«Здесь официально разрешено быть толстым и счастливым»: впечатление от Грузии

«Какие деньги брать в Грузию?» – спросила я мужа. «Никакие, – ответил он. – Тебе там никто не даст платить». Я даже немного испугалась такого напутствия, в голове сразу замелькали кадры из фильма «Кавказская пленница». И на всякий случай взяла и рубли, и доллары, и кредитную карту.

Даже из иллюминатора самолёта ночной Тбилиси выглядел необычно – ни одной прямой и строгой линии. Россыпь переливающихся огней, будто кто-то уронил шкатулку с бусами и они рассыпались по земле в хаотичном беспорядке. Я ещё даже не приземлилась, а мне уже захотелось поселиться в этом городе. Судорожно начала думать, что мне продать, чтобы купить квартирку в Тбилиси и тоже сиять в ночи такой драгоценной бусиной.

Встретил меня водитель так, словно из долгого странствия вернулась его собственная дочь, но при этом я не уловила ни грамма фамильярности. Как ему удалось это сделать – уму непостижимо. Чуть позже я поняла, что это особое, присущее всем грузинам умение. И, каждый раз сталкиваясь с этим феноменом, я пыталась понять, откуда такая искренняя радость и желание помочь иностранцам.

Тбилиси чем-то напоминает весёлый сумасшедший дом. Здесь повсеместная стройка, кривые углы, согбенные старушки, всё кое-как приклеено, прибито и подвязано веревками. Но эти яркие пятна счастья, боже! Эти скрипящие половицы домов, башенки, резные балконы, маленькие дворики с разноцветным бельём, вкуснейшие чурчхелы, которые суёт тебе в руки щербатый, беззубый Гиви. Гиви явно существует без страховки, дантиста, и вообще жизнь его складывается как бог на душу положит, но сколько же в ней тепла, доброты и щедрости!

В Грузии словно переобуваешься в мягкие, домашние тапочки, но при этом чувствуешь себя королевой на шпильках. Грузинский парадокс – королева в тапочках. Ну или принцесса в халате. Комфортно, удобно, тепло, и в то же время кажется, что местные подхватят тебя сейчас на руки и понесут, как императрицу, прямо к столу, где уже лежат горячие, хрустящие хачапури. И будут выносить яства, одно за другим, пока обожравшаяся императрица не упадёт под стол – тогда её бережно поднимут и отнесут почивать.