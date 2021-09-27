Восхождение на гору Брайтхорн: репортаж из Швейцарии
Считается, что умные люди горы обходят, а не штурмуют. Что идти в гору хорошо только в смысле метафорическом, а если в буквальном, ножками, то это тяжело и неприятно. И что лазить по горам – дело альпинистов, а не далёких от спортивного образа жизни людей. Все эти предубеждения, как оказалось, легко развеять за один присест. То есть, в моём случае, за одно восхождение.
Андерматт – крошечная высокогорная деревушка в кантоне Ури. Долгое время она считалась курортом местного значения и была примечательна всего двумя вещами: во-первых, тут героически переходил через Альпы Суворов, а во-вторых, по здешнему перевалу Фурка красиво гонял Джеймс Бонд в фильме «Голдфингер». Затем нашёлся инвестор, задумавший превратить скромный Андерматт в эксклюзивный курорт. Грандиозный проект предполагает новые регионы катания, поля для гольфа, спортцентры олимпийского уровня и отели класса люкс, часть из которых уже построена. Но пока городок все ещё остаётся тем, что в англо-язычных путеводителях называют hidden gem – тайное сокровище, про которое мало кто слышал. Хорошо знают курорт разве что фрирайдеры и скитурщики, обожающие эти места за разнообразные возможности для внетрассового катания. Но то зимой, а сейчас на горнолыжных трассах Андерматта зеленеют альпийские луга, и меня ждут совсем другие приключения.
Я приехала в Швейцарские Альпы, чтобы принять участие в 100% Women Peak Challenge – международной программе, в рамках которой женщины поднимаются на пики-четырёхтысячники. Челлендж, в свою очередь, – часть ещё более обширного проекта 100% Women. Статистика показывает, что женщины боятся путешествовать в одиночку даже по безопасной и комфортной Европе. Чтобы вернуть им свободу перемещения, в Швейцарии разработали чисто женские туры – гастрономические, культурные, оздоровительные и, конечно, активные, ведь на них одиноким девушкам особенно трудно решиться. Это велопоходы, трейлраннинг, водный туризм и хайкинг, а ещё – альпинизм и скалолазание, которые всегда считались делом для настоящих мужчин, где не место слабому полу. Даже в Швейцарии в альпийские клубы дам не принимали до середины 80-х, да и сейчас женщин среди горных гидов всего 2%. 100% Women Peak Challenge был затеян для того, чтобы показать: горы – они и для девочек тоже. Даже если эти девочки, как я, прежде ни разу не принимали участия в настоящих восхождениях – среди 48 швейцарских четырёхтысячников есть и такие, которые по плечу новичкам.
Но сначала меня ждёт виа феррата. Так называются приключенческие маршруты, проложенные по скалам. Железные крюки, скобы и лестницы вбиты прямо в камень и надёжно зафиксированы, вдоль них натянуты прочнейшие стальные тросы, к которым вас пристёгивают двумя страховочными карабинами. Выходит что-то вроде верёвочного парка, только на альпинистских высотах. Благодаря виа феррате даже люди без всякого горного опыта могут взбираться по каменным кручам и любоваться видами, которые прежде были доступны только скалолазам. В Альпах много таких маршрутов, и один из них расположен как раз в Андерматте, у легендарного перевала Сен-Готард.
Via Ferrata Diavolo зовётся так не из-за сложности, а из-за локации: рядом – Чёртов мост, где у армии Суворова случился самый отчаянный бой за всю Альпийскую кампанию. Французы пытались отрезать им путь, взорвав каменную арку над рекой Ройс, но суворовские офицеры разобрали стоящий у реки сарай, связали доски шарфами и бежали по этим шатким мосткам, не страшась ни пропасти, ни шквального огня. В память об их подвиге в скале высечен 12-метровый крест, и это – самая западная точка РФ: жители местной коммуны, впечатлённые отвагой наших солдат, передали в дар России кусочек своей земли для памятника русским героям. От того креста и начинается наша виа феррата.
Начало её выглядит и правда чертовски страшно: мрачное ущелье, нависающие скалы, бурный поток в теснине. Не хватает только Гэндальфа, кричащего: «Ты не пройдёшь!» Стальные скобы поднимаются на недосягаемую высоту. Смотришь – и дух перехватывает. Но у памятника русской доблести робеть как-то неловко, так что я послушно влезаю в страховочные обвязки и цепляю свои карабины к тросу. Суворов говорил, что смелость берёт города. Что ж, посмотрим, поможет ли она взять высоту.
Маршрут Diavolo считается лёгким – всего-то 450 метров. Но почти весь путь предстоит карабкаться по отвесным скалам, штурмовать водопады и подтягиваться на карнизах. Ботинки скользят, пальцы срываются, а стоит посмотреть вниз – и голова тут же начинает кружиться. Но в конце концов привыкаешь даже к пропасти под ногами. Зато вид и правда головокружительный – живописные петли серпантина, пронзительно-голубая лента реки и каменные арки мос-тов, которых теперь три: пешеходный, автомобильный и железнодорожный. Через полтора часа, ободрав коленки и ладони, добираюсь до перевала и отстёгиваю наконец тяжёлые карабины. Я справилась, и теперь дела мои точно пойдут в гору.
Мой первый пик зовётся Брайтхорн. Это один из отрогов Маттерхорна, и, чтобы добраться до него, нужно совершить впечатляющее путешествие на самом медленном в мире экспрессе – «Ледниковом». Glacier Express курсирует между Санкт-Морицем и Церматтом по невероятно красивой железной дороге, включённой в список наследия ЮНЕСКО. За огромными, заходящими на крышу панорамными окнами неторопливо проплывают величественные горные массивы, озёра, водопады, мосты и виадуки, аккуратные городки и деревни, словно перенесённые из волшебных сказок. Все кресла оснащены столиками, по дороге можно заказывать еду и напитки – словно путешествуешь в передвижном ресторане с прекрасной террасой. А подъезжая к Церматту, со всей определённостью понимаешь, почему самые красивые уголки мира принято называть именно Швейцарией.
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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