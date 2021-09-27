Югра: маршрут по территории любви
Болотная площадь
Болотная площадь
«Медиаразведка» – проект сервиса Туту.ру, благодаря которому журналисты и блогеры изучают неочевидные, зачастую труднодоступные уголки нашей страны. Это действительно разведка, но уже не боем, а блокнотом и фотокамерой – результатом такого «десантирования» становятся статьи, фотографии и видео из необычных локаций, которые пока ещё мало ассоциируются у нас с туризмом. И Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из ярких тому примеров.
Когда самолёт заходит на посадку над Когалымом, через иллюминатор хорошо просматривается уходящее до горизонта полотно верховых болот с мириадами разнокалиберных озёр – это похоже на оперение гигантского павлина. Собственно, само название города и переводится весьма подходяще – «топкое место». Когалыму всего-то 36 лет от роду, поэтому из обязательных достопримечательностей здесь – лишь несколько памятников, в числе которых гигантская бронзовая капля нефти с сюжетами из жизни города, стела «Пламя» и скульптурная композиция «Жемчужина Западной Сибири». Все три – подарки нефтяной компании «Лукойл»: тут находятся штаб-квартиры её дочерних предприятий. Очередным и ещё более весомым подарком может стать запуск экскурсионных программ на ряд объектов нефтедобычи. Ведь после посещения кустового месторождения с насосами-качалками, во время которого твоим гидом становится специалист с многолетним стажем, а пузырящуюся, резко пахнущую нефть наливают из трубы в колбу буквально перед тобой, смотришь на наше национальное достояние уже другими глазами.
Перейти от практики к теории лучше в когалымском Музейно-выставочном центре – его центральный зал посвящён истории возникновения и добычи нефти, а с экранов вдохновенно рассказывают даже про такие приземлённые вещи, как задвижки и керны. В этом же музее – обширная этнографическая коллекция. Здесь представлены чумы и избушки хантов и манси, которые до сих пор живут на этих землях, сшитые из оленьих шкур малицы и украшенная бисером и пуговками женская одежда, музыкальные инструменты и предметы быта, а также копия лодки-струга – такие использовались казаками при покорении Сибири.
Когда за окном особенно холодно, жители Когалыма согреваются в громадном торговом центре «Галактика» – в его оранжереях высажен влажный дождевой лес, а дополняют «экосистему» живущие в клетках и громогласно приветствующие посетителей тропические птицы со всего мира. И здесь же, посреди болот Западной Сибири, можно не только научиться сёрфингу на искусственной волне в аквапарке, не только пройтись по пронзающему гигантский аквариум прозрачному туннелю, над которым вальяжно проплывают акулы, скаты и мурены, не только опуститься в клетку для более близкого разглядывания морских обитателей, но и совершить заплыв по искусственному рифу в компании с аквалангистом. Вот уж чего совсем не ожидаешь в таёжном городе!
Умчи меня, олень
В отличие от Когалыма, Сургут – город исторический и даже считается одним из старейших в Сибири. В XVI веке он был основан как крепость-острог казаком, купцом и воеводой – памятник им (а заодно и священнику) сейчас украшает одну из центральных площадей. Впрочем, от уездного купеческого городка, где когда-то шумела крупная ярмарка, мало что осталось – повсюду одни новостройки. Единственное исключение – каким-то чудом доживший до наших дней дом купца Клепикова: усадьба XIX века, образец сибирского деревянного зодчества, стоит на своём месте и служит филиалом краеведческого музея. А вот историко-культурный комплекс «Старый Сургут» – сплошь реконструкция, хотя и очень точная: все его 14 деревянных домов и бревенчатая церковь были воссозданы по чертежам утерянных зданий из разных районов города. Почти в каждом – своя тематика. Например, в Музее чёрного лиса рассказывают о торговле пушниной и чёрном (не путать с чернобурым) лисе, который, увы, был полностью истреблён и сохранился лишь на городском гербе. В Доме коренных народов Севера – о быте угорских народов, в Доме природы – о флоре и фауне Югры, а в Доме ремёсел учат мастерить традиционные для хантов и манси тряпичные куклы.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из главных российских регионов, где продвигается и этнографический туризм. И речь тут совсем не о тематических отделах музеев, хотя для первого знакомства с предметом подойдут и они. На территории Югры живут около 36 тысяч хантов и манси – большинство уже переселились в города и ведут вполне современный образ жизни, некоторые сохранили свой привычный уклад, а кто-то даже стал принимать у себя туристов. Среди самых продвинутых – хантыйская семья Кантеровых, приглашающая в свои родовые угодья круглый год. Её улыбчивый глава Валерий с гордостью демонстрирует рыбные трофеи в плетёной ловушке-«морде», ловко управляет лодкой-обласом и обстоятельно водит по хранилищам-лабазам и жилым деревянным избам (ханты и манси давно не используют чумы). Его жена Софья встречает туристов маслянистым супом-шулюмом из оленины, выпеченным в глиняном очаге-чувале хлебом и клюквенным морсом. Интересно, что громадный надел Кантеровых со всех сторон окружён территориями нефтедобычи – и соседи помогают им автомобилями, снегоходами и мобильными телефонами. Так что не удивляйтесь, когда дочь Валерия, Виктория, сперва посоветует вам, какой медвежий коготь выбрать в качестве сувенира, а после с готовностью обсудит последние тренды тиктока.
Зимой на этностойбище можно покататься на упряжке, но в тёплое время года оленей получится лишь покормить. Потому всем тем, кому не хватает адреналина, стоит включить в программу тура по Сургуту визит на аэродром малой авиации «Боровая», где базируется единственная в мире полностью женская пилотажная группа «Барсы». За четверть часа, проведённых в кресле легкокрылого Яка, испытываешь бурный восторг от панорамных видов на город под разными, подчас совсем неожиданными углами и учишься справляться с перегрузками при выполнении фигур высшего пилотажа. В общем, эти фигуристые девушки умеют вскружить голову во всех смыслах этого слова.
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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