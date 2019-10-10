Здоровье в путешествии: с какими болезнями можно столкнуться и как их избежать
Джетлаг
Смена часового пояса сбивает с толку «внутренние часы» организма. Чтобы заново синхронизироваться со светлым и тёмным временем суток, клеткам в гипоталамусе нужно от одного до нескольких дней. После перелёта на четыре и более часовых пояса джетлаг гарантирован – могут проявиться усталость, головная боль, бессонница, отсутствие аппетита, желудочно-кишечные расстройства и плохая координация движений.
Что делать?
Высыпаться несколько ночей подряд перед поездкой: если летите на восток, ложиться пораньше, на запад – сдвигать время отхода ко сну на более позднее. В самолёте сразу же переведите часы на время в пункте назначения. Воздержитесь от алкоголя, чая, кофе, энергетиков, шоколада и тяжёлой пищи – по крайней мере, во второй половине дня. Выбирайте рейс, прибывающий после обеда, и уже на месте ложитесь спать около 10 вечера. Если самолёт прилетает рано и вам дико хочется вздремнуть, ограничьтесь двухчасовой сиестой. Лучше выспаться ночью. Помните, снотворное – не панацея, а таблетки мелатонина – не снотворное. Этот «гормон сна» надо принимать курсом (после консультации со специалистом) и непосредственно перед сном.
Морская болезнь
Чувство укачивания может появляться на воде, в автомобиле и в воздухе. Первые признаки – зевота или повышенное слюноотделение, затем – холодный пот, головокружение, тошнота и, возможно, рвота. А всё потому, что рецепторы нашего вестибулярного аппарата реагируют на ускорение и мерное покачивание и передают эту информацию в мозг. Ситуацию усугубляет противоречие между этими- сигналами- о движении тела (качке) и поступающими от органов зрения данными о том, что окружение неподвижно. Дополнительным триггером может стать резкий запах. Морской болезни подвержены все, но чаще ею страдают женщины и дети 4–12 лет.
Что делать?
Хорошенько отдохните накануне поездки, не переедайте, не употребляйте алкоголь и табак. Не надевайте слишком тёплую одежду. Читать, смотреть в телефон или просто вниз – плохая идея. При первых неприятных ощущениях найдите взглядом горизонт или – будучи в поезде или машине – лес вдалеке. Пейте воду маленькими глотками, пожуйте крекер или кусочек свежего овоща или фрукта – отлично помогают цитрусовые. Или, как заправский моряк, посасывайте зажатую между зубами пару спичек (серой наружу). Другой метод – положить смоченный в холодной воде платок на шею у основания черепа. Если есть возможность, постарайтесь уснуть. Существуют фармакологические препараты, содержащие дименгидринат, и акупунктурные браслеты, немного уменьшающие синдром укачивания.
Акклиматизация
Приспособление организма к новым климатическим или географическим условиям может занять несколько дней. Так, в процессе адаптации к холоду человек будет зябнуть и хотеть спать (при этом для поездок за полярный круг характерна бессонница). А в жарком климате могут проявиться такие симп-томы, как потеря аппетита и работоспособности, проблемы со сном, признаки простуды или обострение хронических болячек. Другая проблема – потница, кожные высыпания и зуд, связанные с тем, что потовые железы не справляются- с интенсивной работой. Эти симптомы обычно проявляются со второго по четвёртый день поездки.
Что делать?
Тем, кто едет в заснеженные горы или на север, достаточно запастись тёплой ветрозащитной одеждой и кремом от ветра, а также увеличить калораж еды на 10–15%. С жарой слагаемых успешной акклиматизации на порядок больше: частое питьё (иногда можно просто полоскать рот), помещения с кондиционированным воздухом, тонкая, не облегающая тело одежда, лёгкая пища (обед лучше пропустить), прохладный душ и размеренный образ жизни, особенно в самое знойное время дня. На случай потницы купите в дорогу лосьон с каламином и оксидом цинка. Дольше всех к смене климата приспосабливаются дети (особенно до трёх лет) и пожилые люди – им лучше не ехать из зимы в лето меньше чем на три недели. По возвращении домой многих ждёт реакклиматизация – хорошо бы пару дней посидеть дома.
Горная болезнь
Горная болезнь – разновидность высотной болезни. В горном воздухе – низкое парциальное давление кислорода, которое приводит к недостатку кислорода в крови. Ветер, холод и влажность воздуха ухудшают газообмен в лёгких. Подлить масла в огонь могут усталость, обезвоживание и воздействие ультрафиолета. Первые симптомы – слабость, учащённый пульс, головокружение, тошнота и одышка. Головная боль на высоте свыше 2500 метров свидетельствует об острой фазе горной болезни. Эйфория и беспричинная радость чередуются с апатией и нарушением сна, также могут возникнуть кашель, тошнота, рвота и даже отёк лёгких и головного мозга.
В этом случае нужно срочно -спуститься к медикам. «Горняшка» – удел не только альпинистов: кому-то станет худо уже на 1500–2000 метрах, а по прилёте, например, в перуанский город Куско (3400 м над уровнем моря) неприятные ощущения уготованы практически всем.
Что делать?
Заранее подлечить хронические заболевания, укрепить тело и убрать лишний вес. За месяц – приналечь на пищу, богатую железом, витаминами С и В12, а за несколько дней воздерживаться от мяса, жирного, кофе и алкоголя, хорошо высыпаться. На высоте поможет умеренность – как в еде, так и в нагрузках. Дышите глубже, заложите время на неторопливую акклиматизацию, пейте много воды (или регидратационную смесь), слабый чай с мёдом и лимоном, отвар чабреца. Можно попробовать народные средства: отвар из чачакомы в Чили, тонизирующие листья в Перу, настойки на основе женьшеня в Непале. Фармацевты предлагают препараты, разжижающие кровь (ацетазоламид или диакарб) и улучшающие тканевое дыхание (гипоксен и рибоксин).
Пищевые проблемы
Аллергия на непривычную еду, отравления и «диарея путешественника». Из этой троицы недугов наиболее распространён последний – он поражает около 40% туристов. Виновники этого расстройства кишечника – новые для организма штаммы кишечной палочки, вирусы и чрезмерное потребление фруктов, богатых клетчаткой. Очень опасна холера, которой можно заразиться через воду – особенно в странах Африки и Азии.
Что делать?
До поездки укрепить нашу «правильную» бактериальную микрофлору кишечника пребиотиками. С осторожностью относиться ко всему, что попадает вам в рот, повышая бдительность в странах третьего мира – там даже кубик льда в коктейле может представлять опасность. Новые и экзотические продукты, особенно рыбу и дары моря, сперва пробовать по чуть-чуть. Не объедайтесь фруктами. И – банальная классика – мойте руки перед едой, пейте бутилированную или кипячёную воду. С острой аллергией и отравлениями, выпив активированный уголь или антигистаминное, лучше обращаться к врачу, а диарея, как правило, проходит за 3–4 дня. Важно наладить водно-солевой обмен, отпаиваясь специальными напитками (изотониками) или растворами оральной регидратационной соли, кокосовым молоком, чаем с лимоном.
Солнце
В южных широтах жара и солнце могут привести к появлению ожогов на коже и перегреву. Кроме того, существует опасность обезвоживания (потери 10% от общего количества воды в организме). Особо опасен тепловой удар (и его подвид, удар солнечный) – может вызвать потерю сознания (и травму от падения), спровоцировать проб-лемы сердечно-сосудистой системы, обострение хронических заболеваний, сильнейшую головную боль и диарею. Чаще всего страдают дети и пожилые люди.
Что делать?
В период наибольшей инсоляции (обычно с 11 до 16 часов) старайтесь быть в тени. И пусть вас не обманут облака – данные о текущем UV-индексе есть на сайтах с прогнозом погоды. Показатели выше 7 опасны, особенно для светлокожих и детей: надо прикрывать кожу плотной одеждой и щедро использовать солнцезащитный крем или лосьон, обновляя каждые два часа. Выбирайте степень защиты в соответствии с фототипом кожи. Важно учесть, что некоторые антибиотики и противомалярийные лекарства делают кожу более чувствительной к воздействию солнца.
В жару избегайте физической активности и алкоголя, ешьте некалорийную пищу и не забывайте пить воду (особенно если внезапно почувствовали раздражение или тревогу). При признаках теплового или солнечного удара (среди них – высокая температура тела, нарушение сознания, покрасневшая кожа, учащение пульса и дыхания) надо вызвать скорую, положить человека в тень, приподняв ему голову, снять тесную одежду. Приложите ко лбу, на затылок, в пах и подмышки холодные компрессы, а тело можно укутать влажными простынями. Если пострадавший в сознании – напоить прохладной водой. И, конечно, необходимо вызвать врача.
Мозоли и другие повреждения ног
Неудобная обувь часто досаждает путешественникам – особенно тем, кто любит длительные походы и восхождения. А в регионах с повышенной влажностью и жарой мозоли и прочие повреждения кожи могут представлять угрозу здоровью и даже жизни. В глине и песке подчас обитают бактерии и паразиты – некоторые из них способны проникнуть в организм через кожу.
Что делать?
Обувь должна быть разношенной, сидеть достаточно свободно и подходить для сезона и выбранного вида спортивной активности. Если позволяет дресс-код, лучше носить носки из натуральных тканей. Не нужно ходить босиком, если на ступнях повреждена кожа. Мозоль, ссадину или рану промыть чистой водой, обработать мазью с антибиотиком или антисептиком, закрыть пластырем или повязкой. Если повреждённое место краснеет или становится болезненным, необходимо обратиться к врачу.
Напомним, прививки от столбняка актуальны не только в детстве – необходимо ревакцинироваться раз в 10 лет. В жарких и влажных странах риск заражения особенно велик.
Укусы и паразиты
Из всей кусачей фауны, по статистике, больше всего проблем причиняют комары. Не только своей назойливостью и дискомфортом от укусов – москиты переносят болезни, среди которых весьма распространённая малярия, опаснейшие денге, зика, жёлтая лихорадка, чикунгунья. Некоторые инфекции можно подцепить и от европейс-кого или североамериканского комара. Слюна животных может содержать вирус бешенства, а контакт с некоторыми змеями и медузами – привести к самым серьёзным последствиям. При купании в пресноводных водоёмах со стоячей водой легко заразиться шистосомозом. Он вызван паразитами-трематодами, которые распространены почти во всех водоёмах Африки, и излечивается, хоть и с трудом, противопаразитарными препаратами.
Что делать?
Использовать репелленты, содержащие от 20% ДЭТА (прежде всего утром и вечером), и одежду, максимально закрывающую тело, ночью – фумигаторы и антимоскитные сетки. Место укуса любого насекомого дезинфицируем и следим за реакцией организма: могут пригодиться антигистаминные. Клеща или жало пчелы надо удалить как можно быстрее (клеща желательно сдать в лабораторию). Чувствуете необычное недомогание в период до восьми месяцев после поездки, особенно в тропический регион, – сообщите докторам о том, где и как вас покусали. Заранее делайте прививки, отправляясь туда, где распространены жёлтая лихорадка (действует 10 лет – соответствующий сертификат могут попросить при пересечении границы страны) или клещевой энцефалит. Проконсультировавшись у врача, принимайте профилактические медикаменты против малярии – они не избавят вас от заражения, но весьма облегчат течение болезни, хотя от них возможны неприятные побочные эффекты. А вот прививки от малярии, вопреки распространённому мнению, не существует.
Взаимодействие со зверьём лучше свести к фотоохоте – не гладить, не кормить, не приближаться. Если контакт привёл к повреждению кожи (включая вроде бы безобидные царапины), рану обильно промыть, остановить кровь и срочно к врачу. А со змеиными укусами до обращения к медикам алгоритм таков: ничего не отсасывая, зафиксировать повреждённую часть тела и в целом поменьше двигаться. Расспросите местных, когда приплывают опасные медузы. Не купайтесь после шторма – в воде могут быть обрывки щупалец. Обожжённое место надо промыть тёплой или горячей морской водой, а лучше 3–5% раствором уксуса (правда, последний метод действует не всегда), приложить лёд и обратиться в медпункт.
Лайфхак для сёрферов и любителей снорклинга: растворить обломки игл морских ежей, застрявшие в ступнях, поможет ванночка с горячей водой и большим количеством уксуса.
Что положить в дорожную аптечку?
Собирая аптечку, стоит помнить о том, что в Европе, США и многих других странах такие привычные нам лекарства, как обезболивающие, антигистаминные и спазмолитики, нельзя купить без рецепта местного врача – берите их с собой. Правда, стоит быть готовым к тому, что в некоторых странах, например, в Финляндии, на таможне у вас могут попросить рецепт.
В аптечке должны быть: обезболивающие (например, аспирин), жаропонижающие, средства от аллергии, средства для обработки ран (антисептик, бинт, пластырь), абсорбенты (активированный уголь, энтеросгель), средство против диареи, спазмолитики (на случай мышечных спазмов и гастрита), порошок для приготовления регидратационного раствора (на случай обезвоживания), лёгкое слабительное, средство от боли в горле. В глушь, где нет врачей, возьмите антибиотик широкого спектра.
Старайтесь брать только те лекарства, с которыми вы уже знакомы и принимали раньше. Не забудьте захватить и инструкции к ним.
Как подготовиться к путешествию?
Заранее изучите информацию о месте вашего назначения и возможных угрозах. Например, если есть опасность клещевого энцефалита, нужно сделать две прививки с интервалом в 30 дней (третью через 9–12 месяцев), а препараты от малярии нужно начать принимать как минимум за 2 недели до путешествия.
Пройдите обследование у врача и подберите себе подходящую страховку. К «базовому набору» можно добавить страховку по вашим пожеланиям (для беременных, для тех, кто употребляет алкоголь, для любителей экстремального спорта, а также на случай солнечных ожогов или обострения хронических заболеваний).
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