Выходные: куда отправиться на длинный уик-энд
Парк
Новосибирск
Новосибирск из тех городов, в которые нужно не съездить, а ездить, возвращаясь снова и снова. Во-первых, потому, что все его многочисленные достопримечательности за один присест не освоить, а во-вторых, в обаятельном и очень живом сибирском мегаполисе просто приятно находиться. Всякий раз к длинному списку must-see будет добавляться что-то новенькое. Этим летом, к примеру, в окрестностях города открылся «Мира Парк» – один из крупнейших в России частных парков. «Мира Парк» задуман как пространство, где человек мог бы не только отдохнуть, но и ощутить свою связь с природой и космосом. В этом помогают необычные арт-объекты, созданные специалистами и дизайнерами со всей страны.
Сад камней из сибирских минералов, критский лабиринт протяжённостью около двух километров с вырезанным из травертина Монументом истины в центре, полнокупольный планетарий, Дом звука с уникальной установкой для акустических медитаций – всего в парке 15 интерактивных локаций, но их количество будет увеличиваться с каждым сезоном. В парке постоянно проходят мастер-классы и духовные семинары, концерты и детские развлекательные программы – за их расписанием можно следить на сайте.
Гастрономия
Гёйчай, Азербайджан
Тихий и благообразный городок Гёйчай, расположившийся в самом центре страны, на севере историчес-кой Ширванской равнины, оживает во второй половине осени: со всего мира гости съезжаются на Гёйчайский гранатовый фестиваль Нар Байрамы, который в этом году пройдёт с 26 октября по 7 ноября. Это событие такой важности, что ЮНЕСКО в прошлом году внесло его в список нематериального наследия. Алый плод здесь чествуют с размахом: как утверждают жители Азербайджана, только в их стране произрастают сразу все известные в мире сорта граната, а всё благодаря особенно тёплому, щедрому климату. И ведь правда, даже в преддверии зимы в Гёйчае можно вдоволь подзаправиться и солнцем, и витаминами. Здесь приглашают полюбоваться садоводческими достижениями, напробоваться гранатовых деликатесов на большой ярмарке, где представлены и сами гранаты не менее 60 сортов, а ещё соки, варенья, соусы, выпечка, лечебные снадобья и домашнее вино из граната, и, конечно, принять участие в народных гуляньях с конкурсами, музыкой и фейерверком.
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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