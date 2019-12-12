Сингапур: путеводитель по утопии

Пойти в бар

Наз Арджуна, шеф-бартендер бара Bitters & Love

В Bitters & Love мы много экспериментируем с местными ингредиентами. И да, для нас это – продукты соседей, то есть Индонезии, Малайзии, Вьетнама и даже Филиппин. Все бармены, кто чего-то достиг, прошли через Employees Only – образцовый американский спикизи без вывески. Поход сюда – настоящий экспириенс: звёздные бартендеры гастролируют в баре всего три месяца, потом им на смену приезжают другие. А вот в Skinny’s Lounge (82, Boat Quay) бармены со всего города отдыхают после работы. Другой хороший вариант – бар Capital: по четвергам тут бесплатный вход и напитки всего по S$15. Внутри скрыт ещё один бар – Queens. Спросите там Эша – он делает просто сумасшедшие коктейли.

Познакомиться с перанаканами

Клер Ариела Шен, управляющий директор Cooking Art Industries

В британский Сингапур на заработки приезжали десятки тысяч мужчин из Китая. Самые успешные оставались, но по закону они были обязаны ассимилироваться: освоить английский и жениться на местных. В результате таких браков возникла перанаканская культура (peranakan означает «местный потомок иностранца»), её ещё называют Баба-Нёня (baba – уважительное обращение к мужчине, nyonya – женщина, вышедшая за иностранца). И она до сих пор жива – помимо Перанаканского музея (он пока на реновации) и знаменитых перанаканских домов, в городе много интересного на эту тему. Например, в районе Катонг есть магазинчики, которые специализируются на перанаканской еде, искусстве, вышивке и костюмах – в семьях жёнам не полагалось работать, поэтому они развлекались, как могли.

Самое известное место – Kim Choo Kueh Chang: здесь готовят рисовые пельмени, делают традиционные костюмы, тапочки и посуду, проводят лекции и экскурсии. Сингапурские бренды вроде Eden + Elie в своих украшениях используют вышивку бисером. А мой проект Rainbow Lapis специализируется на перанаканских десертах: приходите, научим вас делать пирожные куэ – любимую сладость сингапурских детей.