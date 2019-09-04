Состояние потока: лучшие сплавы в разных уголках мира
Что выбрать
Рафтинг – самый популярный вид сплава.
«Рафт» на английском языке означает «плот», хотя на самом деле он представляет собой прочную надувную лодку, отличающуюся высоким уровнем плавучести и непотопляемости, устойчивую к растяжению и разрыву. На одном рафте могут уместиться до десяти человек, включая инструктора. Вёслами с одной лопастью должен грести каждый, и тут важны скорость реакции и синхронность. Обычно рафтинг проходит по более глубоким рекам – из-за осадки плота и относительно небольшой маневренности.
Катамаран буквально переводится как «связанные брёвна»: два разделённых на секции надувных баллона соединены жёсткой, как правило, аллюминиевой рамой. Его максимальная вместимость – 6 человек. По сравнению с рафтом катамаран – это более лёгкое и быстрое плавсредство, но есть нюансы: в рафте сидят вполоборота, ногами внутрь, в катамаране же – на коленях, с зафиксированными в упорах ногами. На катамаране легче преодолевать пороги – больше шансов удержаться на судне, хотя, конечно, всё зависит от умения – при прочих равных рафт считается устойчивее катамарана, управлять которым сложнее.
Узкие, лёгкие и юркие каяки (байдарки), надувные или разборные, рассчитаны на одного-двух человек – из-за низкого центра тяжести они устойчивы к волнению и спокойно проходят пороги и мели.
Что взять с собой
Плотные шерстяные (а лучше неопреновые) носки, удобную лёгкую обувь (кеды или кроссовки), спортивную водонепроницаемую или быстросохнущую одежду и мембранный дождевик (неопреновый комбинезон нужен только для совсем холодной воды), комплект одежды и обуви, чтобы переодеться после сплава, кепку или бандану, очки от солнца, аптечку и фонарик. Документы, бумажник и телефон нужно убрать в нагрудный гермомешок, рюкзак и спальный мешок должны быть ваши (на сплаве их лучше спрятать в гермоупаковку), палатку, каску и спасжилет обычно выдают организаторы.
Катамараны
Россия, р. Чирко-Кемь
Карелия не случайно ассоциируется у нас со сплавами и отдыхом на природе – маршрутов здесь великое множество как для бывалого водного туриста, так и для неофита. Бурная и полноводная река Чирко-Кемь, что на севере республики, подходит для всех, но некоторый опыт всё же нужен – пороги здесь несложные и перемежаются частыми озёрами, плёсами и перекатами, хотя и острых моментов хватает. Программа 84-километрового сплава рассчитана на 8 дней, но при желании её можно разогнать и до двух полных недель: в неё входят прохождение порогов (например, Тахко-Падуна IV категории сложности, с котлом посередине), ночёвки на скалистых берегах, рыбалка на щуку и окуня в заводях, сбор грибов и ягод в мшистом сосновом бору, тренировки перед опасными участками, походная баня.
Продолжительность: 8 дней
Сезон: с июня по сентябрь
Стоимость: от 14 000 руб.
Уганда, р. Виктория-Нил
Этот безопасный двухдневный сплав начинается в 15 км от истока Нила в озере Виктория. В программе – прохождение семи порогов и ночёвка в деревне Буджагали.
Непал, р. Сун-Коси
Самый волнительный учас-ток пятидневного сплава по Сун-Коси – 20-метровый каньон «Коридор джунглей», по берегам которого непролазные заросли, а в зарослях – хохочущие мартышки.
Латвия, р. Гауя
Главная для водного туризма река Латвии – течение неторопливое, пейзажи живописнейшие, много мест для кемпинга по берегам. Самое неприятное место на трёхдневном маршруте – пороги с уместным именем Тютю.
Каяки
Словения, р. Соча
140-километровая Соча берёт начало в Юлийских Альпах и «сочится» своими водами через Северную Италию и Западную Словению, мимо главного пика балканской страны – Триглава. Инстаграмеры всего мира любят эту холодную горную реку за её яркий изумрудный цвет, не требующий никаких фильтров, ну а каякеры – за вызов, который Соча бросает им своими порогами IV и V категорий сложности, и гарантированный взрыв адреналина в венах. Летом в долине реки разбивают лагеря многочисленные школы каякинга – как правило, достичь хорошего уровня и научиться делать эскимосский переворот можно за два-три дня, а самый интересный участок реки Сочи проходится с инструктором за пару часов. Соседний городок Бовец – словенский центр активных видов отдыха, так что, если наскучит река, здесь можно развлечься скалолазанием, кейвингом и параглайдингом.
Продолжительность: полдня
Сезон: с мая по сентябрь
Стоимость: от €40
Чили, р. Футалеуфу
Альтернативный способ знакомства с Патагонией, но подходит он лишь тем, кто знаком с каяком не понаслышке, – один из здешних порогов не зря называется «Терминатор». Впечатлений хватает и от однодневного сплава.
Коста-Рика, р. Пакуаре
Сплав премиум-класса: чистейшие воды реки, сочная растительность, крики попугаев и люксовые хижины в лоджах. До трёх дней.
Россия, р. Чуя и Катунь
12-дневное путешествие по Горному Алтаю – снаряжение перевозится на грузовом рафте, а инструкторы учат наслаждаться вод-ным слаломом и рассказывают об окружающих достопримечательностях.
Пакрафт
Новая Зеландия, р. Холлифорд и Пайк
Круговой маршрут сплава по Южному острову Hollyford-Pyke Loop – настоящая автономная экспедиция, которую неспроста называют «святым Граалем» новозеландского пакрафтинга. Это уникальная возможность открыть для себя безлюдные просторы национального парка Фьордленд, до которых не добираются даже отчаянные походники: реки и озёра, лагуны и дельты, луга и пляжи, горы и леса. Первые дни отводятся на инструктаж и тренировки. На сплаве ночлег пре-дусмотрен в хижинах и палатках, кухня – полевая, гидрокостюм – обязателен. Стоит учитывать, что дожди здесь случаются нередко, а от реки до реки пакрафт со всем скарбом не раз придётся переносить на себе. Главный плюс – восхитительная возможность побыть наедине с природой, главный минус – кусачие москиты, так что захватите с собой достаточно репеллента.
Продолжительность: 7 дней
Сезон: с октября по март
Стоимость: около $650
Исландия, р. Тьоурсау
Самая длинная река острова питается ледниками – готовьтесь к холодному приёму. Продолжительность сплава зависит от вашей стойкости.
Германия, р. Вайсе-Эльстер
Отрезок реки от Цайца до Пегау (Саксония) подходит для любителей медитации – весь маршрут по извилистой сонной реке занимает шесть часов, но лучше не торопиться.
Россия, р. Кундат
Горный сибирский пакрафтинг в Кемеровской области, суровый и беспощадный. Два дня будет достаточно.
Рафты
Зимбабве, р. Замбези
На Чёрном континенте именно Замбези – лучшее направление для рафтинга. Маршрут начинается у подножия 110-мет-рового водопада Виктория, а инструктаж проходит под мостом, соединяющим Зимбабве с Замбией. На 24-километ-ровом отрезке – 23 порога, в том числе IV, V и VI классов, из-за которых сплав по стремительной Замбези называют самым сложным коммерческим рафтингом в мире. Впрочем, до серь-ёзных испытаний новичков не допускают – туры для неподготовленных проводятся между порогами 1 и 18 (их названия полны оптимизма – например, тут есть «Лестница в небо», «Унитаз сатаны» и «Коммерческое самоубийство»), а сложные места рекомендуется проходить по суше. Иногда по берегам реки можно заметить гиппопотамов и крокодилов, что тоже вдохновляет на спортивные успехи.
Продолжительность: один день, при желании возможен и сплав на несколько дней
Сезон: время низкой воды, которое приходится на период с июля до середины февраля
Стоимость: от $130
США, р. Колорадо
Наверное, лучший способ увидеть Гранд-Каньон (кстати, в этом году национальному парку исполнилось 100 лет), к тому же под непривычным углом. Продолжительность – до двух недель.
Черногория, р. Тара
Дневной сплав по самому глубокому каньону Европы и национальному парку Дурмитор: 18 км и 21 порог.
Эквадор, р. Упано
Речной серпантин по изумрудным дебрям и ущельям Амазонии с видом на водопады – это пятидневный рафтинг поистине эпической красоты.
Сухим из воды: коротко о сплавах
Слегка перефразируя стишок c советского агитплаката, можно резюмировать: «Спортсменом можешь ты не быть, но физкультурником – обязан». Действительно, для участия в коммерческом (то есть организованном турфирмой или гидом) сплаве или водном походе нет необходимости изнурять себя долгими тренировками, совершенствоваться в гребле и штудировать карты маршрутов – нужно просто быть в нормальной физической форме, внимательно слушать инструктаж и команды гида, ну и не бояться подмочить свою одежду и репутацию. Сплавы бывают лёгкие некатегорийные и категорийные с уровнями сложности (с I по VI категории) водных препятствий. Как правило, коммерческие категорийные сплавы проходят на участках с порогами до IV, очень редко до V категории.
«Собираясь в водный поход, важно помнить о своей безопасности, – советует Юлия Григорьева, исполнительный директор турфирмы RussiaDiscovery, занимающейся активным отдыхом, и в прошлом инструктор по сплавам. – Нужно уметь плавать, быстро реагировать на смену обстановки, работать и отдыхать в команде. Не стоит рваться сразу покорять сложные пороги, тем более самостоятельно – на подготовку спортивных команд уходят годы. Лучше начать с простых рек, почувствовать весло, понять, ваше ли это увлечение. Всем удачи и лёгкой воды!»