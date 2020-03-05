Точка на карте: Инсбрук, Австрия

Столица австрийской земли Тироль и многовековая резиденция династии Габсбургов, Инсбрук кажется декорацией к романтической сказке. Трудно поверить, что в этих пряничных домиках могут быть современные квартиры, офисы и магазины, торгующие чем-то кроме марципановых конфет. Но Инсбрук – не обманка, его средневековый центр полон настоящей, нетуристической жизни.

Здесь хорошо и зимой, и летом, но особенно – в те краткие моменты, когда можно легко переместиться из одного сезона в другой, преодолев всего пару сотен метров по вертикали. Инсбрук построен в узкой, словно щель, долине, которую обступают альпийские хребты. И прямо из центра города стартует подъёмник Нордкеттенбан, который привозит к горнолыжным трассам: его космические промежуточные станции построены по проекту Захи Хадид. Перебираешься с фуникулёра на гондолу – и оказываешься в другом мире: даже когда в городе журчат капели, здесь бело и снежно, можно покататься по отлично подготовленным трассам с хорошим перепадом высот (сезон открыт с ноября до середины апреля) или просто отобедать в ресторане с панорамным видом на Инсбрук.

Нордкетте – лишь одна горнолыжная зона принимавшего две зимние Олимпиады Инсбрука. Всего же их 13 – расположенных на расстоянии не более часа езды и доступных по единому ски-пассу. Который теперь действует и как сити-карта: по новому абонементу Ski Plus City Pass доступ открыт не только на подъёмники, но и в самые важные музеи города и его окрестностей – в их числе дворцовый ансамбль Хофбург, резиденция тирольских князей Голденес-Дахль, олимпийский лыжный трамплин «Бергизель» и подземный музей «Кристальные миры Swarovski».