Сибирский драйв: автомаршрут

Здесь был Ленин

Многие из нас со школьных времён помнят о ссылке Ленина в Сибирь, но своими глазами увидеть дом в Шушенском, где он прожил с 1898-го по 1900 год, – совсем другая история. Шушенское сейчас – музей-заповедник с сохранившимися постройками позапрошлого и прошлого столетий. Во время экскурсии «по Ленинским местам» можно осмотреть не только комнаты вождя пролетариата, но и несколько крепко сбитых изб и амбаров с сельскохозяйственной техникой, заглянуть в бывшее питейное заведение, бакалейную лавку и здание волостного правления с острогом, даже попробовать себя в столярном мастерстве – вытесать ковш или хотя бы большую ложку. Ну а если захочется большего погружения в атмосферу, стоит остановиться на пару ночей в одном из домов примыкающей к музею «Новой деревни» – они были воссозданы по образцам крестьянских усадеб, существовавших в конце XIX – начале XX века на юге Красноярского края и в Приангарье.