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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
National Geographic Traveler

События этого лета и новости туризма от National Geographic Traveler

12 июля 2021
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Sani Adventure Park
Фото: Пресс-служба Sani Resort
Традиционные праздники, спортивные гонки, выставки и многое другое – постарались выцепить главное и интересное из мира туризма этим летом.
Праздник Вардавар

Ереван, 11 июля

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Mark Roe / Vostock Photo Вода во время празднования Вардавара считается целебной, так что ни один прохожий не выйдет с улиц Еревана сухим.

В армянскую столицу – к слову, один из старейших городов на планете – стоит ехать не только за гастрономическими впечатлениями и экскурсионной программой: 11 июля здесь можно погрузиться в мир древних традиций и отметить языческий праздник Вардавар, который по дате совпадает с христианским праздником Преображения Господня.

Приготовьтесь, на улицах города будет весело и мокро: вода в эти дни считается целебной, и прохожих по такому случаю щедро окатывают из вёдер, бутылок и даже поливальных машин. Второй символ праздника – роза, лепестками которой воду освящают. Ну а третий – сердечное застолье, во время которого все присутствующие прощают друг другу любые обиды. Считается, что праздник Вардавар посвящён богине любви Астхик – восславлять её в этот день будут сотни музыкантов и танцоров по всему Еревану.

Выставка «Под маской Венеции»

Москва, до 29 августа

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Помимо одежды и обуви на выставке в «Царицыно» можно будет увидеть знаменитые венецианские маски – в том числе маски бауты, которые предпочитал носить Казанова.

Staycation – то есть каникулы вблизи от дома – никто не отменял. Особенно если речь идёт о визите в Венецию, которая по такому случаю открыла свой «филиал» в московском музее-заповеднике «Царицыно». На выставке «Под маской Венеции», которая проходит до 29 августа, представлено более сотни экспонатов из Фонда городских музеев Венеции. Собрания из Дворца дожей и дворца Ка-Реццонико, Музея Коррера и Музея муранского стекла, железный нос гондолы и костюмы знати, гравюры повседневной жизни и азартные игры из игорных домов – в общем, это отличная возможность совершить иммерсивное путешествие не только во времени, но и в пространстве.

Red Bull Невский Sup

Санкт-Петербург, 7 августа

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

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