лёгкий снег в сочетании с грандиозной по масштабам зоной бэккантри, перепадом высот почти в 2000 м и нереальными панорамами обещают фантастическое катание – и не обманывают. В любой другой точке мира ради таких спусков по целине пришлось бы арендовать вертолёт, а здесь они доступны прямо с подъёмника и по цене, по которой в Альпах вы бы купили хот-дог.
Виза: оформляется онлайн, $60.
Сезон: с января по март.
Трассы: около 30 км подготовленных трасс и не поддающаяся измерению зона для фрирайда.
Ски-пасс: $16–26 в день.
Как добраться: внутренним рейсом из Дели до военного аэропорта Сринагар в Кашмире, откуда разумнее всего заказать трансфер или взять такси (в пути чуть больше 50 км, цена – от $35).
Ёнпхён, Южная Корея
Провинция Канвондо, где в 2018 году проводили зимнюю Олимпиаду, – одна из самых малонаселённых в Корее. Оно и неудивительно – большую часть её территории занимают горы, и благодаря особому микроклимату и высокой влажности в этих краях очень много снега. Главный здешний горнолыжный курорт Ёнпхён построен на хребте Барвансан – в месте, где выпадает больше всего осадков в стране, потому сезон тут особенно длинный.
Сложнопроизносимое название означает «Долина драконов», но драконы тут давно перевелись, а вместо них в большом количестве завелись горнолыжники и сноубордисты. Ёнпхён, как и многие другие южнокорейские курорты, строился европейскими инженерами, с учётом всего накопленного ими за многие годы опыта и в расчёте на будущую Олимпиаду, поэтому здесь всё отлично продумано, просчитано и устроено с большим размахом – в строительство, не мелочась, вложили сумму, сравнимую с бюджетом иных небольших государств. На двух соседних холмах Голд-пик (1127 м) и Дрэгон-пик (1458 м) проложено почти три десятка трасс – в том числе самая длинная в Южной Корее протяжённостью более 5,5 км.
Планируя курорт, строители не забыли и апрески-инфраструктуру. Здесь есть большой аквапарк и традиционные корейские бани чимчильбан, каток, теннисные корты, боулинг, множество спусков для катания на санках и ватрушках и крытая площадка для мини-гольфа. А неподалёку расположены живописный национальный парк гор Одэсан, несколько древних монастырей и крепость Амисансон на горе Сагымсан.
Виза: не требуется.
Сезон: с ноября по март.
Трассы: 25 км.
Ски-пасс: около $67 в день.
Как добраться: прямой перелёт до Сеула есть у Korean Air и «Аэрофлота». По скоростной магистрали, проложенной специально для Олимпиады, трансфер до курорта занимает около двух часов, в течение всего сезона ходят шаттл-басы и рейсовые автобусы.
Сьерра-Невада, Испания
Такие места принято называть best kept secret: на тёплом краешке провинции Андалусия, в заповедной долине между Гранадой и Альмерией прячется самый южный горнолыжный курорт Европы. Чуть больше получаса на машине от побережья Коста-Тропикаль – и вокруг высочайшие вершины Пиренейского полуострова, горный массив Сьерра-Невада. С макушки Велеты (3398 м) в ясные дни видны берега Африки, а на её склонах при этом с ноября и по апрель включительно лежит отличный снег.
Здесь более сотни трасс с самым большим в Испании перепадом высот, а уровень их подготовки позволяет регулярно проводить серьёзные международные соревнования. Впрочем, сложных спусков на курорте не так много, катание в Сьерра-Неваде в основном спокойное и комфортное. Городок Прадольяно, пришитый к подножию Велеты несколькими стежками серпантина, целиком состоит из оте-лей, апартаментов, ресторанов и магазинчиков – здесь можно найти и стол, и дом на любой вкус и уровень бюджета.
Виза: шенгенская, €35.
Сезон: с конца ноября по март.
Трассы: 110 км.
Ски-пасс: от €30,5 в день.
Как добраться: курорт находится в 32 км от Гранады, рейсовые автобусы связывают его со всеми крупными городами Андалусии и с Малагой, куда из Москвы летают «Аэрофлот» и S7.
Эждер-3200, Турция
Ejder-3200 World Ski Center – новый курорт в Восточной Анатолии, объединивший две зоны катания: популярный у россиян Паландокен и расположенный с ним по соседству небольшой Конаклы. Главный плюс их союза – единый ски-пасс (больше не нужно платить отдельно за каждый подъёмник), но для того, чтобы в один день покататься на обоих курортах, придётся воспользоваться такси – общих регионов катания и связывающих подъёмников у них пока ещё нет.
Эждер-3200 – один из самых высокогорных курортов Турции, и благодаря искусственному оснежению здесь открывают сезон в декабре и катаются до конца марта. Впрочем, чтобы попасть на хороший снег и погонять по перелескам между трассами, всё же лучше выбирать середину зимы. Трассы в Паландокене широки и разнообразны, и спусков для начинающих здесь достаточно. При этом большой уклон, узкие места и обрывы по краям напоминают о том, что лучше проявлять осмотрительность и не нестись вниз на всех парах – на верхней половине самого длинного в Турции спуска на 12 км сдерживаться особенно сложно. Понравится здесь и любителям фрирайда, но стоит учитывать, что на горе часто дуют сильные ветры, а нетронутые поля снега лежат на большом уклоне, так что при снегопаде лучше остаться на трассе.
Виза: не требуется.
Сезон: с декабря по март.
Трассы: 65 км в двух регионах катания.
Ски-пасс: включён в стоимость проживания.
Как добраться: перелёт Turkish Airlines до Эрзурума (1 комплект оборудования до 23 кг перевозится бесплатно), далее 10 мин на такси.
Изола-2000, Франция
Лазурный Берег – не то место, о котором вспоминают в связи с горнолыжным отдыхом, а зря. В полутора часах езды от Ниццы тоже есть Альпы – Приморские, они же Лазурные. Лучший в Приморских Альпах курорт Изола-2000 не уступает многим своим северным коллегам: ухоженных, разнообразных и достаточно протяжённых трасс здесь проложено на 120 с лишним километров, а общая площадь региона катания достигает 2000 га. Есть даже фрирайд-полигон между Col Mercière и Tête Mercière и возможность организовать программу хели-ски. При этом в ясную погоду с верхних станций канаток можно любоваться Средиземным морем, а буквально у ваших ног – все радости Лазурного Берега, Ницца, Канны, Монако и так далее со всеми остановками. Изола-2000 – семейный курорт, здесь много активных и не очень детских развлечений от катания на санках и собачьих упряжках до ледового картинга и полётов на параплане.
Виза: шенгенская, €35.
Сезон: с конца ноября до середины апреля.
Трассы: 120 км.
Ски-пасс: €35 в день.
Как добраться: у «Аэрофлота» и S7 Airlines есть прямые рейсы из Москвы в Ниццу, откуда на курорт ходят рейсовые автобусы.
Шымбулак, Казахстан
Уникальность рельефа, превосходное качество снега и перепад высот на хребте Заилийский Алатау оценили ещё в советские времена – в 1950-х в урочище Медеу построили тренировочную базу для олимпийцев и начали проводить соревнования, и здешние трассы для могула и скоростного спуска до сих пор входят в десятку сложнейших в мире. А в 2011 году лучший курорт Казахстана принимал VII Азиатские зимние игры, и по такому случаю ему был сделан хороший апгрейд: проложили новые трассы, увеличив их общую протяжённость втрое, расширили и привели в порядок старые, поставили новые современные подъёмники и снежные пушки, наладили работу служб безопасности и инфраструктуру. Она по-прежнему довольно скромная, но базовый набор удобств и сервисов имеется, в том числе вполне приличные прокаты, лыжные школы и офис приключений, который организует полёты на параплане, фрирайд и хели-ски, вертолётные прогулки, трекинг, восхождения и ски-туры с профессиональными гидами.
По части апрески-развлечений выбор невелик – здесь лишь пара отелей и с десяток кафе, но, так как Шымбулак находится всего в 15 минутах езды от Алматы, кататься можно ездить прямо из города. Пользуясь случаем, стоит посетить и знаменитый «Медеу» – самый большой высокогорный каток в мире. А ещё – красивейшее Большое Алматинское озеро, Чарынский каньон, Тургеньское ущелье с водопадами и древними сакскими курганами и Поющий бархан в национальном парке «Алтын-Эмель»: когда спускаешься по нему, из глубины огромной песчаной горы раздаётся гул, напоминающий гудение самолётных двигателей.
Виза: не требуется.
Сезон: с ноября по апрель.
Трассы: 20 км.
Ски-пасс: от $9 в день.
Как добраться: перелёт до Алматы, откуда удобнее всего заказать трансфер на курорт, находящийся в 25 км от города.
Дизин, Иран
Расположенный в горном массиве Альборз и входящий в число самых высокогорных в мире, этот курорт впечатлит даже опытных лыжников. Крутые склоны с отличным перепадом (900–3550 м), более 20 трасс с интересным рельефом и фантастически мягкий, рассыпчатый снег – трудно поверить, что всё это находится недалеко от пустыни. Дополнительной экзотики добавляют национальные особенности вроде очередей на подъёмники, разделённые по половому признаку, горнолыжницы в хиджабах и полное отсутствие спиртного в кафе. Местные жители катаются в основном от канатки до горной террасы с видом на спящий вулкан Демавенд (5600 м). Зато продвинутые лыжники отводят душу на длинных спусках со снегом, почти не тронутым ратраками. Развлечений на курорте немного, так что желающим совместить активный и познавательный отдых стоит задержаться в Тегеране.
Виза: ставится в аэропорту, сбор – $60.
Сезон: с декабря по апрель.
Трассы: 18 км.
Ски-пасс: около $25 в день.
Как добраться: прямой перелёт до Тегерана предлагают «Аэрофлот» и Mahan Airlines, из Тегерана на курорт можно добраться на дневном автобусе или арендованной машине.
Горнолыжные курорты в южных странах
- Таджикистан. «Сафед-Дара» – единственный в стране горнолыжный комплекс. Он расположен в 55 км от Душанбе на высоте 2450 м. Здесь всего один 4-километровый склон, зато снега бывает очень много и можно заглянуть в резиденцию Бобои Барфи – таджикского Деда Мороза.
- Греция. Горнолыжный центр Парнас (2455 м) находится на одноимённом горном массиве рядом с легендарными Дельфами. Среди трасс общей протяжённостью 36 км есть и несколько достойных чёрных.
- Ливан. Фарайя-Мзаар – не экзотический аттракцион для непривычных к снегу местных жителей, а вполне достойный профессионала курорт с длинным, как в Альпах, сезоном, разнообразным рельефом, крутыми склонами, 80 км трасс и огромными целинными полями для фрирайда.
- Кипр. Горнолыжные трассы в окрестностях пика Олимбос (1952 м) в массиве Троодос построили ещё англичане. Ни одна из дюжины трасс протяжённостью и сложностью не отличается, зато они необычайно живописны.
- Узбекистан. Чимганские горы – отроги Тянь-Шаня. И хотя трассы в Чимгане особенно интересными не назовёшь, рельефные склоны хребта Кумбель – одно из лучших в мире мест для бэккантри.
- Израиль. Первый горнолыжный клуб на горе Хермон (2224 м) на Голанских высотах появился в 30-х годах прошлого века. Сегодня здесь уже 45 км трасс, две из которых сертифицированы FIS.
- Азербайджан. Первый азербайджанский горнолыжный комплекс расположен у подножия горы Шахдаг (4285 м), одной из вершин Главного Кавказского хребта. На сегодня здесь проложено 17 км трасс (будет 50) с комфортным рельефом, а остановиться можно в одном из четырёх отелей.