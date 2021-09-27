Восхождение на гору Брайтхорн: репортаж из Швейцарии

Но сначала меня ждёт виа феррата. Так называются приключенческие маршруты, проложенные по скалам. Железные крюки, скобы и лестницы вбиты прямо в камень и надёжно зафиксированы, вдоль них натянуты прочнейшие стальные тросы, к которым вас пристёгивают двумя страховочными карабинами. Выходит что-то вроде верёвочного парка, только на альпинистских высотах. Благодаря виа феррате даже люди без всякого горного опыта могут взбираться по каменным кручам и любоваться видами, которые прежде были доступны только скалолазам. В Альпах много таких маршрутов, и один из них расположен как раз в Андерматте, у легендарного перевала Сен-Готард.

Via Ferrata Diavolo зовётся так не из-за сложности, а из-за локации: рядом – Чёртов мост, где у армии Суворова случился самый отчаянный бой за всю Альпийскую кампанию. Французы пытались отрезать им путь, взорвав каменную арку над рекой Ройс, но суворовские офицеры разобрали стоящий у реки сарай, связали доски шарфами и бежали по этим шатким мосткам, не страшась ни пропасти, ни шквального огня. В память об их подвиге в скале высечен 12-метровый крест, и это – самая западная точка РФ: жители местной коммуны, впечатлённые отвагой наших солдат, передали в дар России кусочек своей земли для памятника русским героям. От того креста и начинается наша виа феррата.

Начало её выглядит и правда чертовски страшно: мрачное ущелье, нависающие скалы, бурный поток в теснине. Не хватает только Гэндальфа, кричащего: «Ты не пройдёшь!» Стальные скобы поднимаются на недосягаемую высоту. Смотришь – и дух перехватывает. Но у памятника русской доблести робеть как-то неловко, так что я послушно влезаю в страховочные обвязки и цепляю свои карабины к тросу. Суворов говорил, что смелость берёт города. Что ж, посмотрим, поможет ли она взять высоту.