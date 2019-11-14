Унесенные призраками: 10 экскурсий не для слабонервных

Чернобыльская АЭС, Украина
На волне мирового успеха сериала «Чернобыль» поездки в зону вокруг ЧАЭС стали как никогда популярны. Экскурсии по Припяти и окрестностям (их продолжительность – от 1 до 7 дней) проводят не только официальные гиды, но и нелегальные «сталкеры». Хотя проложенные здесь маршруты, как утверждают организаторы поездок, безопасны, в Зоне отчуждения нужно соблюдать чёткие правила: в том числе не садиться на землю и не есть найденные в лесу грибы и ягоды. И ещё здесь положено ходить с дозиметром – получается не только экскурсия, но и тренинг по выживанию.
За один день можно посетить захороненное экскаваторами село Копачи и Рыжий лес, вставший на пути первого радиационного выброса, погулять по покинутой жителями Припяти, осмотреть саркофаг, под которым спрятана станция, а также гигантский радиолокационный радар, поставленный в разгар холодной войны для предупреждения о ракетном нападении. С индивидуальным туром получится попасть и внутрь самого комплекса ЧАЭС. В многодневных поездках туристы ночуют и обедают в старинном городке Чернобыле, где ныне проживают работники Зоны отчуждения. В скором времени обещают снять негласный запрет на посещение её россиянами. Стоимость тура – от $49.
Как добраться: перелёт или переезд до Киева, откуда отправляется автобус к Зоне отчуждения.
Долина смерти, Россия
Соседка знаменитой камчатской Долины гейзеров, эта сеющая смерть земля у подножия активного вулкана Кихпиныч была открыта лишь спустя три с лишним десятка лет после основания Кроноцкого биосферного заповедника, на территории которого они обе и находятся. «Затерянный мир» невелик: всего пара километров в длину и 850 метров в поперечнике.
В тёплое время года, когда полуостров освобождается от снега, на этом пятачке в месте слияния трёх истоков реки Гейзерной находят сотни погибших существ – от грызунов и мелких птиц до беркутов, росомах и медведей. Причём лежать здесь они могут долго, не разлагаясь, – таково действие подземных газов, которые, выходя на поверхность, скапливаются в низине: они убивают животных и подавляют деятельность бактерий. Для двуногих эта «газовая камера» не менее опасна, чем для косолапых, поэтому туристы разглядывают долину с расположенной на безопасном расстоянии смотровой площадки. Стоимость экскурсии – 1470 рублей.
Как добраться: перелёт до Петропавловска-Камчатского, далее – на вертолёте.
Город Колманскоп, Намибия
Когда в 1908 году на западном краю пустыни Намиб, в окрестностях порта Людериц, нашли алмазы, рядом с ним вырос посёлок старателей. Он получил название в честь переселенца Джонни Коулмана, вместе со своими фургонами сгинувшего здесь в песчаной буре. Но что охотникам за сокровищами какие-то знамения! На лёгкие деньги они построили элегантный городок с концертным залом и кегельбаном, разбили сады, провели электричество и даже проложили первую в Африке линию конки. Однако к концу 1920-х запасы алмазов в районе Колманскопа иссякли и разработки переместились южнее, на берега Оранжевой реки. Спустя несколько десятков лет Колманскоп покинули последние жители.
Теперь в этом городе-призраке гуляют лишь ветра, а в комнатах и залах слышен только шелест песка. Несколько зданий восстановлены компанией, которая ныне управляет добычей алмазов на юго-западе Намибии, – в них размещена музейная экспозиция, переносящая посетителей на 100 лет назад. Но большая часть Колманскопа до сих пор по колено засыпана песком.
Как добраться: перелёт до столицы Намибии, Виндхука, с пересадкой во Франкфурте или Дохе, далее рейс до Людерица. Заказать тур в Колманскоп можно в Людерице, но не возбраняется и самостоятельное посещение – входные билеты продают на въезде ($7, фотосъёмка – $20).
Остров кукол, Мексика
Сочимилько – один из отдалённых районов Мехико – образован каналами с рукотворными островами между ними. «Мексиканская Венеция» исстари полнится страшилками – вроде легенд о скитающемся в тумане призраке Плакальщицы, горюющей по своим утонувшим детям. А один из островов и вовсе оккупирован нечистью – старыми сломанными куклами, которые, по местному поверью, оживают по ночам.
Как рассказывают лодочники, однажды смотритель острова дон Хулиан Сантана Баррера обнаружил в канале утонувшую девочку. Вскоре после этого он выловил в воде пластмассовую куклу и, решив, что она принадлежала утопленнице, повесил её на дерево. Спустя некоторое время дона Хулиана стали одолевать духи, и, чтобы их задобрить, он начал подбирать в каналах потерянных детьми кукол и развешивать их на деревьях по всему острову. Кукол положено навещать, запасшись скромным подношением, – согласно поверью, они обладают волшебной силой и могут помочь в различных делах.
Как добраться: перелёт до Мехико со стыковкой в одном из европейских аэропортов. В Мехико на общественном транспорте или такси до главного причала Сочимилько, далее – на прогулочной лодке.
Парижские катакомбы, Франция
Под отполированными ногами туристов тротуарами Монпарнаса скрывается «нижний мир». В штольнях, где когда-то добывали гипс и известняк, покоятся останки шести миллионов парижан. Они появились здесь в конце XVIII века, когда старые кладбища переносили за городские пределы. Самые древние останки датируются эпохой Меровингов, самые молодые – Французской революцией.
Интересно, что у подземелий было и другое применение – в них выращивали шампиньоны, а во времена Второй мировой войны в одних туннелях прятались бойцы французского Сопротивления, в других же отсиживались немецкие офицеры. В середине ХХ века тут бурлила богемная жизнь – возникали арт-студии, сквоты и кафе, но после 1955 года несанкционированное посещение катакомб стало преследоваться по закону. В наши дни по подземельям водят экскурсии (в том числе вечерние), на которых гид-историк рассказывает об эпидемиях, революциях и казнях, заставляя туристов увидеть парижскую жизнь совсем не в розовом свете.
Как добраться: перелёт до Парижа, далее нужно добраться до станции метро «Данфер-Рошро». Входной билет – €13.
Отель Stanley, США
Среди отелей с привидениями пальму первенства удерживает вековой Stanley в штате Колорадо. В 1974 году Стивен Кинг с женой остановились здесь в самом конце сезона – именно в сумрачной атмосфере гостиницы без постояльцев родился замысел романа «Сияние» (пусть в одноимённом фильме Кубрика ему и не досталась роль отеля Overlook). С тех пор духи и необъяснимые явления «прописались» в Stanley – возможно, навсегда.
Любители фильмов ужасов в течение нескольких лет приезжали в отель на тематический фестиваль, а теперь здесь планируется создать Музей хоррора и даже киностудию. Многие постояльцы видят вспышки света, самопроизвольно распахивающиеся двери или таинственные тени, слышат доносящийся неведомо откуда детский смех. В Stanley есть даже штатный охотник за привидениями, который проводит экскурсии «с погружением».
Главный пункт маршрута – номер 217 (в фильме – 237) с видом на Скалистые горы: в нём когда-то проживал сам Кинг. Говорят, теперь здесь обитает призрак старшей горничной, миссис Уилсон, которая в 1911 году сломала себе обе лодыжки, провалившись сквозь пол в результате взрыва газовой лампы. Среди других знаковых мест – закрученная спиралью лестница отеля, по которой снуют привидения, концертный зал, где давно умершая хозяйка Флора Стенли, как и раньше, иногда развлекает гостей игрой на фортепьяно, и таинственные подземелья.
Как добраться: перелёт из Москвы до Денвера с пересадкой в Цюрихе, далее на автомобиле.
Остров Хасима, Япония
В конце XIX века на крошечном скалистом островке Хасима, что вблизи Нагасаки, развернулась добыча угля. По мере того как копали шахты, остров прирастал шлаком и в конце концов принял вытянутую форму, напоминавшую очертания военного корабля – поэтому его и называют Гукандзима, «город-крейсер». В золотые годы Хасимы, пришедшиеся на 1950-е, на площади, сопоставимой с размерами стадиона, проживало около 6000 человек, а инфраструктура острова включала не только промышленные постройки, но и школы, магазины, храмы и даже публичный дом. Именно здесь чуть ли не впервые в Японии стали появляться квартиры в бетонных домах и был разбит первый в стране сад на крыше. Когда нефть как источник энергии стала вытеснять уголь, шахты закрылись и город опустел. Долгое время на посещение острова был наложен запрет, но теперь тут вновь проводятся экскурсии.
Как добраться: перелёт до Нагасаки с пересадкой в Шанхае или Токио. От Нагасаки до острова Хасима – 15 км. Стоимость экскурсии – около $37, входной билет – около $3.
Замок Чиллингем, Великобритания
Один из фаворитов в борьбе за звание «самого посещаемого призраками анг--лийского замка» – старинный Чиллингем, расположившийся рядом с границей между Англией и Шотландией. Именно отсюда король Эдуард I Длинноногий шёл войной на борца за независимость Шотландии Уильяма Уоллеса, и именно этой твердыне не раз приходилось выдерживать осады суровых скоттов. Кроме того, Чиллингем – родовое гнездо семьи Грей, среди которых были и рыцари, и бунтари (восьмерых Греев казнили).
Привидений в замке целый штат, а самое знаменитое из них – Сияющий Мальчик, регулярно оглашающий коридоры душераздирающими воплями. Уже в наши дни, в ходе ремонта, внутри одной из замковых стен действительно нашли детские кости, и с тех пор Мальчик вроде как стал появляться реже. Но охотникам за привидениями переживать не стоит, потому что ещё тут есть и безутешный дух покинутой мужем леди Мэри Беркли, и страшный Палач, и даже фантом в виде целой королевской процессии.
Кроме призраков в замке имеются камеры пыток, а рядом растут «деревья-виселицы» и пасётся дикий рогатый скот. Чиллингем открыт в тёплое время – в этом году до 3 ноября, – но по предварительной договорённости групповые экскурсии проводятся и зимой. Также в замке можно остановиться на ночь.
Как добраться: перелёт до Лондона, далее до городка Алник на автобусе или автомобиле. Входной билет – около $13.
Лес Хойя-Бачу, Румыния
Путника, оказавшегося в лесном массиве неподалёку от румынского города Клуж-Напока, сразу поражает неестественная тишина – да и деревья, стволы которых закручены дугой, производят зловещее впечатление. Возможно, виной тому сущности, невидимые человеческому глазу. На множестве фотографий, сделанных в лесу Хойя-Бачу за последние полвека, запечатлены полупрозрачные фигуры, антропоморфные силуэты и словно сотканные из мрака физиономии.
Здесь регулярно отмечаются всякого рода энергетические аномалии, а над зелёным массивом неоднократно наблюдали полёты НЛО. По легенде, когда-то в Хойя-Бачу потерялся пастух с большим стадом. С тех пор ходить сюда даже за грибами считается опасным – пропадёшь ни за что ни про что, в лучшем случае угодишь во временную петлю и вынырнешь на опушке с корзинкой в руке лет этак через пять.
Как добраться: перелёт из Москвы до Бухареста, далее на поезде, автобусе или самолётом до Клуж-Напоки. hoiabaciuforest.com
Пещеры Кабайана, Филиппины
Расположенные в окрестностях селения Кабайан пещеры населены устрашающими «обитателями», и это не летучие мыши. Здесь испокон веков живёт народность инибалои, представители которых издавна практиковали сложные ритуалы мумификации. Когда пожилой инибалои ещё только собирался отправиться к праотцам, он выпивал крепкий раствор соли, чтобы вывести из организма лишнюю воду. Покинутое духом тело омывали травяными отварами и долго коптили над огнём, а внутренности окуривали дымом. Высушенные таким образом мумии помещали в гробы овальной формы и складировали в пещерах.
Инибалои верили и продолжают верить, что останки предков хранят накопленную поколениями мудрость и могут помогать живым в их делах. Хотя древний обычай сошёл на нет в XVI веке, когда на острова пришли испанцы, пещеры с нетленными «огненными» мумиями продолжают оставаться сакральными. Туристы могут попасть в них в сопровождении гида – одного из инибалои.
Как добраться: перелёт до Манилы с пересадкой в Сингапуре, далее на автобусе до Кабайана, а затем – трек по горным тропам с местным гидом.
Для пущего страха
Новый Орлеан – одно из лучших мест, чтобы пообщаться с духами. Знакомство с магией начинается в Музее вуду, где рассказывают об истории возникновения культа. Затем стоит посетить храм, уставленный куклами вуду и статуэтками католических святых. Далее в программе – Дом-музей королевы вуду Марии Лаво и старинное кладбище Сен-Луи, где она похоронена.
На исторической родине вуду, в африканском Бенине, эти верования имеют статус официальной религии почитания предков – водун. В городе Вида 10 января устраивают Фестиваль вуду, где в жертву духам приносят козу и исполняют ритуальные танцы. Также в течение прохладного зимнего сезона в Бенине можно побывать на таком ритуале водун, как «возвращение мертвеца».
В мадагаскарский праздник фамадихана, «заворачивание предков», который проходит каждый год в разные дни с июля по сентябрь, семьи отправляются на кладбище, чтобы достать из склепов останки своих родственников, петь и танцевать для них, а затем обернуть их в новые саваны и торжественно перезахоронить. Печаль на этом торжестве – фади, табу: усопшие ненадолго вернулись в мир живых, и это безусловный повод для веселья. Туры на фамадихану устраивают многие агентства.