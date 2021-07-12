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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
National Geographic Traveler

Точка на карте: Обнинск

National Geographic Россия
12 июля 2021
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Памятник первопроходцам атомной энергетики на Треугольной площади
Фото: Иван Васин
Новосибирский Академгородок? Татарский «Иннополис»? московское «Сколково»? Мало кто знает, что первым наукоградом в нашей стране стал расположенный на калужской земле Обнинск – в этом году он отмечает свой 65-летний юбилей.

Получивший статус города в 1956 году, Обнинск сегодня – не только научный центр с десятком исследовательских институтов самого разного профиля, но и неочевидное и оттого ещё более притягательное направление для поездки на выходные. «Люблю Обнинск каждым атомом» – так звучит его слоган, с которым после проведённого здесь уик-энда сложно не согласиться. Ведь это здесь впервые в мире была запущена атомная электростанция – сейчас она стала музеем имени себя, и увидеть пульт управления, главный зал реактора и даже кабинет директора можно в ходе организованного (и совершенно бесплатного) тура. 

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Иван Васин Пульт управления первой в мире АЭС

В Обнинске в хорошем смысле слова заряжаешься буквально от всего – и от прогулки по Старому городу с его не испорченным современной застройкой сталинским ампиром, и от посещения небольшого, но весьма информативного Музея истории, где рассказывают много любопытных секретов про секретную же лабораторию «В» – предтечу обнинской АЭС, и от визита в Дом учёных с его украшенным палехом залом – рядом с ним стоит скульптура «Кота учёного» и не возбраняется в буквальном смысле погрызть гранитную глыбу науки.

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

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