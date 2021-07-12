События этого лета и новости туризма от National Geographic Traveler
Ереван, 11 июля
В армянскую столицу – к слову, один из старейших городов на планете – стоит ехать не только за гастрономическими впечатлениями и экскурсионной программой: 11 июля здесь можно погрузиться в мир древних традиций и отметить языческий праздник Вардавар, который по дате совпадает с христианским праздником Преображения Господня.
Приготовьтесь, на улицах города будет весело и мокро: вода в эти дни считается целебной, и прохожих по такому случаю щедро окатывают из вёдер, бутылок и даже поливальных машин. Второй символ праздника – роза, лепестками которой воду освящают. Ну а третий – сердечное застолье, во время которого все присутствующие прощают друг другу любые обиды. Считается, что праздник Вардавар посвящён богине любви Астхик – восславлять её в этот день будут сотни музыкантов и танцоров по всему Еревану.
Москва, до 29 августа
Staycation – то есть каникулы вблизи от дома – никто не отменял. Особенно если речь идёт о визите в Венецию, которая по такому случаю открыла свой «филиал» в московском музее-заповеднике «Царицыно». На выставке «Под маской Венеции», которая проходит до 29 августа, представлено более сотни экспонатов из Фонда городских музеев Венеции. Собрания из Дворца дожей и дворца Ка-Реццонико, Музея Коррера и Музея муранского стекла, железный нос гондолы и костюмы знати, гравюры повседневной жизни и азартные игры из игорных домов – в общем, это отличная возможность совершить иммерсивное путешествие не только во времени, но и в пространстве.
Санкт-Петербург, 7 августа
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
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