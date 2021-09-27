Югра: маршрут по территории любви

Болотная площадь

«Медиаразведка» – проект сервиса Туту.ру, благодаря которому журналисты и блогеры изучают неочевидные, зачастую труднодоступные уголки нашей страны. Это действительно разведка, но уже не боем, а блокнотом и фотокамерой – результатом такого «десантирования» становятся статьи, фотографии и видео из необычных локаций, которые пока ещё мало ассоциируются у нас с туризмом. И Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из ярких тому примеров.

Когда самолёт заходит на посадку над Когалымом, через иллюминатор хорошо просматривается уходящее до горизонта полотно верховых болот с мириадами разнокалиберных озёр – это похоже на оперение гигантского павлина. Собственно, само название города и переводится весьма подходяще – «топкое место». Когалыму всего-то 36 лет от роду, поэтому из обязательных достопримечательностей здесь – лишь несколько памятников, в числе которых гигантская бронзовая капля нефти с сюжетами из жизни города, стела «Пламя» и скульптурная композиция «Жемчужина Западной Сибири». Все три – подарки нефтяной компании «Лукойл»: тут находятся штаб-квартиры её дочерних предприятий. Очередным и ещё более весомым подарком может стать запуск экскурсионных программ на ряд объектов нефтедобычи. Ведь после посещения кустового месторождения с насосами-качалками, во время которого твоим гидом становится специалист с многолетним стажем, а пузырящуюся, резко пахнущую нефть наливают из трубы в колбу буквально перед тобой, смотришь на наше национальное достояние уже другими глазами.

Перейти от практики к теории лучше в когалымском Музейно-выставочном центре – его центральный зал посвящён истории возникновения и добычи нефти, а с экранов вдохновенно рассказывают даже про такие приземлённые вещи, как задвижки и керны. В этом же музее – обширная этнографическая коллекция. Здесь представлены чумы и избушки хантов и манси, которые до сих пор живут на этих землях, сшитые из оленьих шкур малицы и украшенная бисером и пуговками женская одежда, музыкальные инструменты и предметы быта, а также копия лодки-струга – такие использовались казаками при покорении Сибири.

Когда за окном особенно холодно, жители Когалыма согреваются в громадном торговом центре «Галактика» – в его оранжереях высажен влажный дождевой лес, а дополняют «экосистему» живущие в клетках и громогласно приветствующие посетителей тропические птицы со всего мира. И здесь же, посреди болот Западной Сибири, можно не только научиться сёрфингу на искусственной волне в аквапарке, не только пройтись по пронзающему гигантский аквариум прозрачному туннелю, над которым вальяжно проплывают акулы, скаты и мурены, не только опуститься в клетку для более близкого разглядывания морских обитателей, но и совершить заплыв по искусственному рифу в компании с аквалангистом. Вот уж чего совсем не ожидаешь в таёжном городе!