Точка на карте: Энгельберг, Швейцария

Энгельберг вполне можно именовать «ангельским местом», и дело здесь не только в названии. В XII веке этот тихий альпийский городок вырос вокруг бенедиктинского монастыря: его основатели увидели над одной из вершин райский хор и дали ей имя Гора ангелов. В Энгельберге, одном из старейших горнолыжных курортов Швейцарии, каждая улица приводит к подножию горы или подъёмнику, основной транспорт – ски-басы, а до обеда в городке такая же тишина, как бывает в лесу, – все сбежали на склоны.

Главная здешняя достопримечательность – вовсе не одноимённая гора, как можно было бы подумать, а совсем другая вершина – Титлис (3028 м), которая венчает зону катания. Доставит вас сюда первая на планете вращающаяся гондола, а сам подъём скорее напоминает полёт на параплане, чем привычное путешествие в битком набитом тесном вагончике. На пути к Титлису гондола совершает полный оборот вокруг своей оси, и лучшего места, чтобы насладиться видом окрестных гор, не придумать. Здесь два отличных спуска: один попроще ведёт в основную зону катания, а другой – проходящий вдоль ледника – главный маршрут для тех, кто уверенно чувствует себя не только на трассах, но и вне маркированных спусков. Впрочем, не стоит думать, что Энгельберг – курорт исключительно для продвинутых и фрирайдеров. Большинство местных трасс подойдут лыжникам и сноубордистам с любым уровнем подготовки, и, даже если вы не катаетесь вовсе, найти себе развлечение не составит проблемы.

Кроме санных трасс и ватрушек здесь есть недурной гоночный трек для электрических снегоходов, тюбинг для детей и, конечно же, потрясающие виды – не зря киношники из Болливуда обожают снимать в Энгельберге фильмы. Да и не только в Индии этот городок на слуху. В мире горнолыжного спорта есть непреложное правило: если на каком-то курорте полно скандинавов, присоединяйтесь к ним, не раздумывая, – не пожалеете! И в Энгельберге, где их заметно больше, чем местных, эта формула отлично работает. Если зима выдастся снежной, будете ахать от восторга, а если нет – в местном монастыре до сих пор делают отличные сыры по старинным рецептам. В конце концов, эндорфины мы получаем не только от занятия спортом, но и от вкусной еды.

Как добраться

Прямые рейсы Swiss до Цюриха, далее – два часа на поезде с короткой пересадкой в Люцерне.