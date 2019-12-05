Встречи на Эльбе: путешествие по Саксонии

Свободное государство Саксония – таково официальное название самой восточной земли Германии – имеет долгую и славную историю, в которой часто встречаются слова «пфальцграфство» и «курфюршество». Роль, которую она сыграла в развитии мировой культуры, не поддаётся даже приблизительной оценке. А ещё именно здесь изобрели бюстгальтеры и чайные пакетики – согласитесь, без них мир не стал бы таким, каким мы его знаем и любим. И что не может не радовать – Свободное государство гарантирует и свободу передвижения: сеть железных дорог, покрывающая Саксонию, позволяет без проблем добраться почти до любого города, а трансфер между главными городами Лейпцигом и Дрезденом занимает чуть больше часа.

Ляйпциг, как произносят его название местные, немного теряется в тени саксонской столицы. Считая его вторым номером, многие заезжают сюда лишь на несколько часов и совершают большую ошибку: милейший город со старинным университетом, колоритными ярмарками и промзонами, превратившимися в арт-пространства, заслуживает самого пристального внимания. Лейпциг – город великих композиторов и не менее великих сладкоежек. Оказавшись здесь, первым делом нужно отправиться в старый центр и пройти по «Нотной дороге» – обозначенному отметками на мостовой маршруту от церкви Святого Фомы, где 27 лет проработал кантором Иоганн Себастьян Бах, к домам Мендельсона, Шумана и Вагнера. А затем заглянуть в одну из кондитерских ради «лейпцигских жаворонков» – наполненных марципаном корзиночек из песочного теста. Другой обязательный к посещению культовый общепит – ресторан Auerbachs Keller: в историческом погребке, существующем с 1438 года, происходит первое действие «Фауста», причём Гёте описывал заведение с натуры.