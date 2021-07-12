События этого лета и новости туризма от National Geographic Traveler

В армянскую столицу – к слову, один из старейших городов на планете – стоит ехать не только за гастрономическими впечатлениями и экскурсионной программой: 11 июля здесь можно погрузиться в мир древних традиций и отметить языческий праздник Вардавар, который по дате совпадает с христианским праздником Преображения Господня.

Приготовьтесь, на улицах города будет весело и мокро: вода в эти дни считается целебной, и прохожих по такому случаю щедро окатывают из вёдер, бутылок и даже поливальных машин. Второй символ праздника – роза, лепестками которой воду освящают. Ну а третий – сердечное застолье, во время которого все присутствующие прощают друг другу любые обиды. Считается, что праздник Вардавар посвящён богине любви Астхик – восславлять её в этот день будут сотни музыкантов и танцоров по всему Еревану.