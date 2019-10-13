В Африку гулять: королевство Эсватини

Африканские страсти

«Вот здесь под матрасами и прятался её любовник, когда их поймали», – пока мы идём от ресепшн отеля The Royal Villas к своей вилле, белл-бой рассказывает нам первую из множества историй о непростой монаршей жизни. Оказывается, несколько лет назад одна из королевских жён – мать троих детей, 22-летняя Нтандо Дубе – проявила неуважение к супругу и изменила Его Величеству с министром юстиции Ндумисой Мамбой. Любовники предавались преступной страсти именно там, где нам предстоит провести ночь, – в одном из лучших отелей страны, где в коридорах висят многочисленные портреты короля Мсвати III. И сложно сказать, на кого тот гневался сильнее – на неверную супругу номер 12 или на главу юридического ведомства, который мало того что в Эсватини такой один, так ещё и приходился монарху другом детства. Чиновника вынули из-под матраса и немедленно уволили. Нтандо Дубе ждало наказание посерь-ёзнее. Сначала её целый год продержали под домашним арестом под наблюдением свекрови, чей официальный титул переводится примерно как Её Великое Слонейшество. А затем и вовсе изгнали из королевского дома, запретив видеться с детьми, – оскорблённый в лучших чувст-вах властитель Эсватини так и не сменил гнев на милость.

Через пару дней в столице страны Мбабане мы уже знаем о его жизни практичес-ки всё: королевские сплетни, в которых правду невозможно отличить от вымысла, – любимая тема для разговоров у его подданных, которые видят лицо Мсвати III на каждой местной купюре лилангени и надевают по праздникам традиционные саронги с портретом монарха.

– Говорят, что он ест пиццу на обед каждый день!

– Недавно король купил себе новый самолёт Airbus!

– Две его жены давно сбежали в Лондон, а ещё три так и сидят под домашним арестом у Королевы-Слонихи...

Уровень жизни в Эсватини – один из самых низких в мире, и неудивительно, что большого уважения к своему правителю, самому богатому человеку страны, народ свази не испытывает. Но, тем не менее, довольно безропотно принимает любые, порой самые одиозные решения монарха.