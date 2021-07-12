Высокое о Нижнем: путеводитель по городу-юбиляру от местных жителей
Отметить юбилей
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:
За 800 лет Нижний Новгород проделал огромный путь от небольшой пограничной крепости до крупного индустриального и интеллектуального центра. Сейчас город переживает важнейший этап своей новейшей истории – превращение в современный мегаполис, сохранивший при этом свою идентичность. У нас в народе принято уделять внимание круглым датам, и поэтому юбилей мы рассматриваем как возможность сделать шаг вперёд в развитии города и всего региона.
К 800-летию была разработана масштабная инфраструктурная программа – она затрагивает 81 общественную территорию, включает в себя строительство двух дорожных развязок, концертного зала и образовательного центра на 4550 мест, реставрацию более сотни исторических зданий. Будет благоустроено свыше 200 гектаров городских территорий. Общий объём финансирования на данный момент – около 23,5 млрд рублей, это как и бюджетные, так и внебюджетные средства.
Изменения коснутся и популярных туристических маршрутов, и пространств, которые ранее были мало вовлечены в городскую жизнь.
Обойти кремль
Степан Петушин, заведующий музеем «Нижегородский кремль»:
Обновлённый кремль откроется для гостей уже в августе. Главное новшество – маршрут по его крепостной стене протяжённостью 2 км 113 м, самый длинный из подобных в России. Это единственный кремль у нас в стране, который посетители смогут полностью обойти по кругу. Впрочем, прогулка потребует серьёзных усилий, ведь перепад высот – почти 30-этажный дом: нашу средневековую твердыню нужно будет брать штурмом. Кроме стены откроются башни, в прошлом недоступные для туристов. Раньше в кремле работало только четыре башни – Дмитриевская, Никольская, Ивановская и Зачатьевская, а в этом году мы планируем завершить работы ещё в трёх – Тайницкой, Часовой и Борисоглебской. Часовая – самая высокая: 33 м от земли, 154 м над уровнем Волги. С неё видно на 70 км вперёд – мы установим бинокли и можно будет посмотреть на заволжские дали, на Стрелку, на канатную дорогу.
Нынешняя реставрация кремля – вторая масштабная за всю его 500-летнюю историю. Предыдущая проходила в 1949–1969 годах: тогда занимались в основном стенами и башнями, а сейчас упор идёт на укрепление склонов. Кремль стоит на Дятловых горах, в них много глины и подземных источников, так что часто случаются оползни. Не такие разрушительные, как в XVIII веке, когда снесло две башни и 400 метров стены, но кремль трещит. Чтобы защитить самую древнюю постройку на территории Нижегородской области, было решено забурить более 3,5 тысячи свай по всему периметру.
Территория кремля сейчас тоже обновляется, тут появится много новых общественных пространств. Если раньше посетителям было доступно порядка 70 процентов площади, то сейчас мы хотим открыть её всю. И, конечно, гостям по-прежнему рады наши музеи. В башнях разместились исторические и краеведческие экспозиции, посвящённые истории крепости и города. Также в кремле расположены Центр современного искусства Арсенал и Художественный музей с большой коллекцией русской живописи – особенно интересно его собрание отечественного авангарда.
Отыскать замену кудябликам
Ольга Растегаева, журналист, основатель блога Orange Traveler:
Для меня аутентика города всегда завязана на местных специалитетах – и первым делом я стараюсь заказывать в кафе и ресторанах именно их. В Нижнем Новгороде я готовила свой проект для Русского географического общества. К моему приезду, увы, закрылась культовая «кудяблишная» на Большой Покровской, которая как раз и претендовала на звание заведения, предлагающего типичное нижегородское блюдо – кудяблики, очень похожие на жареные пельмени-пирожки-чебуреки. С тех пор ниша свободна, и всё, что остаётся приезжему гурману, – изучать меню в самых интересных заведениях города. Например, в пабе-ресторане «Английское Посольство» или в итальянском Negroni Bar & Enoteca. В Галерее вкуса «Парк Культуры», где подают не только отличные завтраки, но и сытные ужины, мне особенно запомнился невероятный лимонный десерт.
«Митрич» – самый купеческий ресторан в городе, здесь дорого и богато, на столах разносолы, разнообразные закуски, а главное блюдо – стейки. Оттого и гости – вылитые нижегородские купцы. Кудябликов не предлагают, но пельмени с бульоном из боровиков надо обязательно пробовать. За русским духом и соответствующими названиями в меню надо идти в ресторацию «Пяткин». Тут вам и «щи наваристые из рулек волховьих», и «стерлядка волжская нагулянная, как золото жёлтая», и «пирог брусничный из уезда керженского». В конце недели из ресторанов принято перебираться в бары – например, в Franky Bar и пивотеку Hophead.
Перевести Стрелку
Дарья Шорина, директор Института развития городской среды Нижегородской области:
Когда-то на Стрелке, расположенной на месте слияния Оки и Волги, находился грузовой порт. Это была закрытая территория, куда пускали только работников. В 2017 году порт обанкротился, Стрелку зачистили, подготовили к чемпионату мира (рядом построили стадион) и обнесли забором. Нашей задачей было открыть её для всех желающих – не только для туристов, но и горожан, ведь большинство из них никогда там не были.
В августе здесь появится арт-парк, разделённый на несколько зон. Это, в частности, две поляны (газоны с длинными лавочками по периметру) на месте снесённых бетонных складов: можно будет устраивать пикники, проводить маркеты и небольшие фестивали. Сеть дорожек приводит к центральному мысу. Там задуман амфитеатр со светящимися буквами «Стрелка», символизирующими перезагрузку территории, которая раньше была брутальной и индустриальной, а теперь станет открытым общественным пространством и новым культурным центром города.
Почему культурным? В ажурные конструкции бывших пакгаузов, сохранившихся с XIX столетия, будут аккуратно добавлены выставочный и концертный павильоны. Площадь вокруг них планируется задействовать под экспозиции и концертные программы. Из прежних объектов мы сохранили памятник погибшим в Великую Отечественную войну, вход в бункер и ярмарочную фильтровальную станцию, которая сейчас на этапе ремонта и консервации.
Её приводят в порядок, но внутрь можно будет попасть только с экскурсиями. Мы планировали благоустройство так, чтобы людей ничего не отвлекало от главного – созерцания природы и панорамы верхней части города, ведь со Стрелки открываются такие виды Нижнего, каких не найдёшь больше нигде.
Подумать о вечном
Мемориальный ботанический «Сад им.» появился во внутреннем дворе частного крематория в 2019 году. Я часто вожу сюда экскурсии – для организованных групп и экспертов, которые интересуются растениями, современным искусством, темой смерти. На мой взгляд, лучше приезжать в одиночестве, но бывает, что кто-то просит меня отправиться с ним, потому что людям хочется обсудить утрату или болезнь родственников, некоторые даже медитируют. Однажды девушка сделала неожиданный подарок молодому человеку и привела его в «Сад им.» на свидание.
Внутри нигде не написано, что этот проект сделали художники Артём Филатов и Алексей Корси. Мы не кормим посетителей заготовленными кураторскими текстами, всё это не нужно. Когда человек попадает на территорию, он видит только растения, музыкальную колонку, пространство – «Сад им.» мимикрирует под всё, что угодно, кроме искусства. Из-за пандемии мы ограничили посещаемость: нужно звонить администратору крематория и предупреждать о приходе, 15-минутная звуковая инсталляция теперь тоже включается только под зрителей. Все здешние 120 видов растений – из средней широты России. Нам было важно создать сад, который ассоциируется с детством, а не является экзотикой для нашей полосы. В этом году мы решим, что будет с «Сад им.» дальше. Когда пространство только создавалось, я использовал максимы, чтобы участники проекта (а их около 20 человек) понимали, чем мы занимаемся. Одна из них: «Сад всегда на следующий год». Это в том числе и о смерти – растения садовник оставляет своим потомкам в наследство. Так что наша задача – сделать так, чтобы проект был вечным.
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
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