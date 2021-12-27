Сувенир: Златоустовская гравюра на стали

На гербе уральского города Златоуста изображён крылатый конь – пегас. Он символизирует искусство гравюры на стали, подобного которому в мире нет нигде. Уже более двух столетий златоустовские мастера украшают холодное оружие и утварь прихотливыми узорами и завораживающими рисунками. На недосягаемую высоту это ремесло поднял легендарный гравёр Иван Бушуев. И он же первым начал изображать на клинках одухотворённое животное из мифов, потому и завоевал в народе прозвище Иванко-Крылатко, а потом стал персонажем одноимённого сказа Павла Бажова.

Город в долине южноуральской реки Ай, названный в честь святителя и богослова Иоанна Златоуста, был основан в середине XVIII века – именно тогда началось промышленное освоение Урала. Датой рождения Златоуста считается день 11 сентября 1751 года, когда купцы Мосоловы получили разрешение строить на реке железоделательный завод. Местная железная руда отличается малым содержанием примесей фосфора и серы, а потому и металл, из неё выплавляемый, всегда был самого высокого качества. В начале XIX столетия Златоустовский горный округ стал одним из главных на Урале, а сам город превратился в видный центр оружейного производства. В 1815 году здесь открылась Оружейная фабрика – первое в стране государственное предприятие по изготовлению клинкового оружия, чья продукция предназначалась для снабжения российских армии и флота.