Высокое о Нижнем: путеводитель по городу-юбиляру от местных жителей

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

За 800 лет Нижний Новгород проделал огромный путь от небольшой пограничной крепости до крупного индустриального и интеллектуального центра. Сейчас город переживает важнейший этап своей новейшей истории – превращение в современный мегаполис, сохранивший при этом свою идентичность. У нас в народе принято уделять внимание круглым датам, и поэтому юбилей мы рассматриваем как возможность сделать шаг вперёд в развитии города и всего региона.

К 800-летию была разработана масштабная инфраструктурная программа – она затрагивает 81 общественную территорию, включает в себя строительство двух дорожных развязок, концертного зала и образовательного центра на 4550 мест, реставрацию более сотни исторических зданий. Будет благоустроено свыше 200 гектаров городских территорий. Общий объём финансирования на данный момент – около 23,5 млрд рублей, это как и бюджетные, так и внебюджетные средства.

Изменения коснутся и популярных туристических маршрутов, и пространств, которые ранее были мало вовлечены в городскую жизнь.