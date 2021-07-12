Точка на карте: Обнинск

Получивший статус города в 1956 году, Обнинск сегодня – не только научный центр с десятком исследовательских институтов самого разного профиля, но и неочевидное и оттого ещё более притягательное направление для поездки на выходные. «Люблю Обнинск каждым атомом» – так звучит его слоган, с которым после проведённого здесь уик-энда сложно не согласиться. Ведь это здесь впервые в мире была запущена атомная электростанция – сейчас она стала музеем имени себя, и увидеть пульт управления, главный зал реактора и даже кабинет директора можно в ходе организованного (и совершенно бесплатного) тура.