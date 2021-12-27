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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Traveler

Сувенир: Златоустовская гравюра на стали

National Geographic Россия
27 декабря 2021
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Нож из коллекции В. Толомея, директора Златоустовской оружейной фабрики
Зародившаяся два века назад как искусство украшения холодного оружия, златоустовская гравюра на стали поражает своей ослепительной, пылающей красотой.

На гербе уральского города Златоуста изображён крылатый конь – пегас. Он символизирует искусство гравюры на стали, подобного которому в мире нет нигде. Уже более двух столетий златоустовские мастера украшают холодное оружие и утварь прихотливыми узорами и завораживающими рисунками. На недосягаемую высоту это ремесло поднял легендарный гравёр Иван Бушуев. И он же первым начал изображать на клинках одухотворённое животное из мифов, потому и завоевал в народе прозвище Иванко-Крылатко, а потом стал персонажем одноимённого сказа Павла Бажова. 

Город в долине южноуральской реки Ай, названный в честь святителя и богослова Иоанна Златоуста, был основан в середине XVIII века – именно тогда началось промышленное освоение Урала. Датой рождения Златоуста считается день 11 сентября 1751 года, когда купцы Мосоловы получили разрешение строить на реке железоделательный завод. Местная железная руда отличается малым содержанием примесей фосфора и серы, а потому и металл, из неё выплавляемый, всегда был самого высокого качества. В начале XIX столетия Златоустовский горный округ стал одним из главных на Урале, а сам город превратился в видный центр оружейного производства. В 1815 году здесь открылась Оружейная фабрика – первое в стране государственное предприятие по изготовлению клинкового оружия, чья продукция предназначалась для снабжения российских армии и флота.

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Панорама Златоуста
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Скульптура Хозяйки Медной горы в Горном парке имени П. Бажова

Последний частный владелец златоустовских заводов, купец Андрей Кнауф, пригласил на них мастеров выделки металла из Германии, в том числе из прусского округа Золинген, исстари славившегося производством мечей, ножей и мелких стальных инструментов. У немцев, так же как и у русских умельцев, учился сын художника Иван Бушуев – и намного превзошёл своих учителей. Именно он и считается создателем златоустовской гравюры по металлу.

Став старшим мастером отделения украшенного оружия на Златоустовской фабрике и пройдя обучение в Санкт-Петербургской академии художеств, Бушуев усовершенствовал технику золочения «через огонь», добившись лучшего сцепления золота с основой. Он стал не только гравировать поверхность тонкой иглой, как было принято ранее, но и наносить рисунок кистью с последующей вытравкой фона – это позволяло получить более объёмное изображение, практически как в живописи. С помощью воронения и синения художник без всяких пигментов добивался в рисунке различных цветов от чёрного до сине-голубого, что в сочетании с золотом смотрелось невероятно эффектно.

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

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