Сибирская сакура, фестиваль вареника и другие причины побывать на Алтае
Предгорья алтая
1 мая в «Бирюзовой Катуни» туристический сезон откроется праздником «Цветение маральника». Этот цветок называют сибирской сакурой – и без того живописные склоны весенних гор и подлесок покрываются плотным лилово-розовым ковром, приобретая ещё более красочный вид. В июне в предгорьях Алтая проходит Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на «Бирюзовой Катуни». Туристы увидят хороводное шествие, самобытный гала-концерт и большую ярмарку ремёсел. Настоящие алтайские напитки можно попробовать на гастрономическом фестивале «АлтайФест». А в конце ноября – начале декабря в Алтайском крае открывают зимний туристический сезон большим праздником «Алтайская зимовка».
Солёные озёра
Алтайский край – край солёных озёр с целебной водой, ведь рапа и иловые грязи славятся своими лечебными качествами. Большой популярностью пользуются солёные озёра Завьяловского, Романовского, Егорьевского районов, а также озеро Большое Яровое – иногда его даже сравнивают с израильским Мёртвым морем и курортами Крыма и Кавказа. В июле на празднике «Звезда на Яровом» проходят шоу-программы и конкурсы для детей и взрослых, фестиваль красок, спортивные соревнования, вечерний концерт звёзд с пенной вечеринкой и фейерверком. А главное событие праздника – флешмоб по лежанию «звёздочкой» на открытой воде. В том же месяце в селе Романово пройдёт гастрономический фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!». Здесь вы попробуете огромное количество вареников с самыми различными начинками и увидите вареники-гиганты, а также поучаствуете в состязаниях и квестах.
ГОРНАЯ КОЛЫВАНЬ
Горная Колывань – один из самых исторических туристических районов Алтайского края. Здесь располагались заводы предпринимателя Акинфия Демидова – на одном из них почти 300 лет назад мастерами-камнерезами была создана знаменитая Царица ваз. Украшение и гордость Алтайского края – Колыванское озеро. Вокруг него высятся каменные глыбы, обточенные тысячелетними ветрами, они похожи на сказочные башни и замки. В августе на берегу озера проходит Международный фестиваль бардовской песни «Звенигора», на который приезжают исполнители из разных городов. Певческие состязания семей и конкурс частушек собирают благодарных зрителей, а организаторы угощают всех желающих «колыванской ухой».
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