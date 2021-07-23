Журнал National Geographic Traveler запустил новый проект о путешествиях – «Сокровища России»

«Сокровища России» — онлайн-голосование, посвященное туристическим возможностям нашей страны. Проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России. Пользовательское голосование продлится до 10 октября 2021 года.

Номинации проекта:

Партнерами проекта стал сервис такси и доставки Gett и цифровой туристический сервис RUSSPASS.

В рамках «Сокровищ России» была создана специальная редакционная рубрика «Путешествуй с Gett»: здесь можно найти маршруты по нетривиальным достопримечательностям Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Екатеринбурга, между которыми очень удобно передвигаться на такси Gett.

Эксперты и специалисты партнера проекта RUSSPASS также представили своих номинантов для «Сокровищ России». А взглянуть на нашу страну по-новому, составить маршруты по фотоэкспедициям National Geographic и узнать, что многие места совершенно не похожи на наш традиционный ландшафт поможет рубрика «Это тоже Россия» от RUSSPASS!

Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые постарались подобрать всё лучшее в своих регионах, но окончательный выбор — за аудиторией National Geographic. Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.