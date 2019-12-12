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Сингапур: путеводитель по утопии

Анна Демчикова
12 декабря 2019
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Футуристичные «Сады у залива» – часть программы по превращению города-сада в «город в саду».
Фото: Vostock Photo
Местные жители, гиды и путешественники рассказали нам про свои любимые логова в Сингапуре. Почему логова? Все просто: ведь Singa на санскрите означает «лев», а pura – «город». Спойлер: каждое второе из них можно отнести к разряду гастрономических.

Прогуляться по аэропорту

Татьяна Круглова, менеджер в PR-агентстве «Амарком»

Единственный сингапурский аэропорт Чанги, особенно его новый терминал Jewel, который открылся на месте старой парковки, – отдельная городская достопримечательность и must-see: туристы массово приезжают сюда на экскурсии, даже если не собираются никуда улетать. Второго такого в мире нет. Чего только стоит его главная «изюминка» – крупнейший в мире водопад под крышей, окружённый пятиярусным тропическим садом. Полное ощущение, что находишься в джунглях, но в то же время тебя окружают арт-объекты и хайтек, а мимо практически по воздуху скользит соединяющий терминалы поезд. Здесь не скучно провести и целый день: есть даже кинотеатр и бассейн, не говоря уже о магазинах и ресторанах. Одно из самых приятных мест для обеда в сингапурском стиле – фудкорт Five Spice на -1 этаже.

Найти Европу в Азии

Елена Константе, гид по Сингапуру

У города-хаба Сингапура много прозвищ, например, азиатская Швейцария. Но лично мне нравится характеристика «Европа в Азии»: космополитичный город, своим успехом обязанный колонизации. Расцвет Сингапура начался с отеля Raffles, который в этом году открылся после двухлетней реконструкции. Я очень люблю его ресторан Tiffin Room: пусть здесь североиндийская кухня, но это самый что ни на есть английский опыт в Сингапуре. Дело в том, что традиция заказывать карри в середине дня была характерной частью колониальной жизни начала XX века и в Raffles это блюдо подают уже 120 лет (отсюда и название ресторана Tiffin – «обеденная трапеза»). Здешняя кухня адаптирована под европейские вкусы, гостей в костюме консьержа встречает настоящий сикх, в классическом лобби стоит старинный опиумный диван, карри-буфет дополняет традиция файф-о'клока: ты и не в Индии, и не в Лондоне, а где-то посередине.

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Singapore Tourism Board В отеле Raffles был придуман знаменитый коктейль «Сингапурский слинг».

Выбрать любимый хокер-центр

Дженис Ху, менеджер по маркетингу

Сингапурцы очень серьёзно относятся к еде. Одно блюдо в разных хокер-центрах (традиционных фудкортах, которых в крошечном Сингапуре больше сотни) готовят по-разному, и сингапурцы не ленятся путешествовать по всему городу – пробовать, сравнивать. У каждого есть свой топ-10 чили-крабов – это гордость национальной гастрономии, и сингапурец легко объяснит, в чём между ними разница. Прелесть хокер-центров в том, что на них можно попробовать всего понемножку и всегда есть большой выбор. Я люблю хокер-центр Dunman Food Centre – он совсем небольшой, зато там делают лучший в городе роджак (сингапурский винегрет, куда зачастую попадает все, что есть на столе – от рыбьей чешуи и яиц до арахисовой пасты и баклажана), рыбу по-кантонски (на пару и с вкуснейшим соусом) и суп-лапшу с вонтонами (пельменями). Что касается чили-краба, то чаще всего я иду в ресторан морепродуктов No Signboard, где его подают с солёным яйцом, которое у нас часто используется как усилитель вкуса. А ещё тут можно попробовать краба с белым перцем – именно здесь и был придуман его оригинальный рецепт.

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Vostock Photo Сингапур – одно из самых востребованных гастрономических направлений мира.

Пойти в бар

Наз Арджуна, шеф-бартендер бара Bitters & Love

В Bitters & Love мы много экспериментируем с местными ингредиентами. И да, для нас это – продукты соседей, то есть Индонезии, Малайзии, Вьетнама и даже Филиппин. Все бармены, кто чего-то достиг, прошли через Employees Only – образцовый американский спикизи без вывески. Поход сюда – настоящий экспириенс: звёздные бартендеры гастролируют в баре всего три месяца, потом им на смену приезжают другие. А вот в Skinny’s Lounge (82, Boat Quay) бармены со всего города отдыхают после работы. Другой хороший вариант – бар Capital: по четвергам тут бесплатный вход и напитки всего по S$15. Внутри скрыт ещё один бар – Queens. Спросите там Эша – он делает просто сумасшедшие коктейли.

Познакомиться с перанаканами

Клер Ариела Шен, управляющий директор Cooking Art Industries

В британский Сингапур на заработки приезжали десятки тысяч мужчин из Китая. Самые успешные оставались, но по закону они были обязаны ассимилироваться: освоить английский и жениться на местных. В результате таких браков возникла перанаканская культура (peranakan означает «местный потомок иностранца»), её ещё называют Баба-Нёня (baba – уважительное обращение к мужчине, nyonya – женщина, вышедшая за иностранца). И она до сих пор жива – помимо Перанаканского музея (он пока на реновации) и знаменитых перанаканских домов, в городе много интересного на эту тему. Например, в районе Катонг есть магазинчики, которые специализируются на перанаканской еде, искусстве, вышивке и костюмах – в семьях жёнам не полагалось работать, поэтому они развлекались, как могли.

Самое известное место – Kim Choo Kueh Chang: здесь готовят рисовые пельмени, делают традиционные костюмы, тапочки и посуду, проводят лекции и экскурсии. Сингапурские бренды вроде Eden + Elie в своих украшениях используют вышивку бисером. А мой проект Rainbow Lapis специализируется на перанаканских десертах: приходите, научим вас делать пирожные куэ – любимую сладость сингапурских детей.

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Singapore Tourism Board Во время индуистского праздника Тайпусам верующие протыкают разные части своего тела.

Сойти за местного

Василиса Мишугина, автор телеграм-канала «Чикен райс из Сингапура»

Сингапур – молодое многонациональное государство в поисках идентичности. Кто ты, ещё китаец или уже сингапурец? Верный способ сойти за своего – говорить на синглише, сингапурском английском. Например, в конце каждой фразы тут добавляют lah/leh/mah – что-то вроде эмоционального «ну». Местные жители любят отдыхать подальше от туристических троп. Особенно популярен Ист-кост-парк с видом на море, длинной набережной, пляжем, мангалами и велодорожками. У водохранилища Макритчи можно гулять над джунглями по подвесному мосту. И даже на острове Сентоса, куда все едут за развлечениями, есть неочевидные места. Например, британский форт Силосо с бункерами и тоннелями – редкий для Сингапура исторический памятник. А рядом – отличный пляж Силосо, единственный, где я купаюсь.

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Singapore Tourism Board В городском зоопарке много редких животных – например, белые тигры, близнецы Паша и Кейса.

Позавтракать с орангутанами

Алёна Шешенева, юрист

Сингапурский зоопарк знаменит не только ночным сафари: это одно из трёх мест в мире, где можно позавтракать в компании орангутанов. И речь тут не о туристическом аттракционе, а о части программы по защите окружающей среды – за трапезой сотрудники зоопарка рассказывают об экологии. Например, о том, что орангутаны живут в лесах Малайзии и Индонезии – главных странах-производителях пальмового масла. И о том, что эти леса регулярно вырубаются, чтобы освободить место под новые плантации, – такими темпами уже лет через десять орангутанов в дикой природе не останется вовсе. Помогут только устойчивое и контролируемое производство пальмового масла и программы по восстановлению популяции орангутанов, в которых активно участвует Сингапур.

Усвоить правила фэн-шуй

Гюзель Сафиуллова, бизнес-стратег

В мультикультурном Сингапуре отмечают праздники всех религий – индуистский Тайпусам, католическое Рождество, мусульманский Курбан-байрам, который здесь называется Хари Райя Хаджи, и даосский Праздник середины осени. В стране по-прежнему огромное значение имеют принципы фэн-шуй – при строительстве тут думают не только об архитектуре, но и о том, насколько гармонично распределятся потоки энергии. Тут даже колесо обозрения Singapore Flyer крутится в сторону города, привлекая успех и достаток.

Другой пример уважения к традиции фэн-шуй – парк Haw Par Villa, построенный в 1937 году основателем компании Tiger Balm (так называется популярный бальзам вроде нашей «Звёздочки») по мотивам китайского фольклора. В этой галерее скульптур под открытым небом каждую хочется рассмотреть и узнать, какой миф за ней стоит. Интересная деталь – все изваяния вручную раскрашивает один дедушка, который занимается этим уже 70 лет! Сингапурские семьи приходят сюда, чтобы познакомить детей с народными сказками и преданиями, хотя многие скульптуры  – например, краб с человеческой головой или зона «Десять судилищ ада» со сценами суровых наказаний и пыток – могут напугать даже взрослого.

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Singapore Tourism Board Национальная черта сингапурцев – киасу, то есть «боязнь что-то упустить».

Полюбить дуриан

Чунг Деминг, шеф-повар бистро The Quarters

Дуриан называют королём фруктов. Одни его любят, другие ненавидят, третьего не дано. Непосвящённых отпугивает резкий запах гниющего мяса, но для понимающих дуриан – божий дар с райским сливочным вкусом, лучше самого нежного заварного крема. Существует более сотни сортов этого фрукта, причём у каждого свой аромат и текстура. Если вам нравится сыр с голубой плесенью, то велика вероятность, что вы оцените и дуриан. Одни из лучших выращивают в Малайзии: это сорт Mao Shan Wang с горько-сладкой мякотью, который можно узнать по характерной звезде у основания плода – один автор Michelin за неожиданный вкус даже называл его «киндер-сюрпризом» среди дурианов.

У правильного фрукта влажный свежий стебель и слабый аромат, внутренняя часть кожуры должна быть сухая, а мякоть не слишком твёрдая или мягкая. Держитесь подальше от магазинов в туристических районах Чайна-таун и Гейланг. В сезон (с мая по сентябрь) отличные дурианы продают в лавке Leong Tee Fruit Trader, что в квартале Катонг. Ну а тонким натурам стоит начать с десертов из дуриана: мороженого, пирожных, панкейков. В The Quarters мы готовим из него крем-брюле – поверьте мне, это лучшее, что можно сделать из божественного фрукта.

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Фото: East News

1 S$ = 47 руб. (по текущему курсу)

  • Одна поездка на транспорте – от S$0,8
  • Чёрный кофе в кафе – S$2
  • Коктейль «сингапурский слинг» в Raffles – S$30
  • Цыплёнок с рисом в хокер-центре – S$3,5
  • Чили-краб в ресторанеS$40 за 1 кг
  • Дуриан сорта Mao Shan Wang – от S$18
  • Билет на канатную дорогу до острова Сентоза – S$15
  • Билет в Universal Studios Singapore – S$79
  • Вход на смотровую площадку SkyPark в отеле Marina Bay Sands – S$23
Document
Проверьте свои знания о Сингапуре!

Вокруг Сингапура ходит множество самых фантастических слухов (и многие из них вполне правдивы): его зовут и мегаполисом будущего, и воплощением оруэлловской антиутопии «1984». Это город огромных возможностей, где привыкли мечтать, а затем воплощать задуманное в жизнь. Гурманы, искатели приключений, фанаты шопинга, любители культуры и ночной жизни – каждый найдет здесь активности по душе. Но наш тест для тех, кто хочет не просто наблюдать, но и быть исследователем. Давайте проверим, много ли вы знаете о легендарном городе-государстве.

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Вопрос в качестве разминки: в какое государство входил Сингапур первые несколько лет после отделения от Британской империи в середине XX века?
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Координаты

Виза

В Москве визу получают в Pony Express, VFS Global и Aviareps. В Санкт-Петербурге – Pony Express и VFS Global. Во Владивостоке – Fregat Aero. В Хабаровске – Mandarin Travel. Во всех остальных городах России – только Pony Express. Приятная деталь – безвизовый транзит: при наличии авиабилетов и визы в третью страну для 96-часового транзита сингапурская виза не нужна.

Официальная информация о правилах подачи документов на визу для граждан РФ находится здесь.

Как добраться

Удобнее всего – прямые рейсы национальной авиакомпании страны Singapore Airlines из Москвы. Время в пути – около 10 часов.

Сезон

Сингапур расположен рядом с экватором, так что с сезонами тут всё просто: вечное лето, постоянно жарко и влажно. Но есть нюансы: дважды в год наступает сезон муссонов – с ноября по февраль и с июня по сентябрь. В течение суток погода резко меняется: днём чаще солнечно, по вечерам кратковременные грозы и ливни. Лучшее время – с февраля по апрель.

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Singapore Tourism Board Разноцветные перанаканские дома – один из главных Instagram-спотов Сингапура.

Транспорт

EZ-Link не просто транспортная карта: она позволяет расплачиваться за такси, еду, развлечения и услуги. В общественном транспорте также можно рассчитаться и картами Visa или Mastercard. По городу лучше всего передвигаться пешком, на метро, такси и аналоге «Убера» – Grab.

Отели

Поселившись в Чайна-тауне, Маленькой Индии или мусульманском Кампонг-Гламе, вы будете окружены национальным колоритом. Гламурная Орчард-роуд идеальна для любителей шопинга, остров Сентоса – для тех, кто приехал развлекаться, набережная Кларк-Ки – для поклонников ночной жизни. Ну а инфинити-бассейн отеля Marina Bay Sands на фоне небоскрёбов можно часто видеть в инстаграмах путешественников со всего мира.

Сувениры

В городе-государстве, помешанном на еде, много съедобных сувениров. Например, можно привезти домой бак-ква – пряные сладковатые кусочки вяленого мяса, баночку кокосового джема кайя или пасту для чили-краба. В перанаканских магазинах продают украшения, одежду и чашки с национальным рисунком. Экзотическим подарком станет и лечебный «тигровый бальзам».