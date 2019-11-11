Сибирская сакура, фестиваль вареника и другие причины побывать на Алтае

ГОРНАЯ КОЛЫВАНЬ

Горная Колывань – один из самых исторических туристических районов Алтайского края. Здесь располагались заводы предпринимателя Акинфия Демидова – на одном из них почти 300 лет назад мастерами-камнерезами была создана знаменитая Царица ваз. Украшение и гордость Алтайского края – Колыванское озеро. Вокруг него высятся каменные глыбы, обточенные тысячелетними ветрами, они похожи на сказочные башни и замки. В августе на берегу озера проходит Международный фестиваль бардовской песни «Звенигора», на который приезжают исполнители из разных городов. Певческие состязания семей и конкурс частушек собирают благодарных зрителей, а организаторы угощают всех желающих «колыванской ухой».

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