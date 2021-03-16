Вот такие пироги: как провести длинный уик-энд в Северной Осетии
День первый: Владикавказ
Сервис «Туту Приключения» — необычный ресурс по подбору авторских туров, которые разработаны инсайдерами и/или бывалыми путешественниками. Причём туров необязательно экстремальных, но обязательно тематических — это могут быть йога-ретриты, фотоэкспедиции, яхтенные переходы или гастрономические вылазки. В данном случае основной (но, безусловно, далеко не единственной) целью организованной «Туту Приключениями» и компанией Avia Events поездки было изучить все возможности Владикавказского аэроклуба, расположенного на аэродроме в селе Гизель. Тут можно прыгнуть с парашютом самостоятельно или в тандеме, покружить над горами на обаятельном «кукурузнике» Ан-2 и других миниатюрных самолётиках и даже взять на себя управление планером — окей, пусть всего лишь на 10–15 секунд. Не путайте планер с парапланом и дельтапланом — этот безмоторный летательный аппарат, больше всего похожий на созданный авиалюбителем макет, способен совершать немало фигур пилотажа: спираль, штопор, бочку и даже мёртвую петлю! Никакого шума двигателей, ни малейшего рёва агрегатов — только свист и шелест обтекающего крылья ветра (все движения выполняются за счёт потоков воздуха), только пульсирующий в венах адреналин и буря эмоций после приземления.
Да и сам Владикавказ — город интересный во всех отношениях. И, возможно, самый красивый в списке кавказских столиц: не обезображенный точечной высотной застройкой центр с домами XIX и начала XX веков на проспекте Мира, линия трамвая, запущенного ещё в 1904 году, тенистые аллеи и бульвары с многочисленными памятниками, атмосферные церкви и храмы, заросшие берега Терека, кофейни на каждом углу — и над всем этим словно намалёванный тушью громадный абрис Столовой горы. В обновлённом Центральном парке — изящные беседки и ещё более изящные лебеди. В недавно открывшемся после долгой реконструкции Национальном музее в бывшем особняке купца Якова Ходякова и табачной фабрике Багратиона Вахтангова — восемь залов, посвящённых аланской истории и этнографии. В здании бывшей шиитской мечети — планетарий со «Школой космонавтики». В общем, на знакомство с Владикавказом лучше выделить как минимум день — и у вас гарантированно что-то да отложится в копилку планов на следующее его посещение.
День второй: Алагирской и Цейское ущелья
И всё же главные достопримечательности Северной Осетии — природные. Стоит лишь отъехать четверть часа от Владикавказа, как попадаешь в зачарованное горное царство, где на каждом шагу, за каждым поворотом ждут сюрпризы — громоздящиеся ущелья, высоченные водопады, бурливые реки и минеральные источники. Даже установленные в прошлом году Комитетом по туризму республики арт-объекты не заслоняют, а дополняют виды: например, в Кадаргаванском каньоне появился покрытый зеркальными пластинами барс (этот символ Осетии изображён даже на её гербе), а по дороге в Цейское ущелье, прямо на скале висит гигантский бараний рог — увеличенная копия тех «кубков», из которых на Кавказе традиционно пили вино. Но расположенный при въезде в Алагирское ущелье конный памятник Уастырджи — покровителю ратников и странников, «министру путей и сообщения», как шутят местные — отсылает уже не к современному искусству, а к традициям древних аланов. Интересно, что после того, как в Алании было принято христианство, Уастырджи стал считаться аналогом святого Георгия Победоносца. 28-тонное изваяние воина на скакуне будто вырывается из толщи гор на 22-метровой высоте. Внизу, у подножия статуи и рядом с дорогой, расположено небольшое святилище с чашей, в которую проезжающим здесь мужчинам (и только им) полагается опустить небольшое пожертвование и тем самым задобрить грозного небожителя.
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
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