Встречи на Эльбе: путешествие по Саксонии

Музыкальная пауза
Свободное государство Саксония – таково официальное название самой восточной земли Германии – имеет долгую и славную историю, в которой часто встречаются слова «пфальцграфство» и «курфюршество». Роль, которую она сыграла в развитии мировой культуры, не поддаётся даже приблизительной оценке. А ещё именно здесь изобрели бюстгальтеры и чайные пакетики – согласитесь, без них мир не стал бы таким, каким мы его знаем и любим. И что не может не радовать – Свободное государство гарантирует и свободу передвижения: сеть железных дорог, покрывающая Саксонию, позволяет без проблем добраться почти до любого города, а трансфер между главными городами Лейпцигом и Дрезденом занимает чуть больше часа.
Ляйпциг, как произносят его название местные, немного теряется в тени саксонской столицы. Считая его вторым номером, многие заезжают сюда лишь на несколько часов и совершают большую ошибку: милейший город со старинным университетом, колоритными ярмарками и промзонами, превратившимися в арт-пространства, заслуживает самого пристального внимания. Лейпциг – город великих композиторов и не менее великих сладкоежек. Оказавшись здесь, первым делом нужно отправиться в старый центр и пройти по «Нотной дороге» – обозначенному отметками на мостовой маршруту от церкви Святого Фомы, где 27 лет проработал кантором Иоганн Себастьян Бах, к домам Мендельсона, Шумана и Вагнера. А затем заглянуть в одну из кондитерских ради «лейпцигских жаворонков» – наполненных марципаном корзиночек из песочного теста. Другой обязательный к посещению культовый общепит – ресторан Auerbachs Keller: в историческом погребке, существующем с 1438 года, происходит первое действие «Фауста», причём Гёте описывал заведение с натуры.
Зоопарк в Лейпциге входит в тройку лучших в Европе, так что на его посещение нужно отводить как минимум полдня. Здесь каждому континенту отведена отдельная зона с соответствующим антуражем. А крытая часть зовётся «Гондваналенд» – это 16 га под стеклянным куполом, где растут джунгли, можно плавать на лодочке по каналам, экзотические птички расхаживают прямо под ногами, а посетителей просят закрывать рюкзаки, чтобы их не обокрали обезьянки.
В тёплое время года стоит добавить к этой программе ещё один день для развлекательного парка BELANTIS (открыт с апреля по ноябрь), расположенного в 20 минутах езды от города. Всем, у кого дети от 14 до 114 лет, не стоит упускать шанса побывать в сборочных цехах фабрики Porsсhe и прокатиться по гоночной трассе с профессиональным пилотом – ощущения вполне сравнимы с теми, какие дарят американские горки.
Художественный образ
Одно из самых красивых мест в Саксонии – это Швейцария. Саксонская, разумеется. По живописным Эльбским песчаниковым горам, что в получасе езды от Дрездена, проходит один из старейших туристических маршрутов Европы. Ветра и дожди за тысячи лет размыли мягкий камень, и скалы приобрели причудливые очертания: гигантские кегли, столбы, торчащие пальцы и загадочные фигуры. Между каменными глыбами – густые хвойные леса, у их подножия извиваются реки, и всё вместе выглядит так красиво, что захватывает дух – недаром тропа через скалы получила имя Malerweg, «Дорога художников». Но главная достопримечательность Саксонской Швейцарии – Бастайский мост, проложенный меж скал над 40-метровым ущельем. Выглядит он как декорация для какого-нибудь фэнтези с участием драконов и рыцарей, и виды с него открываются эпические.
На самых высоких скальных бастионах Саксонской Швейцарии стоят настоящие крепости. Больше всех впечатляет Кёнигштайн – за 800-летнюю историю её ни разу не брали приступом, только измором. В твердыне томили важных преступников, здесь скрывались от опасностей королевские семьи, а во время Второй мировой – хранили коллекцию Дрезденской галереи. Сейчас тут музей, а в ноябре открывается грандиозный рождественский базар, отчего суровая Кёнигштайн приобретает прямо-таки диснеевскую милоту.
Барочная страсть
Синяя ленточка Эльбы красиво перевязывает карту Саксонии по диагонали. А Дрезден, столицу Свободного государства, его главная река аккуратно делит пополам – слева «Старый» Альтштадт, справа – «Новый» Нойштадт. Хотя по факту всё ровно наоборот: в Нойштадте сохранилась историческая застройка, тогда как уничтоженный бомбёжкой Альтштадт долгие годы восстанавливали буквально по кирпичику. Те камни, что принадлежали первоначальным зданиям, чёрные и закопчённые, и их легко отличить от добавленных реставраторами.
Но и ставшие от этого пёстрыми архитектурные шедевры, из которых Альтштадт состоит чуть менее, чем полностью, поражают воображение. Дрезденское барокко называют застывшей в камне музыкой. Здания в историческом центре можно рассматривать бесконечно: ни одного архитектурного элемента не повторяется, у каждой статуи – своё лицо, и даже выражения львиных морд уникальны. Перебираешься на другой берег Эльбы – и как будто город сменил. Нойштадт – это совсем другой Дрезден, где перед глазами уже не пышные барочные дворцы, а стрит-арт, донер-кебаб, секонд-хенды и хипстерские бары.
В конце ноября в Дрездене открываются целых десять рождественских базаров, в том числе Штрицельмаркт – в этом году он будет организован уже в 585-й раз. А апофеозом новогодних увеселений служит Штолленфест – праздник, посвящённый особому рождественскому кексу с изюмом и цукатами. Готовить его имеют право только 150 пекарей из особой гильдии, в Штолленфест они объединяют усилия и выпекают многотонный пирог, который возят по городу, а затем режут гигантским ножом и угощают всех желающих.
И на протяжении всего года в Дрездене работает самая большая в мире флотилия колёсных пароходов, многим из которых больше ста лет. Это настоящие плавучие музеи, неторопливые, степенные и издающие оглушительный гудок, когда отплывают или встречаются на реке с таким же стареньким коллегой, идущим встречным курсом. На речных ветеранах можно отправиться на прогулку по Эльбе – добраться до Майсена и Магдебурга или просто полюбоваться с воды на красивейшую дрезденскую набережную, которую Гёте называл «Балконом Европы». Возможно, это самые фотогеничные 500 мет-ров во всей Центральной Европе. Провожать солнце, стоя на этом балконе, – вернейший способ навсегда влюбиться в Дрезден. Сомневаетесь – проверьте сами, только не говорите потом, что вас не предупреждали.
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Как добраться
Самый быстрый и бюджетный вариант – долететь из Москвы до Лейпцига рейсом «Победы».
Отели
Стильный и современный Felix Suiten занимает здание бывшей почты на центральной площади Лейпцига напротив университета – удачнее локации нет. Дрезденский Hilton Dresden расположен на берегу Эльбы рядом с церковью Фрауэнкирхе. Помимо обязательного для бренда комфорта и отличных предложений для семей он может похвастать шестью отличными ресторанами. Особенно хорош традиционный бирхаус Bierhaus Dampfschiff, выполненный в морском дизайне, – название непроизносимое, зато и кухня незабываемая.