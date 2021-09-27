Восточный экспресс: выходные в Рас-эль-Хайме
День 1. Море
«Возраст самой старой известной жемчужины – около 8000 лет, – рассказывает гид Обейль. – Она была найдена на территории Абу-Даби и сейчас хранится там же в недавно открытом филиале Лувра». Мы ходим с Обейлем по частному музею жемчуга. Он работает при частной же – и единственной в заливе – ферме по выращиванию жемчуга: и тот и другая разместились в комнатах небольшой хижины, которая покачивается на понтоне в одной из лагун Рас-эль-Хаймы, вблизи деревни Аль-Рамс. Любой визит на ферму Suwaidi Pearls, основанную в 2005 году внуком одного из последних ныряльщиков за жемчугом в ОАЭ, сопровождается нескучной исторической экскурсией – на которой, например, можно увидеть выточенную из панциря черепахи прищепку для зажимания носа и грубые насадки на пальцы, сделанные из верблюжьей кожи: с их помощью подводные «старатели» защищали руки от острых краёв раковин.
За теорией следует практика – Обейль аккуратно извлекает из воды заросшую тиной и водорослями решётку-садок с устричными раковинами, чтобы показать, как на близлежащих плантациях выращивают жемчуг. «На ферме в каждую помещается небольшой шарик, который моллюск методично обволакивает -перламутром – так тот меньше беспокоит его нежное тело, – улыбается гид. – Лишь один процент добываемых со дна моря диких устриц содержит внутри жемчужину, тогда как наш «урожай» бывает в 60 раз больше!» Прихлёбывая горячий арабский чай карак с молоком и специями, я смотрю, как Обейль с гордостью демонстрирует свои сокровища – таинственно мерцающие жемчужины различной величины, украшения и особенно роскошные чётки. «Таких в мире всего три: одни принадлежат султану Омана, вторые хранятся у шейха Рас-эль-Хаймы, ну а третьи сейчас перед твоими глазами, и их можно купить». – «Спасибо, Обейль, но в другой раз, надо будет подкопить деньжат».
Протяжённость побережья Рас-эль-Хаймы – 64 километра, хотя благодаря созданию искусственного архипелага Аль-Марджан эта цифра уже увеличилась на треть. С каждым годом на его островах открывается всё больше отелей, гости которых разнообразят пляжный отдых дайвингом, катанием на джет-ски и полётами на гидроплане – и совершенно напрасно обходят своим вниманием обширную область мангровых зарослей, растущих в самом центре города. Их уникальная экосистема – родной дом для многих видов крабов, птиц и особенно розовых фламинго, которые во время отливов прилетают на кормёжку на мелководье. Лучший способ подкрасться к этим грациозным созданиям поближе – отправиться в экотур на каяках по узким протокам со смыкающимися над головой ветками мангров, после которого возвращаешься на твёрдую землю по пояс мокрым, по макушку чумазым и абсолютно счастливым.
День 2. Пустыня
«Пристегните ремни – сейчас начнётся турбулентность», – подмигивает наш водитель Али и выкручивает громкость на полную: из динамиков льётся... нет, не ритмичная арабская музыка, а мимикрирующая под неё песня 15-летней давности «Восточные сказки» группы «Блестящие»: всё для удовольствия дорогих гостей из далёкой России. Dune Bashing – то есть скоростное маневрирование на барханах на внедорожнике – национальная забава в ОАЭ, весьма популярная и среди русских туристов, традиционно любящих быструю езду: для того чтобы меньше зарываться в песок, водители даже немного приспускают шины на своих «лендкруизерах».
«Ого, взгляните, что там», – притворно удивляется Али, кивая куда-то вбок, и когда мы послушно поворачиваем головы в указанном направлении, резко ухает вниз с крутого бархана. Такие «арабские горки» – управляемый занос на грани опрокидывания, резкие повороты, штурмы и марши, песчаные смерчи из-под колёс – главное, но не единственное развлечение во время пустынных джип-сафари. На маршруте есть несколько остановок, на которых можно босиком походить по барханам, спустив с них лавины, устроить фотоохоту на ящериц и всласть налюбоваться на меняющуюся каждый день гладь этого застывшего песчаного моря. Обычно такие туры проходят на закате для большей фотогеничности, а завершаются трапезой под открытым небом под неизбывные танцы живота. Более эксклюзивный вариант – ужин на воссозданной сторожевой башне на территории небольшого заповедника Аль-Вади: меланхоличные ориксы в её изножье и мерцающий звёздный купол над головой.
Но какая же пустыня без оазисов – и в Рас-эль-Хайме, которая считается самым плодородным уголком страны, немало мест, отданных под плантации финиковых пальм. Здешние сочные и мясистые плоды разных сортов (особенно ценятся «лулу» и «фард») горками лежат в городских супермаркетах, и вот вам лайфхак – купите к ним жидкий соус из тахины, который делает вкус фиников ещё более насыщенным. Мало кто знает, что есть в этом пустынном эмирате и свои термальные источники – в деревушку Хатт, где бьют три сероводородных ключа температурой +40 °С, приезжают для лечения ревматизма и заболеваний кожи, а также повышения мышечного тонуса. То, что надо для подготовки к активным приключениям в обветренных Хаджарских горах.
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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