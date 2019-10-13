В Африку гулять: королевство Эсватини
В мире осталось не так много мест, о которых широкой общественности известно столь же мало, как про Свазиленд-Эсватини. Но этому маленькому, зажатому между ЮАР и Мозамбиком королевству у Драконовых гор, несмотря на скромные размеры, есть чем удивить любого путешественника. Здесь найдётся всё, чего обычно ждут от поездки на Чёрный континент, – дикая природа, комфортабельные сафари-лоджи, активные приключения и яркая самобытная культура. Но главное, что отличает Эсватини от соседей, – аутентичные традиции, которые уже мало где сохранились, превратившись в аттракцион для туристов. Земля народа свази – а именно так переводится новое имя – по-прежнему та самая, настоящая и дикая Африка. При этом местные жители весьма дружелюбны, общительны и улыбчивы, в чём убеждаешься уже с первых минут знакомства.
Африканские страсти
«Вот здесь под матрасами и прятался её любовник, когда их поймали», – пока мы идём от ресепшн отеля The Royal Villas к своей вилле, белл-бой рассказывает нам первую из множества историй о непростой монаршей жизни. Оказывается, несколько лет назад одна из королевских жён – мать троих детей, 22-летняя Нтандо Дубе – проявила неуважение к супругу и изменила Его Величеству с министром юстиции Ндумисой Мамбой. Любовники предавались преступной страсти именно там, где нам предстоит провести ночь, – в одном из лучших отелей страны, где в коридорах висят многочисленные портреты короля Мсвати III. И сложно сказать, на кого тот гневался сильнее – на неверную супругу номер 12 или на главу юридического ведомства, который мало того что в Эсватини такой один, так ещё и приходился монарху другом детства. Чиновника вынули из-под матраса и немедленно уволили. Нтандо Дубе ждало наказание посерь-ёзнее. Сначала её целый год продержали под домашним арестом под наблюдением свекрови, чей официальный титул переводится примерно как Её Великое Слонейшество. А затем и вовсе изгнали из королевского дома, запретив видеться с детьми, – оскорблённый в лучших чувст-вах властитель Эсватини так и не сменил гнев на милость.
Через пару дней в столице страны Мбабане мы уже знаем о его жизни практичес-ки всё: королевские сплетни, в которых правду невозможно отличить от вымысла, – любимая тема для разговоров у его подданных, которые видят лицо Мсвати III на каждой местной купюре лилангени и надевают по праздникам традиционные саронги с портретом монарха.
– Говорят, что он ест пиццу на обед каждый день!
– Недавно король купил себе новый самолёт Airbus!
– Две его жены давно сбежали в Лондон, а ещё три так и сидят под домашним арестом у Королевы-Слонихи...
Уровень жизни в Эсватини – один из самых низких в мире, и неудивительно, что большого уважения к своему правителю, самому богатому человеку страны, народ свази не испытывает. Но, тем не менее, довольно безропотно принимает любые, порой самые одиозные решения монарха.
Танцуют не все
Один из таких королевских указов ломает все наши планы. Поездку в Эсватини мы начали планировать за несколько месяцев до главного события в жизни королевства – Умхланги, или Танца тростника. Это традиционное ежегодное массовое торжество принято считать королевскими смотринами, организованными для того, чтобы монарх выбрал себе очередную жену. На самом же деле Мсвати III находит себе новых невест как все обычные люди, главным образом среди девушек из собственного окружения. История знает лишь пару случаев, когда король действительно был настолько очарован танцующей незнакомкой, чтобы немедленно на ней жениться.
Умхланга обычно проводится летом или в начале осени, и к этому дню в местечко Лодзидзини, где находится официальная резиденция Её Слонейшества Королевы-матери, стекаются тысячи юных девственниц. Их свозят со всей страны на грузовиках и селят в шатрах разбитого у стен королевского дворца палаточного лагеря. Далеко не все они мечтают покорить королевское сердце. Для большинства Танец тростника – возможность отправиться в путешествие, вкусно поесть, хорошенько повеселиться, получить мясной паёк и заработать по 500 южноафриканских рэндов за участие.
Фестиваль длится неделю, и его кульминация – тот самый танец, на который выходит около 80 000 полуобнажённых красавиц в традиционных юбках, со свистками во рту и метёлкой из тростниковых стеблей в руках. Потом эти стебли будут использованы для постройки забора вокруг королевской резиденции – весьма статусной и дорогой конструкции, которую в Эсватини могут себе позволить лишь монарх и его Слономать. Тростниковая изгородь будет стоять ровно год, а потом её сломают накануне следующей церемонии Умхланги.
Вопрос в том, когда именно она произойдёт. Танец тростника проводят не в какой-то определённый день – дату праздника выбирает сам король и объявляет о ней лишь недели за три до дня У. Что сильно осложняет мечтающим посмотреть на танец туристам предварительное бронирование. Мы изучали статистику, советовались с опытными агентами, возносили молитвы африканским богам и уповали на везение – не помогло. Когда уже были куп-лены все билеты и оплачены все брони, стало известно, что Танец тростника состоится через несколько дней после нашего отъезда – и изменить расписание нет никакой возможности.
Но оказалось, что и те, кому не повезло увидеть танец 80 000 полуобнажённых девственниц, не уезжают из Эсватини разочарованными.
Молчание – золото
Королевство Эсватини словно оторванная пуговица, укатившаяся от сюртука ЮАР за Драконовы горы. Живут в нём трудно и бедно даже по меркам Африки. Стоит выехать за пределы городов – Мбабане, Лобамбы или Манзини – сразу тонешь в оранжевой дорожной пыли, которая покрывает всё вокруг: выжженные солнцем холмы, плантации ананасов, деревни с глинобитными домами.
Гид Сандиле Машаба везёт нас к успеху, благополучию, здоровью и богатству – именно такой эффект обещают от визита к сангоме, южноафриканской колдунье и знахарке. Я выражаю сомнение, что всё это можно получить благодаря зелью из местных трав и настойке на мышах, но жители земли свази доверяют своим шаманам на все сто процентов, с большим подозрением относясь к современным врачам с их таблетками и странными аппаратами. Совсем другое дело – прийти к сангоме, как это делали твои отцы и деды, получить из её рук знакомое с детства лекарство, передать привет духам предков, а заодно и недругов проклясть для профилактики.
Через пару часов пыльных странствий мы добираемся до деревни на холме. Разогнав кур и собак, усаживаемся на циновке в маленькой каменной хижине. Сангома оказывается молодой женщиной с миндалевидными глазами, красивой улыбкой, короной из страусиных перьев и фартуком из крысиных шкурок поверх яркой юбки. Церемония начинается с предсказаний. Подавляя улыбку, я торжественно задаю подобающе важные для такого случая вопросы: найду ли я мужа богатого, ждёт ли меня удача и чем успокоится сердце. Сангома в ответ бросает на циновку кости, камешки, монетки, костяшки домино и бормочет:
– Чтобы были деньги, надо много работать. Чтобы выйти замуж, нужно сначала почтить память предков и устроить угощение в их честь...
Задаю уточняющие вопросы, и ответы сангомы тут же становятся уклончивыми и односложными – ей явно нечас-то доводится иметь дело с журналистами. Ну что ж, будем считать, что интервью закончено-. Когда приходит время позолотить ручку, выясняется, что мой профессионализм меня же и сгубил: все вопросы, включая уточняющие, стоят по 50 южноафриканских рэндов.
– Сандиле, она же нас облапошила? – спрашиваю я в машине.
– Местные платят меньше, – уклончиво отвечает наш гид. – Потому что у них денег нет. Нет денег – нет и вопросов.
Дикие сердцем
По реке плывёт туша антилопы. Как раз к обеду, но крокодилы уже сыты, и лишь бегемоты подплывают и забавы ради подталкивают её носами, словно играют в ленивое водное поло. Собравшиеся на берегу зебры озираются, пытаясь понять, безопасно ли идти к водопою. Беспокоиться им особенно не о чем – хищники на земле свази почти не встречаются, разве что в национальном парке Hlane. Зато в Эсватини обитают десятки видов птиц, жирафы, бегемоты, антилопы всех мастей и главная гордость страны – белые и чёрные носороги. От браконьеров и последующего краснокнижного забвения их вот уже 20 лет спасает ирландец Тед Рейли, филантроп и владелец сафари-кемпов Mkhaya Lodge и Reilly’s Rock Hilltop в Mlilwane Wildlife Sanctuary. Поначалу он занимался этим в одиночку, теперь получил поддержку от государства.
Оба лоджа Рейли устроены так, чтобы как можно меньше влиять на природу. Что подразумевает диджитал-детокс и некоторый аскетизм: в Mkhaya Lodge можно взять лишь самое необходимое: комплект одежды и предметы гигиены. В номерах нет ни дверей, ни окон. Электричества тоже нет, а тосты для завтрака жарят прямо на огне. Обычно гейм-драйвы проводят на рассвете, здесь же на сафари выезжают довольно поздно, но сразу встречаются нос к носу с носорогами. Те никогда не уходят далеко – у заповедника совсем небольшая территория. Рейнджеры бойко рассказывают о повадках животных, учат распознавать следы и угощают горячим чаем. И показывают внушительную коллекцию носорожьих черепов, собранную хозяином. Нет, это не его охотничьи трофеи, всех этих животных убили браконьеры. Когда Рейли начал свою программу, носорогов в Свазиленде почти не осталось. Сейчас же ему удалось восстановить довольно приличную популяцию.
Местных жителей больше волнуют другие животные. Провожая нас в аэропорт, Сандиле рассказывает о своих мечтах: купить трактор, пахать землю и выращивать овощи на продажу. Он видит лишь один способ разбогатеть – выдать дочь замуж и получить за неё выкуп в 17 коров. Коровы в Эсватини – по-прежнему символ невероятного достатка. Впрочем, Сандиле, имеющий работу, хороший дом и возможность бесплатно обедать и ужинать вместе с туристами, и сам настоящий богач по меркам местных, многие из которых до сих пор живут в хижинах из глины и навоза и спят на застеленном циновками полу под коровьими шкурами. Тем не менее его дочь тоже поедет танцевать перед королём Танец тростника. Мсвати III пока что женился всего 15 раз, тогда как у его отца было 70 жён и 210 детей. Мир меняется, и неизвестно, как долго ещё короли Эсватини будут продолжать приглашать девиц на танец.
Координаты
Виза
Не требуется гражданам России.
Как добраться
Самый простой способ – через Йоханнесбург (ЮАР) и далее рейсом местных авиалиний либо на автомобиле до Мбабане (3,5 часа). По территории Эсватини удобнее всего перемещаться на арендованном авто.
Сезон
В Королевстве Эсватини выделяют два сезона – сухой: с апреля по октябрь, и дождливый: с декабря по апрель. Туристы чаще всего приезжают в августе и сентябре. Непосредственно в дни Умхланги, когда эта дата становится известна, забронировать отель почти невозможно.
Порядок цен
Четырёх дней вполне хватит, чтобы проехаться по стране и увидеть всё самое интересное. Обзорный тур, включающий визиты в заповедники, экскурсии по городам, проживание, питание и транспорт по маршруту, обойдётся в среднем в $600. Обычно поездку в Эсватини совмещают с визитом в нацпарк Крюгера в ЮАР или туром в Мозамбик.
Прививки и меры предосторожности
В Эсватини есть районы, где зафиксирована малярия, поэтому в качестве меры предосторожности можно пройти медикаментозный профилактический курс перед поездкой. Кроме того, в стране высокая заболеваемость туберкулёзом и СПИДом.