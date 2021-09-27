Восточный экспресс: выходные в Рас-эль-Хайме

«Возраст самой старой известной жемчужины – около 8000 лет, – рассказывает гид Обейль. – Она была найдена на территории Абу-Даби и сейчас хранится там же в недавно открытом филиале Лувра». Мы ходим с Обейлем по частному музею жемчуга. Он работает при частной же – и единственной в заливе – ферме по выращиванию жемчуга: и тот и другая разместились в комнатах небольшой хижины, которая покачивается на понтоне в одной из лагун Рас-эль-Хаймы, вблизи деревни Аль-Рамс. Любой визит на ферму Suwaidi Pearls, основанную в 2005 году внуком одного из последних ныряльщиков за жемчугом в ОАЭ, сопровождается нескучной исторической экскурсией – на которой, например, можно увидеть выточенную из панциря черепахи прищепку для зажимания носа и грубые насадки на пальцы, сделанные из верблюжьей кожи: с их помощью подводные «старатели» защищали руки от острых краёв раковин.

За теорией следует практика – Обейль аккуратно извлекает из воды заросшую тиной и водорослями решётку-садок с устричными раковинами, чтобы показать, как на близлежащих плантациях выращивают жемчуг. «На ферме в каждую помещается небольшой шарик, который моллюск методично обволакивает -перламутром – так тот меньше беспокоит его нежное тело, – улыбается гид. – Лишь один процент добываемых со дна моря диких устриц содержит внутри жемчужину, тогда как наш «урожай» бывает в 60 раз больше!» Прихлёбывая горячий арабский чай карак с молоком и специями, я смотрю, как Обейль с гордостью демонстрирует свои сокровища – таинственно мерцающие жемчужины различной величины, украшения и особенно роскошные чётки. «Таких в мире всего три: одни принадлежат султану Омана, вторые хранятся у шейха Рас-эль-Хаймы, ну а третьи сейчас перед твоими глазами, и их можно купить». – «Спасибо, Обейль, но в другой раз, надо будет подкопить деньжат».