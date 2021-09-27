«Здесь официально разрешено быть толстым и счастливым»: впечатление от Грузии
«Какие деньги брать в Грузию?» – спросила я мужа. «Никакие, – ответил он. – Тебе там никто не даст платить». Я даже немного испугалась такого напутствия, в голове сразу замелькали кадры из фильма «Кавказская пленница». И на всякий случай взяла и рубли, и доллары, и кредитную карту.
Даже из иллюминатора самолёта ночной Тбилиси выглядел необычно – ни одной прямой и строгой линии. Россыпь переливающихся огней, будто кто-то уронил шкатулку с бусами и они рассыпались по земле в хаотичном беспорядке. Я ещё даже не приземлилась, а мне уже захотелось поселиться в этом городе. Судорожно начала думать, что мне продать, чтобы купить квартирку в Тбилиси и тоже сиять в ночи такой драгоценной бусиной.
Встретил меня водитель так, словно из долгого странствия вернулась его собственная дочь, но при этом я не уловила ни грамма фамильярности. Как ему удалось это сделать – уму непостижимо. Чуть позже я поняла, что это особое, присущее всем грузинам умение. И, каждый раз сталкиваясь с этим феноменом, я пыталась понять, откуда такая искренняя радость и желание помочь иностранцам.
Тбилиси чем-то напоминает весёлый сумасшедший дом. Здесь повсеместная стройка, кривые углы, согбенные старушки, всё кое-как приклеено, прибито и подвязано веревками. Но эти яркие пятна счастья, боже! Эти скрипящие половицы домов, башенки, резные балконы, маленькие дворики с разноцветным бельём, вкуснейшие чурчхелы, которые суёт тебе в руки щербатый, беззубый Гиви. Гиви явно существует без страховки, дантиста, и вообще жизнь его складывается как бог на душу положит, но сколько же в ней тепла, доброты и щедрости!
В Грузии словно переобуваешься в мягкие, домашние тапочки, но при этом чувствуешь себя королевой на шпильках. Грузинский парадокс – королева в тапочках. Ну или принцесса в халате. Комфортно, удобно, тепло, и в то же время кажется, что местные подхватят тебя сейчас на руки и понесут, как императрицу, прямо к столу, где уже лежат горячие, хрустящие хачапури. И будут выносить яства, одно за другим, пока обожравшаяся императрица не упадёт под стол – тогда её бережно поднимут и отнесут почивать.
Как оказалось, надо брать не денег побольше, а одежду размером побольше. Плюс запасную печень. Все дни я мечтала хотя бы немного проголодаться и протрезветь. Бесполезно. Сытым, пьяным удавом я переползала от завтрака к обеду, а от обеда к ужину. В Грузии с этим надо смириться, как с неизбежным злом, и просто отдаться оргии без оглядки на весы. Даже если вы Рэмбо со стальной силой воли, вы всё равно капитулируете под натиском хванчкары, хинкали и сациви.
При этом к индустрии сервиса в Грузии есть вопросы. Стандарты качества всегда нестандартны, нормативы – не нормированы, а сервис заключается в том, что гостей душат в объятиях и зацеловывают до смерти. Звёзды в отелях дают в зависимости от того, сколько раз гость скажет «Вах!», и любой технологический процесс всегда плавно перетекает в гастрономический. Даже в словах – ужасная путаница. По-грузински папа – это «мама». Мама – это «дэда». Дедушка – это «папа». Одна лишь бабушка, как нормальный человек, всего лишь «бэбо».
Бэбо пекут хлеб в традиционных глиняных очагах. Огонь горит на дне печи и раскаляет её стенки, на которые они «шлёпают» лепёшки так, что те прикрепляются и выпекаются в вертикальном состоянии. Стоит взять из рук бэбо такой горячий, ароматный хлеб, как тут же понимаешь, что, несмотря на лишний вес, подагру и седые волоски, детство всё ещё продолжается и оно счастливое.
Этот невообразимый скачок в детство случается ещё и потому, что на протяжении всего путешествия идёт битва за право тебя накормить. Имеретинское хачапури за маму, мегрельское хачапури за папу, по-аджарски – за бабушку, и между ними всегда соревнование. Пхали, долма, хинкали сражаются за честь быть съеденными в отдельных весовых категориях. Каждый, толкаясь, суёт ложку тебе в рот и глядит с нежностью, как ты жуешь. В какой бы город ни попал, всякий раз слышишь:
– Ну, сейчас накормим и напоим как следует! А то эти батумцы едят одну мамалыгу, а вино у них только ноги мыть! Сваны вкуснее баранов и чвиштари ничего не ели, несчастные люди, и гости у них тощие, как жерди!
Дальше идёт перечисление всех малых грузинских народностей и их недостойных угощений. Тут становится немного не по себе, потому что неожиданно понимаешь, что утрамбовать едой попавшего в плен гостя – это национальный спорт. Голландцы играют в футбол, канадцы в хоккей, а грузины кормят и поят гостей. И у меня подозрение, что даже поют и танцуют они только для того, чтобы пленники отвлеклись и побольше съели.
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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