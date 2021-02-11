Выйти на свободу: лучшие места для фрирайда

Штубай, Австрия

На одном из крупнейших ледников Тироля для фрирайдеров открыты 13 официальных спусков разной сложности – от совсем простеньких для тех, кто делает лишь первые шаги за пределы трасс, до сложных чёрных маршрутов. Все они доступны прямо от подъёмников, обозначены на специальной карте, которую можно взять в офисе Powder Department, и отмечены GPS-треками в приложении курорта, а на сайте Штубая даже получится посмотреть видео с деталями каждого приключения. С инструкторами тоже никаких проблем – можно нанять фрирайд-гида, записаться в школу или принять участие в одном из тренировочных состязаний, которые постоянно проходят в течение здешнего почти бесконечного сезона. Комплект необходимого снаряжения выдадут в любом прокате, проверить биперы и получить актуальную информацию о состоянии снега и прогнозе погоды можно на чек-пойнтах у главных подъёмников. А у станции Gamsgarten есть небольшой учебный полигон, на котором стоит попрактиковаться в пользовании биперамии лавинными щупами.

Сезон: с конца сентября по июнь.

Трассы: 110 км в Штубае (в том числе специальные трассы комфортного катания для всей семьи), 380 км – в объединённом регионе Инсбрук, в который входят в общей сложности 13 курортов.

Ски-пасс: €259 на 6 дней.

Бонус: в 45 минутах езды от Штубая находится Инсбрук, город с 800-летней историей и огромным списком музеев и достопримечательностей.

Ливиньо, Италия

На большинстве итальянских курортов зорко следят за тем, чтобы никто не выходил вне трасс, и нарушителей серьёзно штрафуют. Но спрятанный за двумя перевалами на границе со Швейцарией Ливиньо – исключение: фрирайд здесь не просто разрешён, а даже поощряется, потому что на курорте созданы все условия для того, чтобы он был максимально безопасным. Специальные информационные бюллетени с самыми актуальными данными о погоде, состоянии снега и уровне лавинной опасности публикуются утром и вечером, а в приложении MyLivigno можно проверить, в каких районах сейчас покров в наилучшей кондиции для приятного катания. Снег здесь вообще отличный: благодаря особому микроклимату и отсутствию сильных ветров он долго остаётся мягким после снегопадов, радуя любителей поднимать целину. Всего в Ливиньо более 200 кв. км склонов, подходящих для свободного катания, есть размеченные маршруты для безопасных скитуров, а также специальные зоны Freeride Approaching Area для начинающих райдеров, где можно получить свой первый опыт.

Найти инструкторов помогут в Livigno Outdoor Center.

Сезон: с ноября по конец апреля.

Трассы: 115 км

Ски-пасс: €242 на 6 дней (в начале и конце сезона абонемент можно получить бесплатно при бронировании недельного проживания).

Бонус: Ливиньо является зоной Duty Free – здесь около 250 магазинов, где можно купить недорогое спортивное снаряжение, итальянские сыры и альпийские деликатесы, косметику, духи, товары для дома, электронику и т. д.

Церматт, Швейцария

Один из старейших в Швейцарии, один из самых высоких в Европе горнолыжных курортов, Церматт предлагает 36 км безопасных внетрассовых спусков. Это не самый большой регион для фрирайда, но уж точно один из самых живописных: к катанию здесь прилагается впечатляющая панорама из 38 вершин-четырёхтысячников, главная среди которых – Маттерхорн, самая узнаваемая на свете гора-пирамида. На одном из её боков и расположился Церматт. Склоны, которых никогда не касаются ратраки, отмечены на схеме жёлтым цветом – больше всего их в зонах Ротхорн и Штокхорн, причём среди них есть как довольно простые, так и сложные маршруты с интересным рельефом и крутыми кулуарами. Для опытных лыжников местные горные гиды предлагают фрирайд-туры, а вертолётная компания Air Zermatt – программы хели-ски. На курорте также можно записаться в школу фрирайда, отправиться в пробный скитур и пройти курс лавинной безопасности. Впрочем, любое приключение здесь начинается с проверки снаряжения и небольшого практического урока по пользованию бипером и щупом и чтению снежного рельефа – это же Швейцария.

Сезон: с ноября по май (катание на леднике возможно круглый год).

Трассы: 360 км, включая зону катания Червинии на итальянской стороне Маттерхорна.

Ски-пасс: от €86 в день.

Бонус: кухня в Церматте на высоте во всех смыслах – здешние рестораны заработали в общей сложности 250 баллов от гастрогида Gault&Millau и с полсотни звёзд от Michelin, это рекорд для горнолыжного курорта.