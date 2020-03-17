В гости к антиподам: репортаж из Тасмании
В городе Х
Столица Тасмании, обаятельный Хобарт, – один из первых городов Австралии: основанный в 1804 году (седая древность по меркам Зелёного континента), он младше только «папы»-Сиднея. Именно к его негостеприимному берегу, который впоследствии был расчищен от колючего буша и закатан в цемент набережных, прибывали первые корабли с заключёнными, и именно благодаря их труду здесь появились первые дороги и здания на европейский лад. Сейчас о прошлом напоминают лишь встречающиеся тут и там исторические таблички и памятники (один из них посвящён голландскому купцу Абелю Тасману, в честь которого и переименовали бывшую колонию каторжников – Землю Ван-Димена), а глядящие на реку Деруэнт старые фабрики, портовые склады и доки на волне джентрификации превратились в арт-отели, художественные галереи, сифуд-рестораны и столь любимые австралийцами пабы.
Оживлённо на улицах Хобарта лишь во время ежегодной декабрьской яхтенной регаты, когда в его маринах красуются мегаяхты со всего мира. Единственное исключение – колоритная субботняя ярмарка в квартале Саламанка, где можно купить не только продукты со всего острова, но и дизайнерские поделки, украшения и сувениры ручной работы. Стоит отойти буквально на сотню метров, как оказываешься в сонном районе Бэттери-Пойнт, который славен своими изящными особняками – когда-то они принадлежали успешным китобоям, капитанам и офицерам располагавшегося здесь гарнизона.
Вообще, Хобарт – город совсем небольшой, малолюдный и по-хорошему провинциальный, здесь всё в шаговой доступности, и даже к старейшей действующей пивоварне страны Cascade Brewery, которая расположена на окраине, приятнее прогуляться через парк с щебечущими птицами, чем ехать на двухэтажном экскурсионном автобусе. Впрочем, кое для чего машина всё же может пригодиться – к символу Хобарта, 1270-метровой горе Веллингтон, с которой город виден как на ладони, пешком не подобраться. Несмотря на её скромные размеры, австралийской зимой и весной здесь регулярно выпадает снег, а ветер бывает настолько сильный, что на него буквально можно лечь, – но в ясную погоду лучшей смотровой площадки не придумать.
Ну а в пасмурный и дождливый день, что для Хобарта, прямо скажем, не редкость от слова совсем, лучше сразу отправляться в MONA – частный музей эксцентричного миллиардера Дэвида Уэлша. Путь туда – особое приключение: несколько раз в день в музей с пирса в центре города отправляются пассажирские катера в камуфляжной раскраске, где на носу красуются розовые бутафорские пушки, на корме вместо кресел – изваяния овечек, а туалеты расписаны граффити.
Сам музей представляет собой многоэтажный лабиринт из выдолбленных в скальной толще тёмных залов, коридоров и гротов с музыкальной подсветкой и световыми эффектами – такой смотрелся бы вполне уместно в постапокалиптической вселенной «Безумного Макса». У сюрреалистических артефактов, концептуальных объектов и инсталляций нет описаний, но на входе каждому посетителю выдают смартфон с предустановленным приложением, которое по GPS определяет ваше положение и предлагает ознакомиться с информацией об объекте, посмотреть видео или узнать мнение о нём самого Уэлша. Особый акцент в экспозиции сделан на темах любви и секса, свободы и смерти – чего только стоят «Рисунки ветра», которые чертит фломастер, соединённый с флюгером хитроумной системой тонких тросов, психоделический вариант сказки о Красной Шапочке, состоящий из серии картин, художественная аллегория на тему «Божественной комедии» Данте (с Чистилищем, Адом и Раем) и «Профессиональная клоака», где в колбах, подвешенных к потолку и соединённых друг с другом при помощи труб, скрупулёзно воссоздан процесс переваривания еды, и на выходе получаются дурно пахнущие экскременты. Приезжать сюда нужно минимум на 3–4 часа – время в недрах MONA, как в казино, летит незаметно, а бокал пива или вина на борту везущего вас обратно катера (это продукция принадлежащих музею пивоварни и винодельни) помогает хоть немного привести нервы в порядок.
Какая дикость!
«Тасмания – открой для себя её возможности» – мой гид Джессика кивает на номерной знак нашего автомобиля, на котором изображён этот официальный слоган острова. Джессика родом из австралийского штата Квинсленд, но успела поработать в разных уголках Зелёного континента – в Сиднее, Дарвине, и совсем недавно они с мужем решили перебраться на Тасманию. «В будущем я планирую открыть в Хобарте свою школу танцев – обожаю латино. И природу, поэтому нам здесь самое место», – улыбается она. И правда, на острове, по площади сопоставимом с Грузией, почти половина территории занята дождевыми лесами, и пятая часть входит в состав того или иного заповедника или национального парка. Из-за расположения на «ревущих сороковых» (не путать с «лихими 90-ми») широтах климат Тасмании оставляет желать лучшего. И больше всего дождей проливается на её западе. Это там находится внушительная часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который так и называется – «Дикая природа Тасмании».
«Эти реликтовые дождевые леса не тропические, они относятся к умеренному поясу», – рассказывает Джессика во время прогулки по национальному парку Маунт-Филд. То, что они не тропические, ощущаешь кожей – несмотря на позднюю весну для Южного полушария, здесь по-прежнему довольно холодно, а погода истерит и меняется на глазах: стремительный ливень оборачивается полным штилем, выглянувшее из-за облаков мощное солнце мигом превращает лужи в клубы пара, а ещё через несколько мгновений по тропинке барабанит торопливый град. В остальном же это и правда поразительно похоже на джунгли – только с укутанными мхом высоченными эвкалиптами, воздушными корнями и похожими на пальмы древовидными папоротниками. Все проложенные по национальным паркам Тасмании тропы обустроены, размечены и поддерживаются в отличном состоянии, заблудиться на них невозможно в принципе, а помимо собственно дождевого леса, бурных рек и фотогеничных водопадов здесь можно увидеть и множество животных – например, валлаби (это такие небольшие кенгуровые), филандеров (это самые мелкие кенгуровые) и умилительных вомбатов, которые напоминают то ли крошечных мишек, то ли хомяков-переростков, а иногда и слезших с деревьев пушистых коал.
Самая «звёздная» достопримечательность «Дикой природы Тасмании» – национальный парк со сложным именем Крейдл-Маунтин – Лейк-Сент-Клэр. Любопытно, что гора Крейдл отсылает не к привидевшейся первым «туристам» форме колыбели, как можно было бы предположить по её названию, а к очертаниям сита для промывки золотоносного песка. Как правило, посетители Крейдл-Маунтин приезжают сюда ради хайкинга по многочисленным тропам, любования скалами и озером Дов и селфи на панорамной площадке Марионс, но серьёзные походники знают, что эта гора – отправная точка для одного из самых живописных треков в Австралии. 65-километровый Overland Track обычно проходится за неделю и заканчивается у озера Сент-Клэр. Путь ведёт через горы, изумрудные долины, мимо рек и водопадов, а на ночлег можно останавливаться в исторических хижинах-приютах или палатках. «Главное – обзавестись необходимой экипировкой и не забывать про основное местное правило, – смеётся Джессика. – Если тебе не нравится погода, просто подожди пять минут».
Недальний Восток
На Тасмании нет своей Кольцевой дороги, как в Исландии, рядом с которой было бы расположено большинство достопримечательностей, но и здесь круговой маршрут по острову – самый логичный. Причём начинать и заканчивать его лучше всего в Хобарте, следуя по часовой стрелке. Почему именно так? Да просто потому, что на западе Тасмании дождь льёт 300 дней в году, выйти сухим из воды мало кому удаётся, а вознаградить себя за ненастье можно на востоке острова, где климат намного суше и теплее, а пляжи – гостеприимнее. Общественный транспорт на острове развит довольно слабо, так что, только путешествуя на автомобиле, можно увидеть максимум интересного. Например, городок Шеффилд – для привлечения туристов его власти отдали стены домов на откуп современным художникам и получили арт-галерею под открытым небом. Или расположенную в долине реки Теймар «северную столицу» Тасмании Лонсестон с её парками, викторианскими постройками и живописным ущельем Катаракт: местные жители здесь бегают, туристы – гуляют, а многочисленные валлаби и павлины – чувствуют себя как дома.
Лучшие пляжи «как с открытки» – тоже на востоке острова. Больше всего впечатляет залив Огней – в XVIII веке мореплаватели назвали его так из-за замеченных ими на берегу огней аборигенов, но с тем же успехом это имя относится и к ярко-оранжевым лишайникам, покрывающим громадные гранитные валуны: в ясную погоду они и правда будто горят огнём. А национальный парк Фрейсине на одноимённом полуострове известен своим заливом Уайнгласс, который и правда напоминает винный бокал с тонкой ножкой-перемычкой. Но это получается увидеть лишь сверху, со смотровой площадки, а ещё лучше – с вершины горы Амос, куда можно вскарабкаться по гранитным кручам. Пляжи есть по обе стороны залива, и они соединены тропой, так что за час я успеваю искупаться и тут, и там.
А на окраине ничем не примечательного городка Бичено можно посетить небольшой заказник East Coast Natureworld – здесь содержатся несколько тасманийских дьяволов, вид которых находится на грани вымирания. «Всё дело в лицевой опухоли, она уже привела к гибели почти 80% их популяции, – объясняет Крис, главный смотритель заказника. – Это редкое заболевание передаётся от дьявола к дьяволу, но на нашей закрытой территории они не контактируют с заражёнными зверьками и находятся в безопасности». Шесть лет назад Крис приехал сюда из Англии волонтёром и решил остаться навсегда – помочь тасманийским дьяволам сохраниться как вид. Кстати, это крупнейшие сумчатые хищники на планете, в заказнике их кормят мясом валлаби – за день они способны поглотить до половины своего веса, а мощнейшие челюсти помогают им без проблем переламывать кости. «Они отлично плавают и умеют быстро бегать. Но лишь короткое время – дьяволы не умеют потеть и у них тут же появляется одышка. Кстати, своё название они получили из-за агрессивности, острых зубов и зловещих звуков, издаваемых по ночам – когда, собственно, дьяволы наиболее активны». После наступления темноты в Бичено можно стать свидетелем и забавного «парада голубых пингвинов» – представители самого маленького вида пингвиновых целый день кормятся в море, а поздно вечером неваляшками возвращаются на берег для отдыха и высиживания птенцов.
После проведённой в Тасмании недели я уже не удивляюсь, что своими очертаниями этот остров напоминает сердце – и, похоже, оно сложено из частичек сердец путешественников всех времён, кто хоть когда-то ступал на его землю. Я и сам оставил здесь добрую половину своего, ну а вторую его часть приберегу для следующего раза – в том, что он случится, теперь у меня нет ни малейшего сомнения. По крайней мере, в наши дни, для того чтобы оказаться здесь, уже не нужно преступать закон.
Координаты
Сезон
На Тасманию приезжают круглый год, но высоким сезоном считается летний для Южного полушария период с декабря по февраль. Если хочется избежать туристического столпотворения, лучше планировать поездку на раннюю австралийскую осень – март и апрель.
Виза
Туристическую визу Австралии граждане РФ могут оформить онлайн, визовый сбор – около 6100 руб. Также нужно сдать биометрию – это можно сделать в одном из центров VFS Global, сервисный сбор – 1322 руб.
Как добраться
Путь до Тасмании неблизкий. Самый комфортный вариант – регулярные рейсы авиакомпании Singapore Airlines из Москвы в Мельбурн с пересадкой в Сингапуре. Далее – рейсами лоукостеров Jetstar или Tigerair до столицы Тасмании, Хобарта.
Отели
С проживанием на острове всё прекрасно – здесь можно найти как койко-место в одном из хостелов, так и трёхзвёздочный отель или бунгало в шикарном лодже. В Хобарте одним из лучших отелей считается The Henry Jones Art Hotel – он расположен на набережной в историческом здании фабрики по производству джемов и славится своей коллекцией современного искусства. В Лонсестоне интересен отель на реке Теймар Peppers Silo Launceston в бывшем зернохранилище. А национальный парк Фрейсине удобно изучать, базируясь в гостинице Saffire Freycinet.
Еда
Большинство заведений на острове не работают поздно вечером, и это важно учитывать – выходом в таком случае станет один из встречающихся повсеместно пабов. В ресторанах Тасмании много рыбы и морепродуктов (особенно хороши устрицы), также можно попробовать стейки из знаменитой австралийской говядины, а также кенгурятины. К одному из пирсов Хобарта пришвартовано несколько плавучих кафе (среди них популярный Flippers) с едой навынос – здесь можно заказать фиш-эн-чипс (а ещё лучше гребешки-эн-чипс), кольца кальмара и жаренную во фритюре рыбу (в том числе дикого тасманского лосося). Самые популярные рестораны – например, Aloft – тоже на набережной. В Лонсестоне же они сосредоточены в районе марины. Во время путешествия по острову можно быстро и без потери времени забежать в пекарню и подкрепиться сытным сэндвичем или классическим австралийским пирогом (с говядиной, бараниной, цветной капустой, тасманским лососем, а иногда и с валлаби). Кофе в Тасмании отличный, местные жители и туристы чаще всего заказывают флет-уайт.
Сувенир
Самые лучшие тасманские сувениры – поделки из дерева (разделочные доски и вазы), пара бутылок местного вина (виноделие на острове находится на подъёме) и чудодейственный, хотя и весьма дорогой мёд манука.
Советы
После Overland Track вторым по популярности треком Тасмании считается 48-километровый 4-дневный Three Capes Track, который проходит по мысам юго-востока острова. Предварить его стоит посещением бывшей тюрьмы для каторжников в Порт-Артуре, где «преступников перемалывали в простых людей». А на западе острова стоит отвести полдня для поездки на паровозе по старинной железной дороге – когда-то по этой узкоколейке перевозили руду, а сейчас на отреставрированном поезде можно проехать по дождевым лесам, мимо бурных рек и зияющих ущелий.