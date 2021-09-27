Точка на карте: Шерегеш

В этом сибирском захолустье нет высоких гор и альпийских панорам, зато есть крутые сопки и невероятное количество лёгкого как пух снега, который толстенной периной укрывает склоны с середины осени и до самого апреля. Шерегеш – одно из немногих мест в России, где полноценное катание доступно уже в ноябре. На курорте много разных трасс и подъёмников, так что кататься не скучно даже самым продвинутым. А ещё благодаря особенному снегу, рельефу и низким высотам тут нет лавинной опасности, так что это идеальная стартовая точка для тех, кто хотел бы научиться кататься вне трасс. Фрирайд-маршруты по прозрачному лесу с полянками и просеками доступны прямо от канаток, а для более опытных организуют выезды на ратраках и снегоходах к широченным пологим полям нетронутой целины, которых много даже в пик сезона.

Раньше всю эту идеальную картину портил только весьма ненавязчивый сервис, но в последние несколько лет всё изменилось. В Геше, как зовут его завсегдатаи, появились ратраки, современные подъёмники с колпаками, прокаты с идеальным снаряжением, приятные частные гестхаусы и апартаменты, апрески-бары, хипстерские кафе и всевозможные развлечения – от термальных центров до вертолётных экскурсий. Из известного в узких кругах медвежьего угла на окраине Кузбасса Шерегеш превратился в один из самых интересных и развитых горнолыжных курортов России. И это только начало.