В гости к антиподам: репортаж из Тасмании

Столица Тасмании, обаятельный Хобарт, – один из первых городов Австралии: основанный в 1804 году (седая древность по меркам Зелёного континента), он младше только «папы»-Сиднея. Именно к его негостеприимному берегу, который впоследствии был расчищен от колючего буша и закатан в цемент набережных, прибывали первые корабли с заключёнными, и именно благодаря их труду здесь появились первые дороги и здания на европейский лад. Сейчас о прошлом напоминают лишь встречающиеся тут и там исторические таблички и памятники (один из них посвящён голландскому купцу Абелю Тасману, в честь которого и переименовали бывшую колонию каторжников – Землю Ван-Димена), а глядящие на реку Деруэнт старые фабрики, портовые склады и доки на волне джентрификации превратились в арт-отели, художественные галереи, сифуд-рестораны и столь любимые австралийцами пабы.

Оживлённо на улицах Хобарта лишь во время ежегодной декабрьской яхтенной регаты, когда в его маринах красуются мегаяхты со всего мира. Единственное исключение – колоритная субботняя ярмарка в квартале Саламанка, где можно купить не только продукты со всего острова, но и дизайнерские поделки, украшения и сувениры ручной работы. Стоит отойти буквально на сотню метров, как оказываешься в сонном районе Бэттери-Пойнт, который славен своими изящными особняками – когда-то они принадлежали успешным китобоям, капитанам и офицерам располагавшегося здесь гарнизона.