Выйти на свободу: лучшие места для фрирайда

Что это
Свободное катание начинается там, где заканчиваются трассы. Фрирайд имеет столь же мало общего со скольжением по наглаженным ратраками спускам, сколько купание в бассейне – с дайвингом в океане. Первое, конечно, комфортнее и безопаснее, но никогда не подарит таких ярких впечатлений, как второе. Разрисовывать своими следами нетронутый снег – радость и восторг, сравнимые только с ощущением свободного полёта. Это не столько спорт, сколько наслаждение катанием в чистом виде, когда просто забираешься наверх и – ууух!
Кому подходит
В принципе, любому горнолыжнику или сноубордисту, который хотел бы сделать левел-ап. Но фрирайд требует крепкой физической формы и серьёзной подготовки: только научившись очень хорошо кататься по трассам, можно пробовать выходить за их пределы. На диких склонах встречаются (иногда внезапно) камни, лёд, бугры и деревья. Нужно уметь спускаться по любому снегу, включая не только свежий и глубокий, но и замёрзший до бетонной жёсткости или раскисший в мокрую кашу, очень чётко контролировать скорость и траекторию и не бояться крутых и узких участков.
Где научиться
Лучше всего пройти специализированный курс в лыжной школе – такие программы предлагают почти на любом горном курорте. Для первых упражнений вполне подходят нераскатанные обочины трасс, лесные «шорткаты» и необработанные участки между выглаженными спусками. На следующем уровне можно попробовать силы в небольших офпист--зонах, которые оставляют на многих курортах специально для любителей катнуть по-дикому. И уже после этого – решаться на более сложные авантюры, но только с инструктором-гидом. Важно помнить, что фрирайд разрешён далеко не везде, и порой за несанкционированный выход вне трасс можно лишиться ски-пасса и получить приличный штраф.
Фрирайд-туры
Программы разного уровня сложности и продолжительности сейчас предлагают повсеместно. Самые популярные – с катанием по маршрутам, расположенным на расстоянии пары траверсов от подъёмников. Иногда к началу спуска райдеров подвозят снегоходы. В США, откуда родом многие фрирайдерские термины, их называют Snowcat, поэтому и подобные туры стали называть сноу-кэтинг. А если катальщиков забрасывают к старту на вертолёте, то приключение зовётся хели-ски – но это уже для самых опытных. Другой вариант для внетрассового катания – скитур или бэккантри. Участники такого мероприятия идут в гору пешком, на снегоступах или на лыжах с противоскользящими камусами, и путешествие может продолжаться от пары часов до нескольких дней с ночёвками в горных хижинах.
Снаряжение
Сноубордистам попроще, а вот лыжникам для катания вне трасс приходится переобуваться: обычные лыжи не подходят, нужны специальные модели – более широкие, чтобы не тонули в снегу, более жёсткие, чтобы не болтало на сложном рельефе, и с задранным вверх носком – рокером. Для фрирайдера обязательны шлем и рюкзак с защитой для спины, креплениями для переноски лыж или доски, а в случае серьёзных приключений – с противолавинным парашютом (эйрбэгом) и авалунгом (трубка, которая позволяет дышать под снегом). Для любого выхода вне трасс также необходим лавинный комплект – лавинный датчик (бипер), щуп и складная лопата, зачастую весь набор вместе с рюкзаком можно взять напрокат.
Безопасность
Выходя за флажки, важно понимать: это экстремальный спорт. Правильное снаряжение и хорошая подготовка снижают риск, но абсолютно безопасным фрирайд не бывает – как любой активный отдых. Поэтому принципиально важно соблюдать правила. Никогда не катайтесь в одиночку и со случайными незнакомцами, не идите по чужим следам, на все более-менее серьёзные маршруты собирайтесь только с опытным гидом, с полностью заряженными бипером и телефоном, в который забиты номера местных спасслужб, всегда надевайте шлем и перед любым выходом вне трасс узнавайте прогноз погоды. Любой райдер обязательно должен пройти лавинный курс: крайне важно уметь читать рельеф, определять состояние снега, знать правила выбора безопасной линии спуска. Обязательны и практические уроки по пользованию бипером и щупом, а кроме них желательны навыки оказания первой помощи – за пределами трасс за вами никто не присматривает, быстро вызвать подмогу не получится, и за жизнь и здоровье ваши и ваших друзей отвечаете в первую очередь вы сами.
Страховка
Обычного полиса для фрирайда недостаточно – в страховку должна быть включена опция «катание по немаркированным трассам (любительский спорт)». Обязательно добавьте в полис пункты «эвакуация вертолётом» и «поисково-спасательные мероприятия», чтобы в случае ЧП страховая оплатила эти – весьма немаленькие – расходы.
В мире
Штубай, Австрия
На одном из крупнейших ледников Тироля для фрирайдеров открыты 13 официальных спусков разной сложности – от совсем простеньких для тех, кто делает лишь первые шаги за пределы трасс, до сложных чёрных маршрутов. Все они доступны прямо от подъёмников, обозначены на специальной карте, которую можно взять в офисе Powder Department, и отмечены GPS-треками в приложении курорта, а на сайте Штубая даже получится посмотреть видео с деталями каждого приключения. С инструкторами тоже никаких проблем – можно нанять фрирайд-гида, записаться в школу или принять участие в одном из тренировочных состязаний, которые постоянно проходят в течение здешнего почти бесконечного сезона. Комплект необходимого снаряжения выдадут в любом прокате, проверить биперы и получить актуальную информацию о состоянии снега и прогнозе погоды можно на чек-пойнтах у главных подъёмников. А у станции Gamsgarten есть небольшой учебный полигон, на котором стоит попрактиковаться в пользовании биперамии лавинными щупами.
Сезон: с конца сентября по июнь.
Трассы: 110 км в Штубае (в том числе специальные трассы комфортного катания для всей семьи), 380 км – в объединённом регионе Инсбрук, в который входят в общей сложности 13 курортов.
Ски-пасс: €259 на 6 дней.
Бонус: в 45 минутах езды от Штубая находится Инсбрук, город с 800-летней историей и огромным списком музеев и достопримечательностей.
Ливиньо, Италия
На большинстве итальянских курортов зорко следят за тем, чтобы никто не выходил вне трасс, и нарушителей серьёзно штрафуют. Но спрятанный за двумя перевалами на границе со Швейцарией Ливиньо – исключение: фрирайд здесь не просто разрешён, а даже поощряется, потому что на курорте созданы все условия для того, чтобы он был максимально безопасным. Специальные информационные бюллетени с самыми актуальными данными о погоде, состоянии снега и уровне лавинной опасности публикуются утром и вечером, а в приложении MyLivigno можно проверить, в каких районах сейчас покров в наилучшей кондиции для приятного катания. Снег здесь вообще отличный: благодаря особому микроклимату и отсутствию сильных ветров он долго остаётся мягким после снегопадов, радуя любителей поднимать целину. Всего в Ливиньо более 200 кв. км склонов, подходящих для свободного катания, есть размеченные маршруты для безопасных скитуров, а также специальные зоны Freeride Approaching Area для начинающих райдеров, где можно получить свой первый опыт.
Найти инструкторов помогут в Livigno Outdoor Center.
Сезон: с ноября по конец апреля.
Трассы: 115 км
Ски-пасс: €242 на 6 дней (в начале и конце сезона абонемент можно получить бесплатно при бронировании недельного проживания).
Бонус: Ливиньо является зоной Duty Free – здесь около 250 магазинов, где можно купить недорогое спортивное снаряжение, итальянские сыры и альпийские деликатесы, косметику, духи, товары для дома, электронику и т. д.
Церматт, Швейцария
Один из старейших в Швейцарии, один из самых высоких в Европе горнолыжных курортов, Церматт предлагает 36 км безопасных внетрассовых спусков. Это не самый большой регион для фрирайда, но уж точно один из самых живописных: к катанию здесь прилагается впечатляющая панорама из 38 вершин-четырёхтысячников, главная среди которых – Маттерхорн, самая узнаваемая на свете гора-пирамида. На одном из её боков и расположился Церматт. Склоны, которых никогда не касаются ратраки, отмечены на схеме жёлтым цветом – больше всего их в зонах Ротхорн и Штокхорн, причём среди них есть как довольно простые, так и сложные маршруты с интересным рельефом и крутыми кулуарами. Для опытных лыжников местные горные гиды предлагают фрирайд-туры, а вертолётная компания Air Zermatt – программы хели-ски. На курорте также можно записаться в школу фрирайда, отправиться в пробный скитур и пройти курс лавинной безопасности. Впрочем, любое приключение здесь начинается с проверки снаряжения и небольшого практического урока по пользованию бипером и щупом и чтению снежного рельефа – это же Швейцария.
Сезон: с ноября по май (катание на леднике возможно круглый год).
Трассы: 360 км, включая зону катания Червинии на итальянской стороне Маттерхорна.
Ски-пасс: от €86 в день.
Бонус: кухня в Церматте на высоте во всех смыслах – здешние рестораны заработали в общей сложности 250 баллов от гастрогида Gault&Millau и с полсотни звёзд от Michelin, это рекорд для горнолыжного курорта.
Шамони, Франция
Горная деревушка у подножия Монблана два века назад стала пионером альпийского туризма – именно здесь появились первые горные гиды, заработали первые подъёмники и была проведена первая зимняя Олимпиада. Но культовым Шамони делает не только славная история, но и исключительные возможности для катания на высочайшем горном массиве Западной Европы. Особенно хорошо здесь тем, кто предпочитает дикие спуски.
Возможности для фрирайда в Шамони неисчерпаемы. Бескрайние поля с глубокой целиной, крутые кулуары, лесное катание или прыжки по карнизам – найдётся любой рельеф, любой уклон и маршрут любой сложности от простеньких до экстремальных, уже для адреналиновых маньяков. А главный фрирайд-аттракцион – Белая долина, самый длинный внетрассовый спуск в Альпах протяжённостью почти 25 км. Приключение начинается с вырубленной в ледяном гребне лестницы, по которой спускаются в альпинистской обвязке, а заканчивается только 4–6 часов спустя у изрезанного трещинами ледяного языка Мер-де-Глас («Море льда») – на маршрут можно выходить только продвинутым фрирайдерам и только с опытным гидом.
Сезон: с декабря по апрель.
Трассы: 150 км, по единому скипассу можно кататься и в Курмайоре на итальянской стороне Монблана.
Ски-пасс: от €285 на 6 дней.
Бонус: в отличие от большинства соседних курортов Шамони не засыпает в девять вечера, в городе полно баров и ночных клубов, где в сезон у стойки толчётся весь цвет райдерской тусовки.
Нисэко, Япония
Сибирь: далёкий, дикий и заваленный снегом. Причём снег этот особенный – лёгкий, сухой и мелкий как пудра, настоящий дар небесный для лыжников и сноубордистов. В таком снегу не тонут и не тормозятся лыжи, он поднимается за спиной искрящимся шлейфом, в него даже падать приятно – словно в пуховую перину приземляешься. А ещё его тут очень, очень много: Нисэко, крупнейший горнолыжный курорт Хоккайдо, считается одним из самых снежных в мире. Зимой снегопады здесь проходят почти ежедневно, так что даже не нужно уходить с трасс – достаточно просто выйти на склоны чуть раньше, чтобы получить свой заветный кусочек нетронутой целины, нежной, как взбитые сливки.
А за действительно крутыми впечатлениями можно отправиться в один из секторов естественного рельефа, оставленных для любителей фрирайда. Самый большой – Mizuno-no-Sawa, где есть и лесные участки, и широкие поляны, немыслимо крутые кулуары и естественный хафпайп. Лавинная служба мониторит состояние снега и открывает фрирайд-сектор только в безопасные дни. Для самых продвинутых и неугомонных несколько раз в неделю устраивают скитуры и сноукэтинг по соседним заснеженным сопкам.
Сезон: с конца ноября по начало мая.
Трассы: 44,5 км
Ски-пасс: около $70 в день.
Бонус: после катания можно отправиться в онсэн, традиционную купальню на горячих источниках, чья целебная термальная вода отлично смывает усталость и наполняет энергией для новых приключений.
В России
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
В Петропавловске-Камчатском есть несколько горнолыжных центров с подъёмниками и ратраками, но ехать на Камчатку, чтобы кататься по трассам, – как лететь в Нью-Йорк, чтобы сходить в «Макдоналдс». В этот огнедышащий край стремятся за самым впечатляющим фрирайд-приключением в жизни. Дикие склоны с выкатом к Тихому океану, спуск в кратер действующего вулкана, проезды меж фумарол и гейзеров, целинные поля, не вспаханные кантами предшественников, – всё это рядовые пункты камчатской катальной программы.
Основные споты для фрирайда расположены в радиусе 150 км от Петропавловска. Самые интересные – в южном и северном секторах: можно обкатать действующие вулканы Горелый, Вилючинский, Авачинский и Корякский и закончить день пикником у океана среди сивучей и нерп. Большинство этих опций доступны только при покупке программы хели-ски, лишь до некоторых спотов можно добраться на снегоходе или с многодневным скитуром, так что покататься бюджетно не выйдет. Ну а самые энергичные могут добраться на вертолёте до севера Камчатки, где получится покататься по склонам Тумракского хребта и Ключевской группы вулканов.
Сезон: с февраля по апрель.
Катание: около 5000 руб. за скитур, около 10 000 руб. за фрирайд с заброской на снегоходе и около 50 000 руб. за день катания с вертолётной заброской.
Бонус: купание в термальных источниках, сафари на вездеходах и свежайшая красная икра.
Эльбрус, Кабардино-Балкария
Царственный белый исполин с двуглавой макушкой был главной горой для советских горнолыжников, но и сейчас высочайшая вершина Европы остаётся местом крутым во всех смыслах. Подготовленных трасс здесь не так много, зато возможности для фрирайда просто безграничны благодаря большим высотам (даже нижняя станция «Азау» расположена на 2350 м, а верхняя станция «Гарабаши» – на заоблачных 3780 м) и почти вечному сезону (официально он заканчивается в мае, но на леднике можно кататься и скитурить даже летом).
Главная радость офписта на Эльбрусе – бескрайние целинные поля, о которых знающие люди вспоминают с придыханием, причём в многоснежные годы наслаждаться катанием по пухляку можно даже от подъёмников между станциями «Кругозор» и «Азау». Неофициальные, но общеизвестные фрирайд-маршруты обозначены на схемах, но и на них нельзя соваться без опытного проводника – прощая ошибки в технике катания, огромная гора не прощает ошибок в навигации, здесь легко заблудиться и выскочить куда не следует: Эльбрус очень лавиноопасен, под его снежной мантией много коварных трещин и ловушек рельефа. На курорте работают фрирайд-школы, а в прокатах «Альпиндустрия» и «Хайлендер» – хороший выбор снаряжения для катания вне трасс.
Сезон: с декабря по май.
Трассы: почти 17 км, также есть возможность покататься на склонах соседнего Чегета.
Ски-пассы: от 2000 руб. в день.
Бонус: возможность съездить в Долину нарзанов или на термальные источники «Гедуко».
Шерегеш, Кемеровская область
Горную Шорию иногда называют «Сибирской Швейцарией», хотя с точки зрения снега низкорослый Шерегеш даст сто очков вперёд любой, даже самой высокогорной Европе – там о пухляке такой толщины и пушистости могут только мечтать. Снежный покров на курорте в иные сезоны достигает пяти метров, с сибирскими снегопадами иногда не справляются ратраки, и порой все гости Шерегеша неожиданно для себя становятся фрирайдерами. Ну а для тех, кто целенаправленно ищет внетрассовых радостей, Геш, как нежно зовут курорт завсегдатаи, с его морем сухого рассыпчатого снега и низкой лавинной опасностью – просто рай на земле. Фрирайдовые маршруты с роскошным лесным катанием доступны прямо от подъёмников – есть как простые и пологие, так и сложные, с серьёзными дропами и крутыми сбросами, для опытных райдеров найдутся отличные варианты с заброской на ратраке, хели-ски и скитуры (в том числе многодневные). На курорте действует несколько фрирайд-школ и постоянно снимают видео известные прорайдеры, красиво прыгающие по курумам – заваленным пухлыми снежными подушками каменным рекам.
Сезон: с ноября по апрель.
Трассы: 56 км
Ски-пассы: от 1700 руб. в день за единый ски-пасс на катание в секторах A, В и Е, 1200 руб. в день за подъёмник в секторе F.
Бонус: баня, главное сибирское апрески, в Шерегеше предлагается повсеместно. Также на курорте есть несколько неплохих оздоровительных центров.
«Красная поляна», Краснодарский край
«Красная Поляна», прежде звавшаяся «Горки Город», – единственный на сегодня российский курорт с открытой фрирайд-политикой. Все прочие в лучшем случае просто закрывают глаза на тех, кто выходит вне трасс, «Поляна» же признаёт их существование, хоть и официально заявляет, что не несёт ответственности за безопасность катающихся за флажками. Тем не менее, для фрирайдеров есть стенды для проверки биперов и учебный полигон для тренировок по их использованию, бесплатные лекции от гидов, прорайдеров и спасателей, прокат лавинного снаряжения. И даже шесть небольших официальных офпист-спусков в Восточном и Центральном секторах, на которые можно выходить, не опасаясь отъёма ски-пасса, и с которых легко вернуться обратно на раскатанное, если как-то не зашло. Набравшись опыта и взяв проводника, стоит отправляться и на более серьёзные офпист-приключения, по части которых Красная Поляна с её разнообразным рельефом, лёгким пуховым снегом и легендарным прозрачным буковым «Волшебным лесом» всегда была богата. Сведения по актуальной снежной обстановке можно узнать в Инстаграме лавинной службы.
Сезон: с декабря по май.
Трассы: 30 км
Ски-пасс: от 1700 руб. в день.
Бонус: в Красной Поляне самая развитая инфраструктура среди всех горнолыжных курортов России и апрески на любой вкус: от баров и ресторанов высокой кухни до развлекательных парков.
Кировск, Мурманская область
Кировск считается одним из самых старых и наиболее северных горнолыжных курортов России – он расположен за Полярным кругом, так что проблем со снегом здесь не случается. Да и с интересными трассами в Хибинах тоже всё в порядке: горы хоть и не высоки, но достаточно круты, чтобы никому не было скучно. От перечисления внетрассовых возможностей Заполярья у опытных катальщиков начинается повышенное слюноотделение: в кировском фрирайд-меню – пять огромных горных цирков, идеальный для скитура рельеф с плоскими плато и равномерно крутыми стеночками, кулуары с уклоном выше 40 градусов, целинные поля от горизонта до горизонта и снежные подушки высотой в пять этажей.
Правда, стоит учитывать, что световой день зимой длится всего пару часов, погода переменчива, а из-за высокой лавинной опасности без гида за пределы трасс соваться категорически не рекомендуется. Но начинающим хватит впечатлений и на широченных нераскатанных боках трасс в «Большом Вудъявре» и «Кукисвумчорре». Опытным же в Кировске предлагают скитур-маршруты – от простых получасовых до продолжительных в районах гор Юкспор и Вудъяврчорр. Организацией занимается множество местных компаний, с ними же можно договориться о прокате необходимого снаряжения.
Сезон: с ноября по май.
Трассы: около 70 км
Ски-пассы: 1100–1400 руб. в день.
Бонус: возможность увидеть северное сияние и побывать в самой большой в России деревне изо льда и снега – романтики даже могут пожениться здесь в Ледовом дворце бракосочетаний.