В краю гигантов: фотоархив

Громадные секвойи кажутся сошедшими со страниц фантастических романов о далёких-далёких галактиках – не случайно в «Редвуде» снимались сцены некоторых эпизодов «Звёздных войн». В том же нацпарке растёт 115-метровый «Гиперион» – самое высокое дерево на планете, а гигантский секвойядендрон «генерал Шерман» из нацпарка «Секвойя» называют крупнейшим в мире по объёму: его масса приближается к 2000 тонн.

«Уавона» (на фото выше) – наиболее известный секвойядендрон национального парка «Йосемити». Туннель в его стволе прорубили ещё в 1881 году, расширив углубление от давнего удара молнии. В 1969 году дерево рухнуло из-за скопившегося на кроне снега – на тот момент ему стукнуло уже 2300 лет. Fallen Tunnel Tree, как его сейчас называют, так и осталось лежать в парке, продолжая быть частью его уникальной экосистемы.

Туннель для проезда через ствол «Уавоны» был создан администрацией «Йосемити» в целях привлечения туристов. В дальнейшем он заслужил признание не только пешеходов, но и автомобилистов. Локация стала весьма популярной, и каждый считал своим долгом сфотографироваться стоя, сидя на повозке или в автомобиле внутри древесных стен – чтобы лучше передать масштаб.