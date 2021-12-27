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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Traveler

Точка на карте: Кран-Монтана, Швейцария

National Geographic Россия
27 декабря 2021
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Горная хижина Cabane des Violettes
Фото: Silvano Zeiter / Switzerland Tourism
В Кран-Монтане когда-то придумали соревнования по горнолыжному спорту, ну а сам этот курорт давно стал негласным обладателем приза за потрясающие альпийские пейзажи.

До швейцарского горнолыжного курорта Кран-Монтана лучше всего добираться на фуникулёре. Сев в кабинку в городке Сиерре и оставив за спиной плохую погоду и рабочую суету, ты в буквальном смысле оказываешься выше всего будничного — за облаками, на высоте 1500 метров, где почти всегда светит солнце. Ну, а виды на 16 четырёхтысячников, от Монблана до Маттерхорна, которые открываются с горы Кри-д’Эр, такие, что к ним сразу нужно выдавать игристое — иначе может настигнуть «синдром Стендаля», когда от прекрасного теряешь голову и самообладание.

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Switzerland Tourism Лыжный поход в гору Белла Луи

Катаются на курорте Кран-Монтана, который появился после дальновидного объединения двух деревень Кран и Монтаны, уже больше века. В 1907 году здесь впервые в истории прошёл Кубок мира по скоростному спуску на лыжах: спортсмены тогда неслись по почти прямому склону и падения никоим образом не влияли на результат. Той трассы давно нет, но есть трасса Мон-Лашо с крутыми виражами, туннелями и лесными участками, на которой соревнуются райдеры на одном из этапов женского Кубка. Самая сложная на курорте — километровая трасса от подъёмника Кабан-де-Буа, а самая длинная — 12-километровая Пист-Насьональ, ведущая от ледникового плато Плейн-Морт через горные цирки Тубан и Мон-Бонван в деревушки Барзет и Виолет.

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Switzerland Tourism Сурок Биби – маскот Кран-Монтаны.
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

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