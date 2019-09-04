Состояние потока: лучшие сплавы в разных уголках мира

Что выбрать

Рафтинг – самый популярный вид сплава.

«Рафт» на английском языке означает «плот», хотя на самом деле он представляет собой прочную надувную лодку, отличающуюся высоким уровнем плавучести и непотопляемости, устойчивую к растяжению и разрыву. На одном рафте могут уместиться до десяти человек, включая инструктора. Вёслами с одной лопастью должен грести каждый, и тут важны скорость реакции и синхронность. Обычно рафтинг проходит по более глубоким рекам – из-за осадки плота и относительно небольшой маневренности.

Катамаран буквально переводится как «связанные брёвна»: два разделённых на секции надувных баллона соединены жёсткой, как правило, аллюминиевой рамой. Его максимальная вместимость – 6 человек. По сравнению с рафтом катамаран – это более лёгкое и быстрое плавсредство, но есть нюансы: в рафте сидят вполоборота, ногами внутрь, в катамаране же – на коленях, с зафиксированными в упорах ногами. На катамаране легче преодолевать пороги – больше шансов удержаться на судне, хотя, конечно, всё зависит от умения – при прочих равных рафт считается устойчивее катамарана, управлять которым сложнее.

Узкие, лёгкие и юркие каяки (байдарки), надувные или разборные, рассчитаны на одного-двух человек – из-за низкого центра тяжести они устойчивы к волнению и спокойно проходят пороги и мели.

Что взять с собой

Плотные шерстяные (а лучше неопреновые) носки, удобную лёгкую обувь (кеды или кроссовки), спортивную водонепроницаемую или быстросохнущую одежду и мембранный дождевик (неопреновый комбинезон нужен только для совсем холодной воды), комплект одежды и обуви, чтобы переодеться после сплава, кепку или бандану, очки от солнца, аптечку и фонарик. Документы, бумажник и телефон нужно убрать в нагрудный гермомешок, рюкзак и спальный мешок должны быть ваши (на сплаве их лучше спрятать в гермоупаковку), палатку, каску и спасжилет обычно выдают организаторы.