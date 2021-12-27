Точка на карте: Кран-Монтана, Швейцария
До швейцарского горнолыжного курорта Кран-Монтана лучше всего добираться на фуникулёре. Сев в кабинку в городке Сиерре и оставив за спиной плохую погоду и рабочую суету, ты в буквальном смысле оказываешься выше всего будничного — за облаками, на высоте 1500 метров, где почти всегда светит солнце. Ну, а виды на 16 четырёхтысячников, от Монблана до Маттерхорна, которые открываются с горы Кри-д’Эр, такие, что к ним сразу нужно выдавать игристое — иначе может настигнуть «синдром Стендаля», когда от прекрасного теряешь голову и самообладание.
Катаются на курорте Кран-Монтана, который появился после дальновидного объединения двух деревень Кран и Монтаны, уже больше века. В 1907 году здесь впервые в истории прошёл Кубок мира по скоростному спуску на лыжах: спортсмены тогда неслись по почти прямому склону и падения никоим образом не влияли на результат. Той трассы давно нет, но есть трасса Мон-Лашо с крутыми виражами, туннелями и лесными участками, на которой соревнуются райдеры на одном из этапов женского Кубка. Самая сложная на курорте — километровая трасса от подъёмника Кабан-де-Буа, а самая длинная — 12-километровая Пист-Насьональ, ведущая от ледникового плато Плейн-Морт через горные цирки Тубан и Мон-Бонван в деревушки Барзет и Виолет.
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
Статья полностью доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.Оформить подписку