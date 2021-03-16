Вот такие пироги: как провести длинный уик-энд в Северной Осетии

И всё же главные достопримечательности Северной Осетии — природные. Стоит лишь отъехать четверть часа от Владикавказа, как попадаешь в зачарованное горное царство, где на каждом шагу, за каждым поворотом ждут сюрпризы — громоздящиеся ущелья, высоченные водопады, бурливые реки и минеральные источники. Даже установленные в прошлом году Комитетом по туризму республики арт-объекты не заслоняют, а дополняют виды: например, в Кадаргаванском каньоне появился покрытый зеркальными пластинами барс (этот символ Осетии изображён даже на её гербе), а по дороге в Цейское ущелье, прямо на скале висит гигантский бараний рог — увеличенная копия тех «кубков», из которых на Кавказе традиционно пили вино. Но расположенный при въезде в Алагирское ущелье конный памятник Уастырджи — покровителю ратников и странников, «министру путей и сообщения», как шутят местные — отсылает уже не к современному искусству, а к традициям древних аланов. Интересно, что после того, как в Алании было принято христианство, Уастырджи стал считаться аналогом святого Георгия Победоносца. 28-тонное изваяние воина на скакуне будто вырывается из толщи гор на 22-метровой высоте. Внизу, у подножия статуи и рядом с дорогой, расположено небольшое святилище с чашей, в которую проезжающим здесь мужчинам (и только им) полагается опустить небольшое пожертвование и тем самым задобрить грозного небожителя.