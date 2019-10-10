Здоровье в путешествии: с какими болезнями можно столкнуться и как их избежать

Из всей кусачей фауны, по статистике, больше всего проблем причиняют комары. Не только своей назойливостью и дискомфортом от укусов – москиты переносят болезни, среди которых весьма распространённая малярия, опаснейшие денге, зика, жёлтая лихорадка, чикунгунья. Некоторые инфекции можно подцепить и от европейс-кого или североамериканского комара. Слюна животных может содержать вирус бешенства, а контакт с некоторыми змеями и медузами – привести к самым серьёзным последствиям. При купании в пресноводных водоёмах со стоячей водой легко заразиться шистосомозом. Он вызван паразитами-трематодами, которые распространены почти во всех водоёмах Африки, и излечивается, хоть и с трудом, противопаразитарными препаратами.

Что делать?

Использовать репелленты, содержащие от 20% ДЭТА (прежде всего утром и вечером), и одежду, максимально закрывающую тело, ночью – фумигаторы и антимоскитные сетки. Место укуса любого насекомого дезинфицируем и следим за реакцией организма: могут пригодиться антигистаминные. Клеща или жало пчелы надо удалить как можно быстрее (клеща желательно сдать в лабораторию). Чувствуете необычное недомогание в период до восьми месяцев после поездки, особенно в тропический регион, – сообщите докторам о том, где и как вас покусали. Заранее делайте прививки, отправляясь туда, где распространены жёлтая лихорадка (действует 10 лет – соответствующий сертификат могут попросить при пересечении границы страны) или клещевой энцефалит. Проконсультировавшись у врача, принимайте профилактичес­кие медикаменты против малярии – они не избавят вас от заражения, но весьма облегчат течение болезни, хотя от них возможны неприятные побочные эффекты. А вот прививки от малярии, вопреки распространённому мнению, не существует.

Взаимодействие со зверьём лучше свести к фотоохоте – не гладить, не кормить, не приближаться. Если контакт привёл к повреждению кожи (включая вроде бы безобидные царапины), рану обильно промыть, остановить кровь и срочно к врачу. А со змеиными укусами до обращения к медикам алгоритм таков: ничего не отсасывая, зафиксировать повреждённую часть тела и в целом поменьше двигаться. Расспросите местных, когда приплывают опасные медузы. Не купайтесь после шторма – в воде могут быть обрывки щупалец. Обожжённое место надо промыть тёплой или горячей морской водой, а лучше 3–5% раствором уксуса (правда, последний метод действует не всегда), приложить лёд и обратиться в медпункт.

Лайфхак для сёрферов и любителей снорклинга: растворить обломки игл морских ежей, застрявшие в ступнях, поможет ванночка с горячей водой и большим количеством уксуса.