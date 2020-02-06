Штурм зимнего: 10 экзотических горнолыжных курортов

Курорт с примечательным для русского уха названием был построен на сопках Маньчжурии в 1996 году – к Азиатским зимним играм – и стал одним из первых в стране. Прежде в этом заповедном краю располагались охотничьи угодья императоров и маньчжурской знати, поэты искали в пустынных взгорьях вдохновения, а монахи – очищения души. Тут и сегодня довольно немноголюдно – по меркам Китая, конечно. Трассы, стартующие с высоты 1318 м, не слишком крутые, но довольно протяжённые, одна даже считается самой длинной в Китае. Курорт строили по европейским стандартам, так что и маркировка трасс, и сама планировка привычны и интуитивно понятны даже без навигации на английском: есть и подогреваемые кресла с колпаками, и бесплатные ски-басы между станциями канаток, и даже VIP-кабинки с кожаными сиденьями, аудиосистемой и мини-баром.

Виза: при перелёте через Пекин или Харбин разрешено пребывание без визы в течение 72 часов, на более долгий срок виза оформляется в консульстве за 5 дней, сбор – 3300 руб.

Сезон: с ноября по март.

Трассы: 35 км.

Ски-пасс: около $67 в день.

Как добраться: курорт находится в 200 км от Харбина, в сезон туда запускают специальный ски-поезд. Добраться до Харбина из Москвы можно рейсами Air China и China Southern Airlines с пересадками в Пекине и Шэньчжэне.