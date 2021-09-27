Выходные: куда отправиться на длинный уик-энд

Парк



Новосибирск



Новосибирск из тех городов, в которые нужно не съездить, а ездить, возвращаясь снова и снова. Во-первых, потому, что все его многочисленные достопримечательности за один присест не освоить, а во-вторых, в обаятельном и очень живом сибирском мегаполисе просто приятно находиться. Всякий раз к длинному списку must-see будет добавляться что-то новенькое. Этим летом, к примеру, в окрестностях города открылся «Мира Парк» – один из крупнейших в России частных парков. «Мира Парк» задуман как пространство, где человек мог бы не только отдохнуть, но и ощутить свою связь с природой и космосом. В этом помогают необычные арт-объекты, созданные специалистами и дизайнерами со всей страны.



Сад камней из сибирских минералов, критский лабиринт протяжённостью около двух километров с вырезанным из травертина Монументом истины в центре, полнокупольный планетарий, Дом звука с уникальной установкой для акустических медитаций – всего в парке 15 интерактивных локаций, но их количество будет увеличиваться с каждым сезоном. В парке постоянно проходят мастер-классы и духовные семинары, концерты и детские развлекательные программы – за их расписанием можно следить на сайте.