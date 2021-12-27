Точка на карте: Кран-Монтана, Швейцария

Катаются на курорте Кран-Монтана, который появился после дальновидного объединения двух деревень Кран и Монтаны, уже больше века. В 1907 году здесь впервые в истории прошёл Кубок мира по скоростному спуску на лыжах: спортсмены тогда неслись по почти прямому склону и падения никоим образом не влияли на результат. Той трассы давно нет, но есть трасса Мон-Лашо с крутыми виражами, туннелями и лесными участками, на которой соревнуются райдеры на одном из этапов женского Кубка. Самая сложная на курорте — километровая трасса от подъёмника Кабан-де-Буа, а самая длинная — 12-километровая Пист-Насьональ, ведущая от ледникового плато Плейн-Морт через горные цирки Тубан и Мон-Бонван в деревушки Барзет и Виолет.