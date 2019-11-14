Унесенные призраками: 10 экскурсий не для слабонервных

На волне мирового успеха сериала «Чернобыль» поездки в зону вокруг ЧАЭС стали как никогда популярны. Экскурсии по Припяти и окрестностям (их продолжительность – от 1 до 7 дней) проводят не только официальные гиды, но и нелегальные «сталкеры». Хотя проложенные здесь маршруты, как утверждают организаторы поездок, безопасны, в Зоне отчуждения нужно соблюдать чёткие правила: в том числе не садиться на землю и не есть найденные в лесу грибы и ягоды. И ещё здесь положено ходить с дозиметром – получается не только экскурсия, но и тренинг по выживанию.

За один день можно посетить захороненное экскаваторами село Копачи и Рыжий лес, вставший на пути первого радиационного выброса, погулять по покинутой жителями Припяти, осмотреть саркофаг, под которым спрятана станция, а также гигантский радиолокационный радар, поставленный в разгар холодной войны для предупреждения о ракетном нападении. С индивидуальным туром получится попасть и внутрь самого комплекса ЧАЭС. В многодневных поездках туристы ночуют и обедают в старинном городке Чернобыле, где ныне проживают работники Зоны отчуждения. В скором времени обещают снять негласный запрет на посещение её россиянами. Стоимость тура – от $49.

Как добраться: перелёт или переезд до Киева, откуда отправляется автобус к Зоне отчуждения.